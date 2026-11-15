Unos jóvenes se arrojan temerariamente al agua en la playa de San Amaro Quintana

El día en el que estuve a punto de morir yo aún no había nacido. Ya, resulta chocante. Y en realidad, nunca mejor dicho, porque fue una ocurrente placa de hielo la que hizo perder la tracción al 127 rojo que conducía mi padre. Respetando las leyes de la física, aquella cafetera con ruedas comenzó a girar como una noria descontrolada. Mi madre, impotente, frágil y encajada en el asiento de copiloto, chillaba presa del terror mientras el vehículo derrapaba azarosamente a ritmo de vals de Strauss atravesando la coqueta curva de Las Angustias de Betanzos. Pues bien, si lograseis abstraeros por un momento de lo dramático de la situación y pudieseis fijaros en la barriga de mi madre bajo aquel vestido setentero con un estampado horrible, podríais reconocerme. Porque allí dentro estaba yo, flotando en líquido amniótico. Todo chinorro.

Durante unos segundos eternos, alargados y ralentizados por efecto de la adrenalina, el coche continuó deslizándose sobre el asfalto hacia un final rápido, seco y violento, al tiempo que rotaba de manera cómica como si de ropa en un centrifugado se tratase. Y bueno, por lo que fuese, los frenos, el rozamiento, las fuerzas centrípetas, el peralte o la putísima suerte, el cacharro se detuvo en el lugar exacto en el que las dos ruedas traseras quedaron colgando al borde del terraplén.

Y así todo quedó pendiente de un hilo: el Seat y nuestras vidas. La parca, pizpireta, madrugadora y terca nos guiñó un ojo y se fue a curiosear a otra parte. “Bien, vale. Pues que te follen”, pensé yo aun siendo un feto. Como podréis observar, uno salió malhablado incluso antes de hacerlo.

Y así se abrió la veda de escarceos con la Señorita Guadaña. La segunda vez tuvo lugar cuando siendo aún muy niño decidí tirarme a una piscina sin saber nadar. Me fui directo al fondo, como un ladrillo. Visto lo visto ni traté de bracear. “No se está mal aquí”, debí de pensar, “respirar, al igual que las vacaciones, está sobrevalorado”. Y entonces, justo cuando ya no podía tragar más agua y respirar más cloro, mi padre me agarró por un brazo y tiró de mí hacia la luz. Dicen mis viejos que ni lloré, simplemente me quedé quieto, sentado, con la mirada hueca y tras unos segundos de incertidumbre sonreí como el comodín de una baraja. En ese instante y no en otro, mis padres al fin descubrieron que había interruptores extraños dentro de mí.

Con ocho años, tras colarme en las obras de un edificio en construcción de las casas sociales de Rafael Alberti, en el corazón de Elviña, el suelo optó por ceder bajo mis pies y estos quedaron colgando a cuatro pisos de altura únicamente sujetos por la fuerza de mis brazos, que por instinto me alzaron como si de un gimnasta se tratase, para colocarme a salvo a dos palmos de palmarla. Todos mis amigos contemplaban el milagro atónitos, asustados, pálidos como las velas de un funeral. Yo les devolví la mirada como el abismo, segundos antes, había hecho conmigo. Observando muy curioso sus caras de pavor, finalmente, rompí a carcajadas.

La cosa no cesó ahí. Más tarde, en mi adolescencia, salté entre tejados de edificios de ocho plantas, burlé trenes en el último instante sobre las vías que rodeaban el Colegio Liceo, me vi envuelto en peligrosas trifulcas sin cuento y por supuesto, bailé también con el diablo bajo la luz de la luna. Hice tantas majaderías que resulta milagroso que haya alcanzado los 50 y sin apenas rasguños, como el piloto que surge indemne, intacto entre las llamas tras haber estrellado su avión y con la única muesca de un rostro tiznado en carbonilla.

Y ahora, con la perspectiva del tiempo y sintiendo el vértigo y el sudor frío del peligro al rememorar alguna de aquellas situaciones, uno descubre que todo aquello no lo hice por ser víctima de un acentuado deje suicida como podría parecer, sino más bien por todo lo contrario. De niño, de joven y ahora y siempre, he atesorado un hambre voraz, unas incontroladas y colosales ganas de vivir.

Muchas veces hablando con compañeros de oficio, de los de verdad, de esos que son incapaces de desligarse de lo que son ni echando la siesta, descubro algo que nos une y que generalmente la gente confunde e identifica erróneamente con tendencias psicopáticas. Es la rabia, el impulso, la necesidad de hacer lo perenne inmortal. Ese deseo imparable de burlar a la parca, y convertir lo efímero en algo memorable, inolvidable y eterno. Mutar y transformar la escena más banal, el personaje más mundano, la situación más vulgar y corriente en algo que perdurará para siempre. Eso es, sin lugar a dudas, lo más próximo que existe a regatear en corto a la muerte. Como cuando éramos niños.

La hipercordura del fotógrafo de prensa nace de vivir sobreexpuesto en primera línea, en un angustioso y estrecho contacto con la vida en toda su expresión y en una inevitable comunión con la muerte en todas y cada una de sus facetas. A menudo esa clarividencia, forjada de la experiencia, del callejeo, del choque, de la mirada que se fija y que no se aparta, se tilda de locura, pero la conclusión no puede estar más alejada de la realidad.

No te lo confesarán jamás, por cursi y ñoño, pero todos esos chiflados con sus locos cacharros colgados al pescuezo y muy a menudo entre palabras malsonantes, quejas, insultos, gritos y extravagancias, siguen creyendo en la magia. Por eso todos los días salen ahí afuera.

A buscarla.