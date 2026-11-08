Los socorristas de la Fessga, más que ‘vigilantes de la playa’

Surfeando las olas en aguas abiertas Javier Corominas

Aunque buena parte de los coruñeses asocien a los socorristas con la mítica serie de ‘Los vigilantes de la playa’, lo cierto es que los profesionales de la Federación de Salvamento e Socorrismo de Galicia (Fessga) van mucho más allá. Así lo defiende su presidenta, Nuria Rodríguez, que asegura que su principal objetivo es garantizar la seguridad de todas las personas que disfrutan de los espacios acuáticos, trabajando especialmente en la prevención de accidentes y en la reducción de situaciones de riesgo. “A los socorristas se nos conoce por la RCP y los rescates acuáticos, pero nuestra función es anticiparnos a los peligros y evitar accidentes, realizando tareas de vigilancia y prevención, información y consejos a los usuarios, además de labores de primeros auxilios”, expone.

Cada jornada de su trabajo, de hecho, antes de la propia vigilancia rutinaria, se inicia con una valoración de las previsiones meteorológicas, el estado del mar, las mareas, las corrientes, las condiciones generales del arenal y se coloca la bandera oportuna. “Además, se revisan los equipos de rescate, las comunicaciones, el material sanitario y las embarcaciones, comprobando que todo esté preparado para responder ante cualquier emergencia”, comenta.

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Para ello la formación técnica es imprescindible, pero las cualidades personales también marcan una diferencia importante. “Los socorristas deben disponer de la formación y habilitación profesional correspondiente al entorno en el que desarrollan su actividad, ya sea en espacios acuáticos naturales o en instalaciones acuáticas”, dice Rodríguez.

Como en tantos otros sectores, el servicio ha ido evolucionando con los años: “Creo que el futuro del salvamento y socorrismo estará marcado por una mayor profesionalización, con una formación de calidad y una legislación del sector profesional en todo el territorio nacional”. También “por la incorporación de nuevas tecnologías que nos permitirán trabajar de forma más segura, rápida y eficaz”.

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También como les sucede a otros servicios de ‘guardianes del mar’, una de las principales dificultades es trabajar en un entorno tan cambiante como el mar, donde las condiciones meteorológicas, las corrientes y el oleaje pueden variar rápidamente. “A esto se suma la convivencia de bañistas y la proliferación de las actividades acuáticas durante la temporada de verano”, alude Rodríguez. “Pero uno de nuestros mayores retos es conseguir que los usuarios respeten las normas de seguridad”, explica: “En ocasiones, algunas personas ignoran las banderas o las indicaciones de los socorristas, sin ser conscientes de los riesgos que asumen, siendo este un obstáculo para el profesional de salvamento que no tiene autoridad para obligar a los usuarios a respetar las normas y recomendaciones”.

Pese a las dificultades, se sienten valorados. “Creemos que la sociedad valora nuestro trabajo, aunque todavía no es plenamente consciente de la responsabilidad y los riesgos que implica. Muchas personas relacionan nuestra labor únicamente con los rescates, cuando lo más importante es prevenir accidentes. A veces podemos resultar insistentes con nuestras recomendaciones, pero siempre buscamos proteger a los bañistas”, manifiesta. “Lo que más nos motiva es saber que nuestro trabajo ayuda a proteger la vida y la seguridad de las personas. Evitar un accidente, realizar un rescate con éxito o ayudar a alguien que lo necesita es una enorme satisfacción”, sentencia.