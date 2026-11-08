Eppur si muove!

Imagen que puede servir como ejemplo de fotoperiodismo callejero en A Coruña Quintana

No soy muy dado a dar charlas ante alumnados ávidos de conocimientos y de experiencias. Básicamente por tres motivos: el primero es que pocas escuelas donde se imparte fotografía suelen invitarme, (lo que resulta inexplicable dada mi amplia experiencia periodística en retratar carreras de burros y campeonatos de lanzamiento de azadón), otra de las causas de mis contadas incursiones didácticas es que considero que hay fotoperiodistas más experimentados que yo en esta ciudad (el insigne Quián, el estiloso Moncho Fuentes o el versátil Pardellas, por poner algún ejemplo) y sobre todo, y la razón principal de que me prodigue tan poco en el mundo de la enseñanza, reside en que, casi todos los profesores, tras yo finalizar mis memorables intervenciones, afirman y me acusan de resultar ser una especie de asfixiante y colosal océano emponzoñado de depresión y zozobra, y un elemento traumático, determinante y definitivo a la hora de desmotivar a sus pupilos.

En fin, hay chicas que me han dicho cosas peores.

Pero el mundo es inestable e impredecible y en ocasiones me llaman, y lo hacen con toda seguridad porque Brais Lorenzo está ganando un World Press Photo por el mundo adelante, o Miguel Muñiz tiene que recoger un premio Luis Ksado en algún ceremonioso lugar y no dispone de agenda. Si no hay lubina, al menos comamos salchichas, pensará algún profesor de FP mientras marca el número de mi móvil, y ya se sabe, jamás preguntes de qué están hechas las salchichas y aún menos las notas de prensa.

La vida cañón (Capítulo II) Más información

Una de ellas, una de las buenas, fue la que perpetré en la Escuela de artes y oficios Pablo Picasso. Acudí yo junto a otro compañero animado por la ingenuidad y el entusiasmo que profesaba uno de los profesores con el que compartía amistad. “No lo veo claro”, expresé sin parapetos, “en la Escuela de Imagen y Sonido no me quieren ver ni con el telescopio Hubble. Dicen que lo mío no son charlas, que es lo más próximo a traer a Nerón pasadísimo con diez latas de gasolina encima”.

Recuerdo que me palmeó la espalda y concluyó muy vivaracho: “Los chavales son artistas, les va el rollo indie”. Arqueé las cejas, asentí y me resigné. Sin duda había presenciado suicidios más constructivos que esa decisión.

La vida cañón (Capítulo I) Más información

Aquella mañana el salón de actos estaba repleto de chavales dispuestos a bostezar al ritmo del parloteo intrascendente de un par de fotoperiodistas de andar por casa. Mi compañero se expuso a pecho descubierto, incluso proyectando su trabajo de manera fútil para aquellas jóvenes máquinas de alimentar Tik Tok. Yo desistí. Puse mi cámara sobre la mesa, la señalé y tras unos densos segundos de silencio enfático, abrí al fin mi bocaza: “Esto es una puta cámara de fotos”. Y a continuación me callé durante un minuto interminable sosteniendo la mirada a cualquiera que tratase de cruzarla con la mía.

Después proseguí: “Lo más importante que tenéis que saber sobre su manejo es aprender a colocar bien la correa, porque si no se ata bien, la ley de la gravedad se encarga de joderla”. Hubo algunas risotadas. Mi amigo, el profesor, a esas alturas estaba pálido ya como un sifilítico. “Lo de hacer fotos no depende para nada de este aparato, esto es como una plancha, una tostadora o una mierda pinchada en un palo. Tampoco tendrá demasiada influencia lo que os digan los profesores. Ellos os mostrarán las alas, pero no os pueden enseñar a volar. Lo de hacer fotos se tiene o no se tiene, y probablemente, la inmensa mayoría de vosotros no lo tiene. Algunos tendrán entusiasmo y otros tal vez talento, los menos quizás ambas cosas, pero tan sólo alguno o alguna tendrá la necesidad. El hambre. Lo más parecido que existe a respirar. Sientes que si no haces fotos, y no me refiero a imágenes, hablo de fotos, fotos de verdad, que te conmueven, te trasmiten, te narran, te susurran y te informan, si vas y no haces fotos, entonces nada tiene sentido.

Instamatic Más información

Es así de fácil y a la vez tan retorcido y complicado. Aún así, puede que alguno de vosotros termine siendo fotoperiodista cuando su lugar en el mundo no es ese. Bueno, el mundo es imperfecto, añadiremos un ladrillo más en ese muro defectuoso, pero una cámara cara, una pose altiva o una indumentaria de flipado no os va a otorgar lo que no tenéis. Así que por favor, el que valga de verdad que venga a este maravilloso universo de mierda que es el fotoperiodismo, el resto, podéis ser influencers. Siento confesaros que sólo unos pocos nacen con el ojo conectado al cerebro y al corazón. Para el resto inventaron el Instagram”.

Tras unos tímidos aplausos y excesiva estupefacción, mi amigo el profesor se acercó y tras un falso abrazo me susurró al oído: “Eres un cabrón, dices demasiadas palabrotas y no le das importancia a vuestro trabajo”. Y justo en ese instante, dos chicos y una chica nos interrumpieron para preguntarme cómo podían proceder para hacer prácticas en El Ideal Gallego.

Conmigo.