Las gallegas de la Seminci

Ledidia Sola

Sandra Sánchez (Narón, 1970), afincada en A Coruña desde que tenía cinco años, estudió en la Escola de Imaxe e Son, y Ledicia Sola (Ourense, 1978) llevan muchos años participando en obras audiovisuales, especialmente en Galicia. La coruñesa se ha labrado una sólida trayectoria como montadora, mientras que la ourensana acumula un amplio bagaje como actriz. Ambas, que ya habían trabajado juntas, acaban de estrenar sus primeras películas como realizadoras, aunque Sandra Sánchez ya tenía experiencia en la dirección de documentales y capítulos de series de televisión. Rodadas ambas en gallego, los nexos de ‘A nadadora’ y ‘As augas’ no acaban ahí. Las dos han tenido su bautismo en la gran pantalla en la Seminci, la Semana Internacional de Cine de Valladolid, el certamen de cine de autor más importante de los que se celebran en España. El agua tiene un protagonismo destacado en las dos cintas, en las que actúa Melania Cruz, otro de los elementos de conexión.

Sandra Sánchez y parte de su equipo posan en la Seminci antes del pase de ‘A nadadora’

¿Cómo surge la idea de la película?

Ledicia Sola (L). Surgió de una manera bastante orgánica, porque yo lo que empecé fue escribiendo un guion con idea de actuar. Dirigir no estaba en mi cabeza. También tenía ganas de escribir personajes femeninos que a mí me apeteciese que me ofreciesen como actriz. ‘As augas’ partió de un momento de crisis vital mío. Mis abuelos eran de Verín y me inculcaron esa tradición de ir a tomar las aguas, porque mi abuela decía que lo curaban todo. Eso hice durante aquella crisis y de ahí fue surgiendo el argumento de la película.

Sandra Sánchez (S). Es un proyecto con el que llevo más de diez años. Tenía ganas de contar alguna historia que se desarrollara en los años noventa, una época que me marcó y en la que hubo aquella generación perdida debido a la heroína. Quería contar cómo afectó eso a las generaciones posteriores, la herencia que quedó. Siempre sentí cierta fascinación por la zona de la Costa da Morte y por la gente que vive del mar. Hubo una lectura que hice de un relato de Conrad que se llama ‘El copartícipe secreto’, que, aunque no tiene absolutamente nada que ver con ‘A nadadora’, me sugirió la posibilidad de recrear a esa nadadora que aparece en la película.

¿Cómo afrontaron el salto a la dirección de este largometraje?

S: En el documental te adaptas a la realidad que hay y a partir de ahí intentas aportar tu mirada. Mi experiencia como documentalista me ayudó. Llevaba mucho tiempo yendo a ese lugar, hablando con la gente. Los percebeiros me conocían, toda la gente de allí me conocía y también nos ayudaron mucho. Conocía muy bien cómo vivían, cómo van al mar, cómo van a percebear. Ahí se me nota un poco el punto de documentalista, de querer ser muy fiel a la realidad. El trabajo como montadora me ayudó muchísimo, porque tienes el ritmo, toda la narración y la construcción narrativa de la película muy interiorizados.

L: A mí me daba un poco de vértigo al principio esto de escribir, dirigir y actuar, pero me sentí muy apoyada por los productores. Me animaron mucho a hacer las tres cosas, porque era lo que el proyecto requería. Ganaba mucha fuerza y mucha verdad si la protagonista era yo.

¿Cuáles fueron los mayores retos del rodaje y cómo trabajaron con las actrices y los actores?

L: Al principio me preocupaba no ser capaz de abarcarlo todo, pero nos preparamos muy bien. Tuve mucha suerte con el equipo que me rodeó. Trabajé mucho con las actrices ensayando, sabiendo que en rodaje íbamos a tener poco tiempo de dirección y de ensayos. Hicimos todo ese trabajo previamente y llegamos al rodaje muy preparados. Ha sido uno de los momentos más plenos de mi vida.

S: Me preocupaba encontrar a la protagonista, porque tenía que ser una adolescente sin experiencia en actuación ni en cine. Pensaba: si no encuentro a esta chica, se me hunde la película. Después de un casting en el que vimos a casi trescientas chicas, encontramos a Nuria. Nos enamoró desde que la vimos por primera vez. Pensé: esta es Nico y no hay posibilidad de que sea nadie más que ella. Era una producción complicada: teníamos muchas noches y exteriores, incluidas secuencias en el mar, y rodamos en febrero en la Costa da Morte. El mayor reto para mí fue la dirección de actores, pero también fue una cosa que me encantó hacer.

¿Cómo condicionó el presupuesto la película que finalmente pudieron hacer?

S: Financiar una peli tan pequeña, de autora y en gallego, no es fácil. Al final hemos conseguido, con muchas dificultades, sacar adelante el proyecto. Afortunadamente tengo detrás a dos productoras que son las que llevan eso, porque yo sería totalmente incapaz. Hubiera necesitado mucho más presupuesto, porque era ambiciosa. La hicimos con menos de lo que haría falta.

L: Es una peli de muy bajo presupuesto. Intentamos hacer de la necesidad virtud. Justo antes de empezar a rodar, los productores me pidieron que le quitara treinta secuencias al guion. Tuve que hacer un trabajo muy laborioso de intentar contar la misma historia con muchas menos escenas, menos localizaciones e incluso menos personajes. Fue un trabajo bueno, porque todo lo que ya estaba hecho se condensa y al final afinas mucho el tiro y cuentas única y exclusivamente lo que quieres contar. Creo que aprovechamos al máximo los recursos que teníamos.

¿Cómo han vivido el estreno y la acogida en la Seminci?

L: Verla por fin en pantalla, aquí en la Seminci, te da una satisfacción enorme y mucha energía para seguir adelante. Yo presenté la Seminci y vi mucho cine aquí. Eso influyó un montón en mi formación autodidacta. Conocí a directores y directoras de quienes antes no había visto su cine. Me cambió la manera de ver cine y tiene mucho que ver con que al final me haya lanzado a dar este paso. Lo que no me podía imaginar era que acabaría dirigiendo una película seleccionada en la Seminci. También había algo de completar un ciclo: en la película salen unas imágenes reales mías, grabadas hace quince años, donde menciono que me voy al Festival de Valladolid. Es muy bonito que se pueda estrenar aquí con ese guiño.

S: La acogida ha sido muy buena y muy cálida. Me vuelvo muy contenta. En los pases en los que pude estar presente noté una muy buena recepción del público. Hicimos coloquios donde la gente preguntaba, se interesaba. Hoy me cruzaba con alguna gente por la calle que me paró y me dijo: ‘He visto tu película y me ha gustado mucho’. En ese sentido me ha gustado mucho la Seminci y estoy muy agradecida de que hayan incluido la película.

¿Qué recorrido esperan ahora para sus películas?

S: No me quiero hacer muchas expectativas, porque yo funciono un poco así. He puesto tanta energía en sacar adelante esta película después de años de trabajo que ahora es un poco dejar fluir y a ver qué pasa. Queremos hacer un recorrido primero en festivales para luego plantearnos el estreno en salas, dándole un pequeño margen de tiempo para que tenga su propio camino en festivales.

L: Qué difícil. La verdad es que no lo sé. Empezamos aquí en Seminci y me gustaría que tuviera un recorrido internacional a partir del año que viene, a lo mejor en festivales, pero sobre todo me gustaría que tuviera recorrido en salas, a las que esperamos llegar en enero. Yo hice esta película con una vocación muy clara de intentar conectar con el público. Por ese reflejo generacional de mujeres de cuarenta, creo que no solo ellas se pueden sentir reflejadas. La película puede conectar con un público más amplio y a mí me gustaría.

¿Qué momento vive el audiovisual gallego y qué significa que coincidan dos películas en gallego dirigidas por mujeres?

L: Estamos en un buen momento porque estamos produciendo bastante. Sí que hacemos muchas cosas de bajo presupuesto, sobre todo en cine. Aprovechando el buen momento y el buen resultado de las películas que están haciendo recorrido en festivales internacionales, lo ideal sería mejorar las condiciones, porque parece que hay una cierta precariedad de la que no terminamos de salir. A pesar de eso, sobre todo a nivel creativo, estamos en un muy buen momento del audiovisual en Galicia y creo que va a seguir creciendo.

S: En Galicia hay un gran talento, y muy variado, para el cine. Aparte de la película de Ledicia y la mía había otras películas gallegas en otras secciones. Hay muchos y muchas cineastas que tienen mucho que contar. Lo que falta, como siempre, es el tema económico: tener productoras más potentes y que puedan empezar a salir proyectos más ambiciosos y menos precarios. Estamos mejorando mucho, pero todavía estamos lejos de llegar a una igualdad. En las películas grandes, de presupuesto mayor, ¿realmente están a la par las mujeres y los hombres directores? Pues yo creo que no.

¿Qué les ha parecido la película de la otra?

S: A Ledicia la conozco desde hace años y ‘As augas’ me ha sorprendido muy gratamente. Es una película valiente porque habla de su propia historia y además actúa, cosa que me parece un reto muy grande. Es una bonita historia de amistad que incluso plantea nuevos modelos de familia.

L: Me parece una maravilla. Conozco a Sandra, trabajé con ella como directora y yo como actriz hace muchos años. Ha hecho un peliculón y es muy interesante también lo que plantea ella en la película.