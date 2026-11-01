La vida cañón (Capítulo II)

Batalla campal en la plaza de María Pita entre policía y manifestantes Quintana

Dos fuerzas opuestas colisionando. Esa es la mejor definición de la Historia que he escuchado nunca. Tal vez me repita, no lo sé. Pero así lo creo. Y en realidad el asunto viene al caso porque entre esas dos fuerzas contrarias, antagónicas, que impactan, que empujan, que luchan por ganar su espacio, en el medio y medio, en su condenada bisectriz, siempre está el fotógrafo. Con su cámara y su mirada, con su fragilidad y con su miedo, y con su cabeza fría y con sus chistes sombríos. Por eso, allí justo, ni delante ni detrás de nadie, estábamos Óscar Corral, flamante ganador del Ortega y Gasset de fotoperiodismo, Jose Carlos Pérez, alias Cabalar, fotógrafo magistral y enorme, gigante en todos los aspectos posibles, y por supuesto yo, célebre retratista de baches, alcantarillas y verbenas locales. Creo que sin duda estábamos en el mejor de los sitios, en el lugar correcto los tres, en el que nos correspondía, como los hermanos Dalton, entre manifestantes y policías, apoyados en la grillera de los antidisturbios que limitaba, hasta ese momento, la primera línea del potencial campo de batalla.

Algunas bolas de papel en llamas caían a nuestros pies en la azarosa búsqueda del caucho de los neumáticos de los vehículos policiales, también nos alcanzaron varios huevos y unos cuantos escupitajos que nos limpiamos con cierto pudor y conteniendo el gesto de asco en el rostro. “Estoy muy viejo para esta mierda”, pensé, justo en el momento en el que Óscar recibía el impacto de un bote de chicles en su hombro. “Joder, son de los baratos”, apuntó Jose, que desde sus dos metros de altura avisaba también de la presencia de una botella de cristal a punto de emprender el vuelo. Cara de póker todos, rota a veces por risas nerviosas. Lo nuestro es documentar, no juzgar ni posicionarnos. De eso ya se encargan otros. Aquí un policía, allí un fogonazo, por este sitio un bote de humo y un adoquín planeando, por allá una chavala en el suelo y una banqueta en pleno vuelo. De eso va la cosa. Lo que piense yo ya lo saben los que me conocen. Mi trabajo no va de opinar, va de documentar y que no me maten demasiado ni los unos ni los otros. Porque de poco vale el asunto si me abren la cabeza con una salerosa pedrada o me asfixio entre lacrimógenos botes de humo. Va de ejercer de Pilatos con cámara al cuello. Yo aporto las piezas del puzle y otros lo montan al verlas. Bien o mal. Pero eso ya no es asunto mío. Muy parecido al médico que salva o trata de salvar al paciente, ya sea ángel o demonio. Parece un asunto sencillo, pero ese equilibrio, esa serenidad emocional es lo más complicado que existe en nuestra profesión. No va de neutralidad, va de subjetividad aséptica.

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Xabi Blanco, otra leyenda viva de las letras periodísticas, se me había aproximado unos minutos antes, y tras una breve cháchara me preguntó si pensaba que iba a haber fiesta. Afirmé con la cabeza y le respondí: “Sí, seguro. Cuando aquellos de ahí atrás levanten el campamento van a caer como panes, y el guateque va a empezar justo allí”, y señalé la zona donde minutos después nos posicionaríamos las susodichas tres Marías. Lo único bueno de hacerse viejo es que ya has visto y escuchado todos los cuentos y sabes de sobra dónde está Caperucita.

Por supuesto, y muy ajeno a cualquier ideología, posicionamiento o doctrina, lucía un día fantástico en la plaza de María Pita. Sobre nuestros corazones secretamente agitados se sostenía un cielo nítido, decorado con un denso azul otoñal y un apagado sol tibio y acogedor. Y como ocurre siempre en los días más maravillosos, el drama se desató en un momento. Como un estallido. Entre chillidos, empujones, carreras, porrazos, puñetazos y lanzamiento de objetos. Y lo que antes era una línea, una frontera, un tablero con las piezas perfectamente situadas se transformó en un pandemónium, en un caos y en un hervidero. Rebotaban las pelotas de goma contra paredes, columnas y manifestantes, las piedras trazaban arcos indistinguibles y estallaban contra escudos, agentes o desafortunados periodistas. Los gases lacrimógenos cambiaban de dirección y nos asfixiaban a babor y a estribor, y las carreras, los tropiezos, los golpes caían por todos lados. “Estamos mal colocados”, era la frase más repetida entre los foteros y cámaras. Pero es que tampoco había mucho sitio donde cubrirse cuando el frente se había desmoronado y por momentos, y como diría Houellebecq, se producía una angustiosa ampliación del campo de batalla. Ángel Manso, fotoperiodista de mirada deliciosa, no lograba abrir los ojos y parar de toser, y Lara, mi compañera del periódico, grababa vídeos en medio de la algarabía poseída por la impactante disociación que se produce en el alma del periodista cuando el redactor se desvanece y se transforma en reportero y va y siente el adictivo vértigo de dejar la silla y besar la calle.

Tras dos horas de jaleo, y tras terminar escapando de una última andanada de botes de lacrimógenos me acerqué a mi compañera y le dije: “Estoy muy viejo para esta mierda. ¿Tú estás bien, estás entera?, pues nos vamos. No tentemos más a la suerte que el bingo está al caer, y si vas a cubrir una noticia y te conviertes en noticia, es que la has cagado”.

Me contó que a su compañera Ana le habían alcanzado con una piedra y que estaba en el hospital pero que nada grave. Me encogí de hombros y torcí el gesto.

Y así llegamos a la redacción, nos sentamos y nadie preguntó nada. A nadie le extrañó que yo estuviese rebozado en huevo de arriba abajo, como un calamar a la romana. “Voy a descargar las fotos y me voy a pasear a la perra”, comenté en alto, y afortunadamente eso provocó que, el jefe de local, olvidadizo como es él, recordase al fin que esta semana teníamos pendiente un reportaje de perritos.