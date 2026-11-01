El GOAS, la entidad policial especializada en inmersiones de búsqueda

El equipo del GOAS, con el Comisario Principal, Jorge M. Rubal Pena, de blanco

Si algo define a los trabajadores del Grupo Operativo de Actividades Subacuáticas (GOAS) de la Policía Nacional adscrita a la Comunidad Autónoma de Galicia es su especialización. Y es que se trata de una unidad altamente especializada cuyo objetivo fundamental es la protección del medio ambiente y ejercer las funciones policiales de búsqueda y recuperación de personas u objetos en cualquier entorno acuático.

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Así se definen fuentes del GOAS, que aseguran que la unidad opera sumergida para detectar la extracción ilegal de especies marinas, como mariscos, moluscos o cefalópodos, en el caso de su lucha contra el furtivismo (en la que colabora con otros ‘guardianes del mar’ como Gardacostas de Galicia), pero que también contribuye a la vigilancia de los fondos marinos para proteger de posibles expolios los pecios y yacimientos arqueológicos de valor histórico o las labores de búsqueda y rescate de personas, entre otras competencias. Un trabajo, expresan, que va más allá de sumergirse cuando toque, si no que implica toda una labor de preparación, limpieza y mantenimiento de equipos, así como un lado administrativo, relativo a informar y documentar cada actuación.

Trabajadores Goas en acción

Para ello, el GOAS, con base en Santiago, cuenta con seis integrantes y diversos vehículos, entre ellos dos embarcaciones semirrígidas, un todoterreno y un dron. Sus trabajadores deben tener una mezcla adecuada entre la fortaleza mental que requiere el sumergirse, pero también una rigurosa preparación física. “Los buzos son instruidos en modalidades complejas de buceo técnico, incluyendo la navegación al tacto en total oscuridad, la intervención en espacios confinados y el trabajo en aguas contaminadas entre otras. Este adiestramiento es completado con una alta exigencia física, dominio de la navegación y soporte vital, garantizando que el carácter mantenga con vida al especialista mientras la preparación le permite resolver la misión con eficacia”, aseguran.

“La evolución del grupo desde nuestra creación en 2019 hasta hoy ha sido un camino de esfuerzo constante. Empezamos prácticamente desde cero, tampoco contábamos con embarcación propia por lo que nuestro margen de actuación en escenarios complejos, se veía limitado”, manifiestan. La situación ha mejorado notablemente con los años, aunque creen que aún les queda mucho por avanzar.

Trabajadores Goas en acción

Las mayores dificultades, para los trabajadores de la entidad, tienen que ver con la dureza del trabajo. “La labor que se desempeña hace enfrentarse en ocasiones a un escenario operativo intrínsecamente hostil y adverso, donde los riesgos ambientales y la presión psicológica convergen de manera constante”, explican. Por eso, la carga emocional y mental representa quizás la prueba más dura. “La búsqueda y recuperación de personas desaparecidas en el agua supone un impacto emocional acumulativo muy elevado que exige una fortaleza mental extraordinaria”, cuentan.

Compensa, en parte, que sientan su trabajo tan valorado. “Cuando te enfrentas a una situación trágica o a una búsqueda complicada, la cercanía, el respeto y las muestras de gratitud de los ciudadanos a los que ayudamos son una recompensa enorme que da sentido a nuestro trabajo”, valoran. Como afirmaban otros ‘guardianes del mar’ de esta serie de reportajes, las dificultades del mar no les amedrentan: “Asumir ese riesgo con profesionalidad, prudencia y entrega a la sociedad a la que servimos es el mayor impulso para seguir adelante cada día”.