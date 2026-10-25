La vida cañón (Capítulo I)

Bomberos forestales extinguiendo un fuego en Penamoa la pasada semana Quintana

Las semanas del fotógrafo de prensa poseen vida propia. Nunca se sabe qué día empiezan y mucho menos cuando finiquitan. Pueden ser largas como una promesa o breves como una cerilla consumiéndose entre los dedos. Pues eso mismo. Cuando no sabes por dónde empezar, empiezas por el fuego. Con su danza sugerente que se refleja en tus pupilas hasta hipnotizarte. Y es que, tras subir por la ladera de Penamoa y por supuesto, sin consultar con los agentes de la municipal que cortaban la carretera a sus faldas, me di de bruces con él. Elevándose insolente y poderoso con amplias llamaradas color sangre, entre árboles indefensos que crujían y crepitaban escupiendo en su tortura un humo negro que opacaba el sol y lo ridiculizaba tras su cortina. “En fin, un puto fuego forestal”, pensé, “ya estoy viejo para estas mierdas”.

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El problema residía en que allí sólo estábamos el fuego y yo, que visto desde cierto punto de vista, casi somos sinónimos. Fotografiar llamas es como bailar en la pista de una discoteca vacía, lo haces, claro, pero no estás seguro que te lleve a ninguna parte. Así que comienzas a encuadrar buscando recursos, esperando que el motivo esencial de la información se digne a hacer al fin acto de presencia. Y cumplió, porque entre la humareda, sumergido en torbellinos de hollín, apareció un helicóptero con su figura recortada a contraluz.

Eché a correr de nuevo montaña abajo y observé como en un claro el aparato tomaba tierra y descendían de él una cuadrilla de bomberos forestales. Parecían el condenado Equipo A. Me hicieron señas para que tomase distancia por si tanta hélice revolucionaba mi peinado y una vez ejecutada la maniobra fui tras sus pasos. Mi presencia les resultaba absolutamente inocua, como si fuese un perrito callejero que decide seguir a alguien porque le resulta chocante. La actitud perfecta que le gusta a uno encontrar para poder trabajar cómodo, más o menos la misma que tenía la guapa de clase cuando ibas al instituto.

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A medida que nos aproximábamos al foco principal del incendio nos veíamos más y más zarandeados por un nordés violento y gélido, y a la vez, el sudor comenzaba a cubrir mi espalda, lo que hacía que el asunto resultase aún más penoso si cabe. “¿Cómo era?”, medité al tiempo que se espesaba mi aliento, “¡ah!,sí!, ya recuerdo. Estoy muy viejo para esta puta mierda”.

Una vez alcanzado el corazón del incendio los tipos se desplegaron con una coordinación asombrosa, muy lejos del concepto hispánico de la coordinación. El helicóptero comenzó a sobrevolar la zona lanzando miles de litros de agua que estallaban contra los arbustos en combustión. Yo andaba a lo mío, a eso de sacar fotos y tragar humo, cuando de golpe, como si hubiese perdido mi invisibilidad, uno de los operarios se dirigió hacia mí cuando las llamas se alzaban varios metros sobre nuestras seseras: “Amigo, el fuego nos está rodeando y encerrando con el viento. O sales ya o te quedas dentro, y no creo que hagas mucho sin el equipo de protección”.

Eché un ojo a mi espalda y observé como el sendero por el que habíamos venido comenzaba a estar azuzado por el fuego. Las antenas de telefonía chirriaban dilatadas por las llamas. “¡Al diablo!”, pensé y expresé en alto y eché a correr de vuelta. El bombero, mientras yo me alejaba como una cabra asustada, me silbó y señaló con un dedo hacía arriba: “¡Aléjate de los cables de alta tensión, van a caer de un momento a otro!”

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Tres minutos después estaba sentado sobre una roca observando la escabechina a lo lejos, resoplando y editando unas cuantas fotos para enviar al periódico. Y entonces, como llegado de la nada, lo que parecía a todas luces ser un toxicómano, pasó junto a mí, con una mugrienta mochila a su espalda caminando por un pequeño sendero que rodeaba mi improvisado asiento.

El tipo erraba por la zona con los ojos desangelados y perdidos, arrastrando los pies en dirección a las llamas, muy paracrónico, muy extraño y muy triste. Un cisne negro, un caballo blanco en el campo de batalla. Lo seguí con la mirada y vi como desaparecía, ya a lo lejos, tragado por la maleza intratable y el humo asfixiante. Justo en el momento en el que al fin reaccioné lo suficiente para levantarme y advertirle tratando de soltar un grito, el helicóptero cruzó de nuevo la colina engullendo mi voz con el estruendo de las aspas.

Unas horas más tarde, con la noche desplegada ya sobre nosotros, las llamas tintaban el cielo con un cálido y apocalíptico tono anaranjado. Los vecinos se agolpaban en la carretera principal muy preocupados ante la proximidad del fuego a sus viviendas. Eché de nuevo monte arriba y me topé otra vez con los operarios que descansaban junto a un camión de bombeo. Sus rostros tiznados por la ceniza reflejaban el esfuerzo de horas y los brillos de las brasas que titilaban a pocos metros del vehículo.

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“Vamos a echar toda la puta noche aquí”, me confirmó mientras se colocaba de nuevo la mascarilla. Yo estaba ya hasta las narices de respirar mierda y decidí que hasta aquí, que ya llegaba y que bien o mal era lo que había.

Al llegar al periódico apestaba a humo todo lo que era yo y mis accesorios. A nadie le llamó la atención ni mi olor ni mi aspecto. Normalidad absoluta. Fui al baño a escupir moco negro.

“La vida cañón”, pensé observando el oscuro y pringoso panorama. ignorando en aquel momento, que lo mejor de la semana, a sangre y fuego, como decía Nogales, aún estaba por llegar.

Después tiré de la cisterna.