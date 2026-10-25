O Gaiteiro de Xoán Vila
Símbolo e referencia conflúen nunha proposta tan contundente como efectiva
Hai esculturas que ocupan un espazo e outras que parecen nacer del, como se estivesen agardando, secretamente, que alguén as liberase da materia. “Alento”, a obra de Xoán Vila instalada no feiral de San Froilán en Lugo, pertence a esta segunda categoría: Figura monumental, madeira convertida en música, árbore transformada en memoria, a peza impresiona polas súas dimensións, polo seu peso e pola súa rotundidade. Tallada directamente nun castiñeiro centenario, O que lle outorga unha singular forza telúrica.
Como nel é norma e costume, Xoán Vila non traballa sobre unha materia neutra, traballa sobre unha substancia que acumulou décadas e décadas de choivas, xeadas, soles e ventos; sobre unha árbore que medrou lentamente e que conserva na veta e nos nós a marca indeleble do tempo. O castiñeiro de Xoán Vila, árbore nobre profundamente vinculada ao rural galego, deixou de dar castañas, sombra ou madeira para ofrecer agora outra colleita: a da beleza.
Do rotundo tronco emerxe un rotundo gaiteiro. E a elección non pode ser máis significativa: poucas figuras representan de maneira tan nidia e inequívoca a nosa tradición musical. O gaiteiro pertence á festa e á romaría, á procesión e ao baile, á aldea e á praza. Está no acervo popular e nos versos dos máis grandes poetas (Rosalía de Castro, Curros Henríquez…) que viron nel unha encarnación da nosa identidade colectiva, unha voz capaz de expresar a ledicia e a saudade, a celebración e a melancolía.
Cómpre reparar nos detalles para apreciar a capacidade técnica de Xoán Vila. A embocadura do punteiro, a posición das mans ou, de maneira especialmente expresiva, o esmagamento do fol baixo a presión do brazo…, revelan unha afinada concepción escultórica. A madeira cede, amóldase á vontade do artista con tensión, forza e contundencia. Podemos intuír o esforzo do intérprete e, a través da imaxinación, agardar que soen as notas da “Muiñeira de Chantada”.
Alento
Por iso o título resulta particularmente atinado. “Alento” é o aire que sae dos pulmóns, pero tamén é impulso, ánimo, forza interior, vida. Dar alento é animar; perder o alento é ficar desvalidos ante algo que nos oprime; o último alento sinala a fronteira extrema da existencia. Nesta obra, a figura dá o seu alento á gaita, a gaita converte o alento en música e o escultor consegue que ese sopro permaneza definitivamente no interior da peza. O resultado é paradoxal e sorprendente: un castiñeiro que xa non vive conserva, por medio da arte, o alento; o que foi árbore humanízase; o que foi madeira, faise música e o que estaba condenado á desaparición adquire unha nova e definitiva presenza.
A escultura de Xoán Vila merece, xa que logo, un lugar axeitado, porque nela conflúen a natureza, a música, a literatura, a tradición popular e a creación contemporánea.
A permanencia da nosa cultura milenaria está perfectamente representada nese gaiteiro que, ergueito e senlleiro, sopra e sopra para que Galiza non perda nunca o seu alento.