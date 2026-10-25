El Grupo de Rescate Acuático, un seguro de vida en el litoral

Práctica de rescate en costa Javier Corominas

También los Bomberos de A Coruña se cuentan entre los ‘guardianes del mar’. Y es que el servicio municipal de extinción de incendios también dispone de un equipo, el Grupo de Rescate Acuático (GRA), que tiene como objetivo primordial “el salvamento en costa del litoral las 24 horas todos los días del año”, como expone el Director de Seguridad Ciudadana, Carlos Touriñán.

Es un servicio, por tanto, dedicado a asistir a “todas aquellas personas que en la línea de costa puedan tener algún problema”. El GRA, abunda, “existe desde hace más de diez años, tuvo su origen al pasar la tragedia de Tomas Velicky (el incidente en el que fallecieron el joven eslovaco y tres agentes de policía en la playa del Orzán)”. “Y da buenos resultados en cuanto a su prontitud de respuesta ante cualquier caída o problema que pueda tener alguien en el agua”, presume.

“Tenemos que pensar en que A Coruña está rodeada de mar por todas partes y que los servicios que teníamos, hasta que lo coge Bomberos, no estaban permanentemente de servicio, se activaban. En estos casos se necesita una pronta respuesta porque a una persona que cae al agua hay que sacarla lo antes posible”, explica.

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El GRA, informa, lo compone en la actualidad “más de la mitad de la plantilla de Bomberos”: “Son 55 personas, y tenemos dos embarcaciones y tres motos de agua”. Para formar parte de él, además de pasar la oposición de bomberos, los trabajadores deben “tener cursos relacionados con salvamento y socorrismo, patrón de embarcaciones... Algo relacionado con el mar”. “En el momento en que tienes esa formación homologada por la administración competente, puedes formar parte de este grupo. Dentro de este grupo, todos los meses hay una semana en que vas a entrenar nuevas técnicas, tener protocolos al día, ver las zonas de la ciudad susceptibles a problemas....”, incide.

La manera de trabajar ha cambiado con los años. “La dinámica y los objetivos se mantienen, pero los protocolos y la manera de trabajar van evolucionando con los medios que se incorporan al servicio”, manifiesta Touriñán. “Por ejemplo, aquí en A Coruña no podíamos utilizarlos hasta hace poco por la cercanía al aeropuerto, pero en breve se incorporarán unos drones al servicio que podrán llegar a destino muy rápido y soltar medios que ayuden a la víctima o persona que ha tenido el accidente”, dice. Esto, continúa, “mejorará la visión de los intervinientes, ya que los drones llevan cámaras, como ya se mejoró en su momento al incorporar cámaras técnicas para ir de noche”. “La tecnología va a cambiar a mejor el futuro del servicio”, asegura.

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Se trata de poner las cosas fáciles a unos trabajadores que se enfrentan a las peores condiciones del clima. “Este servicio, en el 90% de sus actuaciones, no sale cuando el mar tiene las mejores condiciones. Por eso pasan los incidentes. La tecnología ayuda cada vez más a dar información, a dar visión desde tierra de cómo está el mar, para dar instrucciones mucho más claras y concisas a los bomberos que vayan a intervenir”, explica Touriñán.

Pese a las dificultades, sienten que tanto el gobierno municipal como la sociedad valoran mucho su trabajo. “Nos valoran, hacen caso a nuestras recomendaciones y nos tienen en estima. Lo agradecemos porque somos personal municipal, del Ayuntamiento, pero trabajamos para los ciudadanos”, asegura el responsable de un cuerpo que recuerda con cariño a uno de sus miembros recientemente fallido, Manolo Agromartín, Manolito.