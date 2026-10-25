Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
La Galería

El Grupo de Rescate Acuático, un seguro de vida en el litoral

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
25/10/2026 04:09
Práctica de rescate en costa
Práctica de rescate en costa
Javier Corominas
beowner620V2
COLIMA 620v2
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

También los Bomberos de A Coruña se cuentan entre los ‘guardianes del mar’. Y es que el servicio municipal de extinción de incendios también dispone de un equipo, el Grupo de Rescate Acuático (GRA), que tiene como objetivo primordial “el salvamento en costa del litoral las 24 horas todos los días del año”, como expone el Director de Seguridad Ciudadana, Carlos Touriñán.

Es un servicio, por tanto, dedicado a asistir a “todas aquellas personas que en la línea de costa puedan tener algún problema”. El GRA, abunda, “existe desde hace más de diez años, tuvo su origen al pasar la tragedia de Tomas Velicky (el incidente en el que fallecieron el joven eslovaco y tres agentes de policía en la playa del Orzán)”. “Y da buenos resultados en cuanto a su prontitud de respuesta ante cualquier caída o problema que pueda tener alguien en el agua”, presume. 

“Tenemos que pensar en que A Coruña está rodeada de mar por todas partes y que los servicios que teníamos, hasta que lo coge Bomberos, no estaban permanentemente de servicio, se activaban. En estos casos se necesita una pronta respuesta porque a una persona que cae al agua hay que sacarla lo antes posible”, explica.

IMG_4553

Así trabajan los buzos de la Guardia Civil

Más información

El GRA, informa, lo compone en la actualidad “más de la mitad de la plantilla de Bomberos”: “Son 55 personas, y tenemos dos embarcaciones y tres motos de agua”. Para formar parte de él, además de pasar la oposición de bomberos, los trabajadores deben “tener cursos relacionados con salvamento y socorrismo, patrón de embarcaciones... Algo relacionado con el mar”. “En el momento en que tienes esa formación homologada por la administración competente, puedes formar parte de este grupo. Dentro de este grupo, todos los meses hay una semana en que vas a entrenar nuevas técnicas, tener protocolos al día, ver las zonas de la ciudad susceptibles a problemas....”, incide.

La manera de trabajar ha cambiado con los años. “La dinámica y los objetivos se mantienen, pero los protocolos y la manera de trabajar van evolucionando con los medios que se incorporan al servicio”, manifiesta Touriñán. “Por ejemplo, aquí en A Coruña no podíamos utilizarlos hasta hace poco por la cercanía al aeropuerto, pero en breve se incorporarán unos drones al servicio que podrán llegar a destino muy rápido y soltar medios que ayuden a la víctima o persona que ha tenido el accidente”, dice. Esto, continúa, “mejorará la visión de los intervinientes, ya que los drones llevan cámaras, como ya se mejoró en su momento al incorporar cámaras técnicas para ir de noche”. “La tecnología va a cambiar a mejor el futuro del servicio”, asegura.

Vista aérea del GEAS con la sombra del helicóptero del SAER en apoyo

El GEAS de la Guardia Civil, un equipo de rescate bajo el mar

Más información

Se trata de poner las cosas fáciles a unos trabajadores que se enfrentan a las peores condiciones del clima. “Este servicio, en el 90% de sus actuaciones, no sale cuando el mar tiene las mejores condiciones. Por eso pasan los incidentes. La tecnología ayuda cada vez más a dar información, a dar visión desde tierra de cómo está el mar, para dar instrucciones mucho más claras y concisas a los bomberos que vayan a intervenir”, explica Touriñán.

Pese a las dificultades, sienten que tanto el gobierno municipal como la sociedad valoran mucho su trabajo. “Nos valoran, hacen caso a nuestras recomendaciones y nos tienen en estima. Lo agradecemos porque somos personal municipal, del Ayuntamiento, pero trabajamos para los ciudadanos”, asegura el responsable de un cuerpo que recuerda con cariño a uno de sus miembros recientemente fallido, Manolo Agromartín, Manolito.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Plantación del Metrosidero del Milenio en 1999

El Metrosidero del Milenio: la muerte de un símbolo
Francisco Vázquez
patricia pruebas de camara pelicula chapapote

‘Chapapote’, la última producción con la comarca coruñesa como escenario
Noelia Díaz
Práctica de rescate en costa

El Grupo de Rescate Acuático, un seguro de vida en el litoral
Redacción
Bomberos forestales extinguiendo un fuego en Penamoa la pasada semana

La vida cañón (Capítulo I)
Quintana