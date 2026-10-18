La guía de Javier Ozores sobre el marisco: “Es un tesoro del mar”

Javier Ozores, firmando ejemplares de ‘El marisco gallego’ Patricia G. Fraga

Sobre el marisco se ha escrito mucho y sobre el marisco gallego quizá todavía más. Pero, pese a los ríos de tinta en torno a uno de los grandes tesoros que esconde nuestro mar, aún hay quien tiene dudas, sobre todo a la hora de enfrentarse al marisco en la cocina: “Hay mucha gente que no lo consume porque no sabe qué hacer con él. Lo compra y no sabe cómo prepararlo, aunque la preparación es muy sencilla”.

Quien habla es Javier Ozores Marchesi (A Coruña, 1942), uno de los miembros fundadores de la Academia Gallega de Gastronomía, que acaba de publicar una muy didáctica guía sobre estos preciados productos. Se trata de ‘El marisco gallego. Excelencia Atlántica’ (Ézaro’), un compendio en el que aborda los productos en sí e incluso dando opciones al lector para su cocinado, pero en el que no deja de lado todo lo que rodea a estos tesoros del mar: desde una breve incursión histórica y geográfica sobre la cocina y la alimentación desde el hombre primitivo hasta las representaciones del marisco y su mundo en el arte, pasando por el oficio del marisqueo, las formas de conservación, la seguridad en torno al marisco o sus formas de cocinado. “Hay fósiles que demuestran que ya nos alimentábamos de mejillones, de almejas...”, desgrana Ozores sobre la historia y relación con estos productos.

“Me habían propuesto, hace mucho tiempo, un libro sobre marisco. A mí me daba terror, porque es un tema del que hay libros ya muy buenos sobre el marisco gallego y era un reto bastante complicado”, asegura Ozores. Superó los miedos y aceptó el reto: “El marisco, para mí, es un tesoro que hay en el mar para nosotros, sobre todo el nuestro, claro”. Porque tiene claro que puede haber buenos mariscos, muy buenos, en otros puntos de la geografía mundial, pero hacer frente al gallego es harto complicado. “Ahí podemos competir”, bromea. “Los moluscos, por ejemplo, son maravillosos en la zona atlántica de Francia, en la Bretaña por ejemplo”, comenta, antes de irse a la otra punta del mundo: “Curiosamente, en las antípodas, en Australia, tienen un pescado y un marisco estupendos, magníficos, pero claro, la altura a la que llega el marisco gallego es muy difícil de alcanzar”.

La captura

Uno de los aspectos fundamentales para tener un buen marisco es tener quien lo capture. “El trabajo sigue siendo un trabajo artesanal, muy, muy duro, con un papel muy protagonista de la mujer”, comenta Ozores, que sigue esa línea. “Es quizá uno de los trabajos en el que podemos decir que la mujer es auténtica protagonista”.

E insiste recordando que incluso trabajos especializados como el de coger percebes, que por algún motivo se atribuye a hombres, también tiene una cota alta de mujeres: “Hay muchísimas percebeiras”, apunta sobre un trabajo “que encarna mucho peligro, “pero saben el momento exacto en el que se tienen que retirar cuando llega la ola”.

Las condiciones de estos profesionales o los problemas a los que se enfrentan, como el furtivismo, son algunos de los puntos importantes a los que se ciñe el autor en estos apartados.

Presentación del libro 'El marisco gallego. Excelencia atlántica' Más información

La distribución

Pero, tras la captura, el marisco, como el pescado, hay que venderlo. Y quién mejor que los profesionales que se dedican a ello para saber qué podemos comprar y cuando. Ozores defiende en esta suerte de guía el contacto directo entre vendedor y consumidor, recordando que muchos ya tienen comunicación directa vía teléfono con los compradores para que cuando lleguen ya tengan todo listo para pagar e irse a sus hogares. “En este punto ayudan mucho las redes, y no me refiero a las de pescar”, apunta el escritor sin poder contener la risa: “Las redes, los teléfonos, todo para la venta directa del marisco”.

Y esto lo traslada incluso a un paso intermedio, las lonjas. “En algunos casos hablamos casi de lonjas rodantes, que son los camiones, que a lo mejor a las cinco de la mañana ya salen directamente a Madrid, Barcelona, Andalucía...”, relata Ozoros, que destaca también el papel de las cetáreas y de lo viveros para la distribución e incluso conocimiento de nuestros productos del mar.

Llama a perderle el miedo al marisco y, sobre todo, apela a la sencillez de su cocinado: “A la plancha o cocido”

La conservación y la preparación

El coruñés dedica dos apartados del libro a dos puntos importantes de todo el proceso para comer buen marisco: la conservación y el cocinado.

Al respecto del primer aspecto, repasa en el libro aspectos históricos sobre cómo se empezaron a conservar, no sólo el marisco o el pescado, sino otros alimentos. Salazones, escabeches, conservas... son muchos y variados los métodos para preservar los alimentos de esta clase.

Pero es en la preparación donde se detiene y pone el foco, porque asegura que es uno de los puntos que más miedo le da a quien se enfrenta a cualquier marisco por primera vez. “Para mí, a la plancha o cocido, y dejarse un poco de tanta cocina moderna y de tratamientos diferentes, el marisco por sí mismo es un tesoro”, asegura. “Hay que perderle el miedo”, añade entre risas para animar al público a que se anime a cocinar estos productos más a menudo.

Aborda, también, un debate fuertemente arraigado en la sociedad gallega, en lo que a gastronomía del mar se refiere: el uso del laurel o no. “Debe ser herencia de cuando la invasión romana el tratarlo con laurel. Normalmente la gente reniega un poco de usarlo. Yo, en cambio, defiendo el laurel, porque le da un toque muy interesante al marisco”, apunta el escritor, que deja clara una cosa bastante importante al respecto, que es que “no altera el sabor del producto”.

Pero vuelve al punto de perderle el miedo a cocinar el marisco. “Solo hay que cogerle el punto de sal, como se dice siempre, tres puñados de sal, prácticamente todos los mariscos llevan casi la misma cantidad de sal”, aclara.

‘Las mariscadoras’, de Luis Seoane Museo de Belas Artes da Coruña

El producto en sí mismo

Pero llegamos al quid de la cuestión. El producto en sí mismo. “El gallego sabe lo que tiene entre manos y lo que tiene en sus mares. De hecho, lo cuida”, asegura Javier Ozores Marchesi, recordando problemas de abuso en el pasado como los de la cigala, “que casi llega a desaparecer, esa cigala maravillosa no de muy gran tamaño, pero con un colorido y que llegaba casi saltando a los mercados, como pasa con el camarón, que tú los ves ahí y parece que están queriendo salir para darse un paseo por el local”. “El gallego aprecia absolutamente el marisco que tenemos”, vuelve a destacar.

Para el libro, se centra en moluscos y crustáceos. “Otra clase de mariscos, como el pulpo, los cefalópodos... eso no lo trato, solamente me he centrado en moluscos y crustáceos”. Y aunque pueda parecer poco, no lo es.

Almejas, mejillones, vieiras, zamburiñas, volandeiras, lapas, navajas, longueirones, ostas, coquinas, bígaros, centollas, nécoras, percebes, bueyes de mar, langostas, bogavantes, camarones, cigalas, santiaguiños, erizos de mar... son muchos los productos que explica, analiza y sobre los que incluso ofrece recetas Ozores, que apunta que en Galicia también estamos abiertos a nuevas experiencias y productos.

Pone un ejemplo: el ameixón. “Es una almeja que aquí, al principio, se despreciaba bastante y era la que se consumía muchísimo en Andalucía. Ahora se cría muchísimo en nuestras rías, en Muros y Noia, por ejemplo, y es de una calidad magnífica, está empezando a desarrollarse muchísimo”, asegura.

Y con todo este despliegue de conocimiento, es complicado quedarse solo con un puñado de ellos como productos favoritos. Aunque se le vienen rápido a la mente algunos de sus preferidos.

“Hay obras muy interesantes, auténticas obras maestras”, dice sobre cuadros y esculturas de estos productos

“El camarón me parece el más sutil, tiene un sabor muy personal”, afirma el autor, que también le pone muy buenos ojos al percebe y a la cigala, “porque me encantan”. “Bueno, y la nécora y la centolla también”, añade entre risas. “Pero yo creo que si me das a elegir, los dos grandes tendrían que ser el camarón y el percebe”, dilucida.

Y en relación al marisco, también tiene clara una cosa: el tamaño no importa. Siempre y cuando se encuentre en los márgenes de la legalidad, claro está. “Muchas veces, la gente se obsesiona con el tamaño, pero últimamente te puedes encontrar también unos percebes pequeños con un sabor maravilloso, riquísimo. El camarón, si es un poco más grande mejor, porque a veces es muy, muy pequeño”, detalla el autor sobre el tamaño correcto de estos tesoros marinos. Pero en el campo de los moluscos, también siente predilección por alguno en especial. “Hay dos que me encantan, uno barato y otro caro”, apunta. “El mejillón me parece una maravilla de producto. Por otro lado, la ostra... cómo no. La ostra es la reina de los moluscos y se están haciendo con ellas cosas muy interesantes”, asegura.

E veña festa

Y claro, teniendo un producto tan bueno como el nuestro, hay que celebrarlo. Exaltarlo más bien. Porque para el disfrute del marisco, la fiesta siempre es bienvenida.

“Le dedico una buena parte del libro a las fiestas que hay del marisco, que son muy importantes”, asegura Ozores, “porque las hay en toda Galicia y muy numerosas y populares, son una forma muy buena de dar a conocer nuestro marisco”, apunta el escritor, que en su obra destaca algunas como la fiesta de la ostra de Soutomaior, la del berberecho de Foz, las dedicadas a la navaja o al mejillón en Arousa, el percebe de Corme, la vieira de Cambados... Se hace harto difícil cuadrar un calendario en el que incluirlas todas y cada una de ellas.

La sobremesa

Pero, en toda buena comida, o en toda buena mariscada, debe haber también una buena sobremesa. Se podría decir que la que plantea Ozores en ‘El marisco gallego’ es bastante contemplativa.

Porque después de pasear por la historia, por las personas que se dedican a faenar, por la distribución, por la conservación y cocina, por la salubridad del producto y por todo un análisis de cada uno de los moluscos y crustáceos, el autor plantea otro viaje, uno por museos y lugares emblemáticos que guardan bien pinturas dedicadas al marisco o a la faena, bien esculturas dedicadas a los profesionales del sector.

Javier Ozores | “Soy un coruñés total y me encanta la ciudad; hasta con todas estas obras” Más información

“Ahí casi me he quedado corto”, asegura sonriente. “Hablo de las conexiones que tiene el marisco y la pesca con muchas artes, desde el cine a las esculturas, pasando por la pintura”, apunta.

En el libro recuerda hilos más o menos largos del audiovisual con el marisco, como las centollas del sacristán de ‘La casa de la Troya’, la animada cinta de Disney ‘La Sirenita’ o los camarones de ‘Forrest Gump’.

Pero en el campo artístico, Ozores destaca dos obras. Una se encuentra en el Museo de Belas Artes de A Coruña y es ‘Las mariscadoras’, de Luis Seoane, “un cuadro bellísimo, para mí es una de sus grandes obras”, indica el escritor, que destaca también el trabajo de Luisa Valdés, “una pintora que ha hecho una serie con moluscos, mezclando acuarela, pintura y el propio marisco, los adapta perfectamente”. “Hay obras muy interesantes, auténticas obras maestras”, concluye Ozores.