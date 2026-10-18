Instamatic

Vari Caramés posando en 2007 en la Galería Ana Vilaseco Quintana

Los plenos en el ayuntamiento no tienen nada de extraordinario, pero en ocasiones los llaman así. Justo hace un par de semanas salía yo de uno de esos y me disponía a editar y a enviar las imágenes al periódico, y para ello tomé asiento junto a uno de los añejos barriles del antiguo ‘Verdura’. Ahora el bar ya no se llama así, despliega en su rótulo un nombre irlandés o algo de esa guisa, pero bueno, los veteranos lo seguimos llamando por su antigua denominación, por nostalgia y por estupidez, que en muchas más ocasiones de las que se piensa, vienen a significar lo mismo. ‘El Verdura’ es un lugar que desde hace décadas frecuentan alcaldes, concejales, policías, carteros, funcionarios, periodistas y otras muchas gentes de baja jaez, y allí se mezclan, se entremezclan, se cuchichean, se hablan, se pierden y se confiesan todos, “off the record” y sin cortapisas. Los periódicos deberían tener un corresponsal permanente en una de sus mesas, pero en estos tiempos de asepsia y oficinismo 3.0 todo ha cambiado y sería muy difícil de justificar los elevados gastos en bebidas espirituosas que exige dicho nombramiento. En fin, me río del palco de Florentino.

El caso es que mientras envío las fotos se sienta Andy a mí lado y enciende uno de los cigarros que habitan perennes entre sus labios. Es el fotógrafo del ayuntamiento, un seguro de vida para los despistes, retrasos y resacas de los reporteros gráficos de la ciudad. Toda una institución y antiguo compañero en El Ideal.

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A unas pocas mesas de nuestro rústico barril está Vari Caramés, apurando la infusión y leyendo el periódico, como casi siempre a esas horas. Lo saludamos con rutina, soltamos un chascarrillo de buena mañana y seguimos a lo nuestro. Vari también. Porque Vari no sólo es un tipo admirable, también es un tipo normal, que no se toma demasiado en serio ni a sí mismo ni a lo que hace, lo que, de una manera inconsciente, lo sitúa en una esfera más próxima a los foteros de provincias de patacón, de mirada cínica y descreída, que al pretencioso y sospechoso mamoneo artístico local basado en un angustioso quiero y no puedo.

Por eso, aunque no es “uno de los nuestros”, siempre lo hemos considerado una valorada estrella invitada.

También es cierto que él, a menudo, ha tenido un contacto más estrecho con esos raros miembros de nuestra tribu que, como los gatos, viven entre dos mundos, y aunque se ganan el sustento en las calles, aspiran a ser admirados en los museos. Pero aún así, recuerdo con cierta guasa y con leve arrepentimiento el día en el que, en un garito muy frecuentado por los movimientos mareales herculinos, un amigo en común (hasta ese momento) decidió dar una charla y proyectar sus fotografías en una especie de master class de verbena.

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Para mi descargo, os confesaré que habitaba yo en un estado un tanto chispeante, y me resultó complicado no intervenir cuando el conferenciante comenzó a relacionar, con un tono un tanto osado, su trabajo con el deconstructivismo y el expresionismo alemán. No debí pero lo hice, y de golpe me transformé en un inesperado espontáneo un tanto impertinente y comencé a desplegar mis dotes argumentales reduccionistas y oligofrénicas ante el asombro de la platea.

Lo que tampoco ayudó es que, a Vari Caramés, el asunto le hizo gracia y me siguió el rollo. Y a los diez minutos aquello parecía más que una conferencia, una cháchara cosmodemoníaca entre un Faemino y un Cansado azuzados por un mal ácido. Para nuestra vergüenza y escarnio, el conferenciante había sido totalmente eclipsado por un intercambio de opiniones vandálicas, jaleadas a su vez por las carcajadas y regocijo de un público que prefería los chistes de un par de gamberros que las observaciones de un supuesto intelectual de ideas firmes y clarividentes.

Por alguna extraña carambola, os diré que Manuel Vilariño también rondó por mi ámbito cuando yo era adolescente. Me dio clases de Biología en el Eusebio da Guarda en primero de BUP y en COU. Y por lo que sea, nunca hablábamos de fotografía ni de biología. Nos pasábamos horas y horas charlando de Peio Uralde, ariete del Deportivo al que odiaba desde lo más hondo de su extravagante corazón, y de Henry Miller y de Jack Kerouac. Creo que le daba mucha risa que un chorbito de Elviña, un tanto díscolo, altivo y alborotador, ocupase sus primeros años de vida en esas lecturas. “Tómate un año sabático antes de ir a la universidad”, me aconsejó, “tienes que hacerlo, eres un raro”, me definió.

Después, por tener tanta vista, le dieron también el Premio Nacional de Fotografía.

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También poseo el dudoso honor de compartir ridículo junto a Víctor Mejuto (a día de hoy fotógrafo y editor gráfico en la competencia) en un simposio de fotoperiodismo que se llevó a cabo en el Ágora. Creo que el ciclo de conferencias se llamaba ‘Ráfagas’, y a los dos nos sentaron junto a un World Press Photo que había estado en las dos guerras de Irak, un premio Pulitzer y a Gervasio Sánchez, otro condenado Premio Nacional de Fotografía.

Todos hablaban de cómo habían escapado por los pelos de la guerrilla salvadoreña, de los misiles de Sadam o de las minas antipersonales en la cordillera de Afganistán, y tanto Mejuto como yo, tuvimos que confesar que generalmente nos dedicábamos a retratar baches y alcantarillados variados por la ciudad adelante. Especialmente hilarante fue el momento en el que narré mi accidente en un campo de grelos en una aldea perdida de la comarca, en el que la señora de la casa, con mi coche ya empotrado entre sus cultivos, me corrigió atinadamente: “no son grelos, son nabizas”.

Anécdotas aparte, parece claro que si había alguien que merecía ese premio era Vari. O eso pensamos por consenso casi todos los fotoperiodistas de la ciudad, que ni somos artistas ni nada que se le aproxime. O eso dicen los que dicen que lo son.

Sin duda, no está nada mal para un tipo que no ha enfocado una foto en su puta vida.