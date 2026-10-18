El GEAS de la Guardia Civil, un equipo de rescate bajo el mar

Vista aérea del GEAS con la sombra del helicóptero del SAER en apoyo Javier Corominas

Proteger el mar también implica proteger sus profundidades. Ese es el cometido del Grupo de Especialistas en Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil. Una entidad que, como expone su subteniente Tino Gago, pretende “ejecutar las funciones propias del Instituto Armado en el medio acuático y subacuático”. Sus competencias por tanto son muy amplias y abarcan todo lo que ocurre bajo la superficie del agua, con un papel clave tanto en emergencias y rescates como en seguridad, investigación y protección del patrimonio.

El GEAS de Galicia cuenta con una plantilla de doce componentes, de las más extensas de la especialidad. Asimismo, cuenta con cinco vehículos terrestres y siete embarcaciones (tres para mar, tres para ríos y embalses y una moto acuática). Lo habitual es que viajen hasta cuatro componentes en cada embarcación. “Nuestra titulación nos permite bucear hasta 50 metros de profundidad, para mayor profundidad y para realizar servicios en cuevas, existe un grupo técnico con ubicación en Valdemoro (Madrid), que serían activados con ese motivo”, explica Gago.

La Armada mira al futuro: “Cada salida al mar puede ser decisiva” Más información

“La rutina de un componente del GEAS combina entrenamiento físico, mantenimiento de equipos y disponibilidad operativa las 24 horas del día los siete días de la semana”, subraya el subteniente. Sus jornadas pueden demandar desde la preparación física y el mantenimiento de material y equipos individuales y colectivos a las inspecciones de fondeos y pecios, así como inmersiones de entrenamiento o intervenciones reales: rescates, búsqueda de desaparecidos o recuperación de evidencias en casos judiciales.

“Los GEAS se crearon para dar auxilio a la sociedad en una época en la que, cuando había un desaparecido en el mar o en cualquier entorno acuático, no existía ninguna entidad que realizara esa función”, rememora Gago. “Los fundadores del grupo de A Coruña fueron auténticos pioneros en ese sentido: prestaban su servicio en sus destinos habituales y, si los reclamaban para algo relacionado con el buceo, se activaban para ello. En aquella década de los 70, los medios disponibles eran escasos y propios de la época, pero fueron actualizándose y mejorando el material conforme avanzaba el tiempo”, narra. El germen de la unidad en A Coruña, abunda, se remonta a 1972, cuando se creó el primer equipo de ‘hombres rana’ de la Guardia Civil, aunque no fue hasta el 19 de junio de 1981 cuando se crearon oficialmente los Grupos de Actividades Subacuáticas (GAS) mediante la Orden General del Cuerpo número 25.

El cuerpo ha evolucionado mucho con los años. “El futuro apunta a una mayor tecnificación y especialización. La integración de la IA para el análisis de imágenes subacuáticas y la mejora de los sistemas autónomos de exploración serán cada vez más habituales”, valora. “Sin embargo, el factor humano seguirá siendo insustituible, porque la toma de decisiones en situaciones extremas requiere experiencia y criterio. El principal desafío será mantener la modernización de los equipos y la formación ante nuevos riesgos”, dice Gago.

Estos ‘guardianes del mar’, como otros que entrevistó este diario, señalan las condiciones del mar y de la meteorología, la logística o el riesgo físico y mental como las mayores dificultades del trabajo. Una labor que, con tragedias como la de Ceuta (en la que el GEAS trabajó en la búsqueda de cadáveres) tan recientes, los ciudadanos pueden valorar un poco más, aporta Gago.