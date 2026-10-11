La fiesta de la democracia en los juegos

Captura de una partida de Crusader Kings III EC

El país vuelve a estar llamado a las urnas y qué mejor ocasión para recordar algunos juegos en los que la política y todo lo que la rodea se cuela en los videojuegos. La política es un elemento muy visible en muchas historias de muchísimos títulos, pero hay muchos otros que nos permiten ser el elegido, el que tiene que tomar las decisiones para el devenir de un país, a veces incluso de un imperio.

Y en este abanico tan amplio nos podemos dar un paseo por multitud de juegos que nos permiten, desde un puesto más o menos alto, tomar decisiones con implicaciones política.

Uno de los primeros que se nos viene a la mente al pensar en ires y venires políticos es la saga Crusader Kings. Los títulos de Paradox nos permiten ponernos en un punto cronológico del mundo real para dar rienda suelta a nuestra imaginación a través de amistades, casamientos, declaraciones de guerra y decisiones económicas del todo tipo. Cambiar la historia del Reino de Galicia, darle un giro a la corona de Aragón o hacer de alguno de los reinos europeos el próximo imperio sobre el que no se pone el Sol son retos al alcance de la mano, con mucha, muchísima paciencia, en Crusader Kings.

En la mente de muchos jugadores de PC están todavía aquellas colecciones de FX, esas cajas con un puñado de juegos que a muchos les regalaron cientos de horas de juego. Entre aquellos títulos había un tal Patrician III que nos ponía en la piel de un mercante en los mares entre el Reino Unido, los países escandinavos y el norte de Alemania, Países Bajos, Bélgica o Polonia. A base de jugar a comprar y vender productos entre los diferentes puertos, podíamos desviar nuestro futuro hacia el lado oscuro, hacia la piratería, o, por el contrario, ser un ciudadano honrado que a base de un buen hacer económico va subiendo escalafones sociales hasta ser, por ejemplo, alcalde.

Pero hay verdaderos juegos que aspiran a ser un simulador político. Es el caso de Democracy, la saga de Positech en la que debíamos convencer al electorado para ganar las elecciones. Para ello, apuntar hacia un tipo de leyes, subir o bajar impuestos, cumplir nuestras promesas electorales... eran muchos los aspectos a controlar cuando nos poníamos al frente de nuestra propia nación.

La saga Trópico también nos ponía en la piel de un mandatario y nos permitía o bien convertirnos en un temible dictador, bien abogar por la vía de la paz para hacer prosperar al país.

Si Crusader Kings es más conspiraciones palaciegas de los reinos tempranos, Victoria, sobre todo la última entrega, Victoria III, nos mete de lleno en el mundo del siglo XIX para que tomemos todas y cada una de las decisiones que afectan a un país: ¿Convertir al comunismo al país que hoy en día más capitalista es? Adelante. ¿Transformar por completo la economía de una nación incipiente? Todo tuyo. ¿Que reine la anarquía? ¿Por qué no? Las opciones no son precisamente pocas en este caso.

Y si, por el contrario, nos interesa un poco más la parte bélica, Hearts of Iron, y su incursión en la Segunda Guerra Mundial es otra fuente de grandes historias y cambios en el devenir bélico: ¿Qué pasaría si la URSS diera un vuelco y conquistara toda Europa? ¿Que sería de Europa si Hitler saliese victorioso? ¿Qué pasaría si los países de un eje traicionasen a los suyos? Al igual que en Victoria, es complicado llevar a cabo estos cambios en la Historia, pero para todo aquel con tiempo libre, el mundo es un lienzo.

Hay otros juegos en los que la política trasciende de otras maneras. Es el caso de Papers, please, ese título que nos pone en el papel de un encargado de un control de aduanas, teniendo que seguir las órdenes de nuestro país sobre quién entra o quién no, teniendo en cuenta las relaciones, buenas o malas, que el estado en cuestión tiene con los países que lo rodean y cómo estas van cambiando a lo largo de la partida.