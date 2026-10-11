La Armada mira al futuro: “Cada salida al mar puede ser decisiva”

Puente de mando de un navío de la Armada Javier Corominas

La Armada también se cuenta entre los orgullosos guardianes del mar. Que se lo digan si no a las Unidades de la Fuerza de Acción Marítima de Ferrol, encargados de “asegurar la presencia permanente en la mar para garantizar la vigilancia y control efectivo de nuestros espacios marítimos de soberanía nacional con especial atención al Mar territorial y a la Zona Económica Exclusiva (ZEE)”. Así lo exponen fuentes de la propia Armada, organismo que en la ciudad naval está compuesto por un total de 316 efectivos, de los cuales 67 son mujeres, distribuidos en diferentes categorías (41 Oficiales, 71 suboficiales 71 y 205 de personal de Marinería y Tropa).

A bordo de navíos como el ‘Carnota’, el ‘Serviola’, el ‘Arnomendi’, el ‘Atalaya’ o al ‘Centinela’, entre otros, estos marinos desarrollan “actividades muy diversas”, si bien su cometido principal es “proteger los intereses marítimos nacionales y el control de los espacios marítimos de soberanía e interés nacional posibilitando la acción del Estado en la mar”. Para ese trabajo, esta gente de mar ha de contar con una amplia formación militar y naval de carácter general, además de una especialidad complementaria que les permite realizar unos cometidos específicos a bordo de los navíos.

La continua labor de coordinación de Salvamento Marítimo Más información

Como en tantos otros oficios, la vigilancia del mar ha evolucionado con los años. “La integración de los nuevos avances tecnológicos en las unidades abarca desde nuevos sensores, sistemas de armas, comunicaciones, cartografía digital integrada en sistemas de combate, sistemas de monitorización y control para los sistemas de propulsión y generación de planta eléctrica hasta el uso de vehículos no tripulados. etc. Esto implica una actualización y formación constante”, apuntan desde la Armada.

Una evolución constante, por tanto, que conllevará en próximos años más cambios. “La mar es un entorno cada vez mas en disputa y es utilizado para todo tipo de actividades ilegales que afectan a nuestros intereses y recursos, por lo que será necesario reforzar la presencia permanente para su vigilancia y control para hacer frente a las nuevas amenazas. Para ello será necesario contar con mas medios, incluyendo la integración de vehículos aéreos y de superficie no tripulados, además de incorporar los avances tecnológicos que permitan ganar la superioridad en el enfrentamiento”, explican.

Las mayores dificultades son personales. “Para el personal embarcado, además de un proceso continuo de adiestramiento y formación, el personal está sujeto a largos períodos de disponibilidad permanente y a largos períodos de ausencia del entorno familiar. Aunque las nuevas tecnologías permiten mantener un contacto frecuente con la familia cuando se está en la mar, no es fácil acostumbrarse a estas servidumbres, pero se supera. Es un trabajo que nos llena como personas, nos ilusiona cada día y nos apasiona”, comentan en la Armada.

Compensa, en parte, saber que sirven a todo un país. “Todas las actividades que desarrollan las unidades de la Fuerza de Acción Marítima representan una garantía de seguridad para la sociedad a que nos debemos y servimos. La sociedad en general es consciente de esa importante labor y tratamos de, en la medida de lo posible, dar a conocer el día a día de nuestras unidades y las actividades que se desarrollan. El riesgo siempre está presente en todas las actividades que se realizan”, manifiestan. “En cada misión, en cada salida a la mar, tu trabajo puede ser decisivo”, apuntan.