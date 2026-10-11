José Juan Picos: "Procuro ser riguroso, pero no puedo aburrir a un lector, y menos a un niño"

El escritor José Juan Picos German Barreiros

En ‘Mitos de rechupete’, publicado por Siruela, José Juan Picos, gallego de ascendencia y coruñés de adopción, regresa a un territorio que conoce bien. Ahora mantiene el ingrediente principal, pero esta receta incluye la relación de los mitos con la comida. Y lo cierto es que maridan bien.

‘Animales divinos’ y ‘El dragón del fin del mundo’ también se basan en la mitología, la griega el primero y las sagas nórdicas el segundo. ¿Por qué esta elección? ¿Qué importancia tienen los mitos para explicar el presente?

Sí, los utilicé en tres ocasiones. En 2023, ‘Animales divinos’ era una especie de catálogo de mascotas de la mitología griega. ‘El dragón del fin del mundo’ era parecido, pero trasladado a las sagas vikingas. Este es el tercero. ¿Quién tiene la culpa de esto? Pues la tiene un niño de 11 años, que era yo, empezando la EGB, que en el recreo se dedicaba a mirar una enciclopedia de tonos burdeos que había en el aula del Fondo de Cultura Económica. No sé por qué, pero me puse a buscar personajes mitológicos. Y a partir de ese momento me fui metiendo hasta el punto de que mi tesis [es doctor en Periodismo] sobre ética profesional está basada en gran medida en los mitos, porque creo que en los mitos está ya todo explicado: todo está en ellos y ellos están en todo; se puede explicar la vida a través de ellos.

Aquel chaval de 11 años nunca dejó de profundizar en el tema...

En ningún momento. De hecho, aunque siempre se me olvida, la dedicatoria debería haber sido al niño que leía la enciclopedia. Bueno, quedará para el cuarto...

En ‘Mitos de rechupete’ no sólo hay mitología, también gastronomía y mucha historia. ¿Cómo enfocó esta tercera obra?

Creo que los periodistas somos un océano de conocimientos, pero con la profundidad de un charco. Entonces uno va chapoteando y de repente encuentra una idea. Además, como la mitad de mi carrera fue de periodista, buscando el rigor, y la otra mitad es como guionista de televisión, buscando el entretenimiento, el libro surge de esa mezcla. Procuro ser riguroso siempre, pero no puedo aburrir a un lector, y menos a un lector infantil o adolescente, aunque creo que el libro lo puede leer tranquilamente un adulto, pues creo que puede ser muy sentimental para nosotros. En todo caso, esta obra nace de ahí, de esa condición que tenemos los periodistas, que sabemos un poco de muchas cosas.

Es cierto que a veces los límites de la edad son artificiales. Este libro es un ejemplo.

Yo lo que quiero es que el lector, cuando termine, en lo que se haya fijado es en lo que se dice, no en quién lo dice; el autor tiene que desaparecer. O sea, lo que quiero es transmitirle al lector el entusiasmo de que muchas de las cosas que yo le cuento las acabo de aprender. Entonces no me lo puedo callar y lo tengo que contar, porque me parece maravilloso. Es un diálogo entre el libro, lo que hay en él y que yo he descubierto casi a la vez que el lector, y el propio lector. Pero también es algo aprendido en nuestra profesión. Muchas veces escribes noticias que no llevan firma o eres el guionista de un programa en el que los protagonistas son los presentadores, es decir, que tu trabajo está ahí pero nadie te conoce. Y te voy a decir una cosa: no pasa nada. No es lo más importante. A mí me gusta contar historias.

La naturalidad es una cualidad del libro, al que no le falta tampoco sentido del humor.

Cuando ahora leo mis primeros originales, me pregunto: ¿cómo podías ser tan redicho? Es decir, la naturalidad la he ido adquiriendo. Es un trabajo artesanal de pulirte a ti mismo, de quitar mucha paja y mucha floritura. En cuanto al humor, creo que es natural. Yo no nací en Galicia, pero toda mi familia es gallega y creo que llevo la retranca en la sangre...

En esta obra la mitología se combina con la alimentación. ¿Hay algún mito por el que tenga especial predilección? Es decir, uno que sea imprescindible para usted...

En nuestra cultura los mitos griegos y romanos son fundamentales. Además, yo creo que los entendemos perfectamente. El pan, por ejemplo. Creo que los griegos se dieron cuenta de que con él se acercaban a los dioses, porque el pan es artificio, es arte y oficio, no viene de la naturaleza, lo hace el hombre. Y bueno, estando en Galicia, el capítulo dedicado a la patata es clave, porque tiene una leyenda sobre la liberación de un pueblo en los Andes y luego, cuando llegó a los campesinos gallegos también los liberó del hambre, como también liberó a un país entero –Irlanda– hasta la gran hambruna a consecuencia de que no había patata. No hace falta decir que, en Galicia, la patata explica muchas cosas.

Como autor de un producto tan artesanal como lo es la literatura, ¿cree que la IA puede poner en peligro el oficio o la creatividad?

Creo que cuando al primer escriba que trabajaba sobre tablillas de barro le dijeron que llegaban los papiros debió de sentir algo parecido a lo que sentimos hoy. Y cuando a los papiros los sustituyó el pergamino, tuvo que pasar algo así. Y cuando a los monjes de los monasterios, de los ‘scriptorium’ de los monasterios, les llegó la imprenta, lo mismo. Lo importante no es la herramienta. Y no debemos olvidar que son herramientas. Otra cosa es que adoremos a la herramienta. Este libro no lo podría haber escrito hace 25 años. Ahora, a un clic, tengo fuentes inmensas y descubro cosas que jamás imaginé que podría llegar a saber. Entonces, lo importante no es la herramienta, es lo que hagamos con ella. Eso es lo que importa.

¿Cree que el sistema educativo ha arrinconado la mitología, que podría ser muy útil para explicar algunos procesos y fenómenos?

Es fundamental en las lecturas de los pequeños. Recuerdo tener versiones infantiles de ‘La Ilíada’, ‘La Odisea’, ‘La Eneida’, y alucinaba, eran novelones de aventuras para mí. En cuanto a la educación, ¿qué vamos a decir de la educación? Si empezamos a meter todo lo que se nos ocurra en las mochilas de los estudiantes, no sé cómo van a llegar a clase. Ahora, es cierto que la mitología es fundamental porque es un pilar de nuestra cultura y sí se debería enseñar. No sé cómo, pero se debería...

¿Por qué hay mitos tan parecidos en lugares tan distantes?

Porque tenemos los mismos miedos, los mismos anhelos, o parecidos, y sueños parecidos. Queremos hacer lo mismo, nacer, saber qué pasa cuando dejamos de vivir y qué hacemos con lo que hay en medio. Es universal y sí, es sorprendente. Una de las cosas que descubrí a lo largo de estos años es la cantidad de diluvios que hay en civilizaciones que jamás se conocieron. Es sorprendente y te deja un poco más tranquilo porque al final nuestros antepasados ya pasaron por muchas de las cosas que pasamos nosotros, y si ellos salieron adelante con los medios que tenían, ¿cómo no vamos a salir nosotros?