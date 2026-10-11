El Rey Pescador

Detención del sintecho Julius en A Coruña en febrero de 2011 Quintana

Eran tiempos de tinta roja.

Y lo eran porque la emisora de la policía o de los servicios de emergencia en la ciudad no estaban encriptadas, y bueno, eso significaba un “24 hours party people” para los fotógrafos. Siempre había un jefe en la redacción en local con el pinganillo en la oreja, rastreando las frecuencias en busca de desastres y cataclismos, con colmillo afilado y sin demasiadas ganas de regresar a casa para aguantar a la familia, pero más que dispuesto a enviarnos a cualquier hora del día o de la noche a retratar casquerías variadas, tanganas diversas o crímenes sin cuento. En ocasiones llegábamos a los atracos antes que la propia policía o nos sentábamos en la acera a fumar con tranquilidad un cigarrillo mientras esperábamos a los bomberos con la silueta recortada por un edificio en llamas consumiéndose a nuestras espaldas. Y es que a veces nos adelantábamos a la ambulancia, al juez, al sepulturero y a la misma muerte.

Zumbábamos de un lado a otro, locos, muy locos, como perros locos. Algunos de nosotros, a amplias horas y con más horas de trabajo encima si cabe, totalmente pasados de todo y de cualquier cosa. Flotando sobre ‘loscos’. Chiflados, enajenados, majaderos y delincuentes de la imagen conduciendo con chatarras de cuatro ruedas con el cubata en una mano y con los ojos más rojos que un anochecer estival. Al filo de Carabanchel.

El caso es que aquella mañana de invierno me llamó Miguel Pampín y me dijo que algo pasaba en el Paseo Marítimo que tenía que ver con Julius. Lo hizo justo cuando me disponía a zamparme una tapa de tortilla den el Gasthof de Rubine. Eché una fugaz mirada al cielo que prometía y juraba tormenta y chasqueé la lengua, colgué el móvil, me zosqué en su parentesco y salí corriendo hacia la coraza del Orzán, donde se podían divisar ya en la distancia los azulados destellos de la presencia policial.

Y claro, por supuesto, en plena carrera, el firmamento, muy cumplidor y competente y tras rasgarse en dos con el latigazo de un trueno, se despeñó sin remilgos sobre mi condenada cabeza. Y mis pies, chapoteando en la galopada, se encharcaban y mi respiración, agitada como la de un reo en cadalso, me quemaba los pulmones, pero como os dije, éramos majaderos, chuchos corriendo tras la liebre, y algo estaba pasando y ni mi cámara, ni yo, ni el mismísimo satanás podían perderse el show.

Ya, supongo que a estas alturas te estarás preguntando quién cojones era Julius. En realidad, creo que nunca se llegó a saber exactamente. Era un sintecho alemán, que había aterrizado en la ciudad herculina en 2006 y que casi llegó a ser más famoso que el alcalde. Según algunos, el tipo era un genio de las matemáticas al que le había saltado el diferencial en plan John Nash, y huyendo de tierras teutonas se había embarcado en un mercante que recaló en el puerto herculino. Por lo que sea, se quedó aquí a vivir en las calles y a dormir en los callejones, portando un curioso cartel en el que solicitaba a los transeúntes una limosna con la redonda y coqueta cifra de 40 céntimos de euro. Como si se tratase de un extravagante superhéroe de una película de Shyamalan siempre iba enfundado en bolsas de basura y su superpoder consistía en que ningún ser humano podía soportar estar a su lado más de 7 segundos. Una generosa capa de roña y un pestilente aroma lo mantenía al margen de la sociedad. Los fotoperiodistas lo cosíamos a fotos, y todos nosotros tenemos una generosa colección de sus atrevidos desnudos y sus conjuntados trajes de coloridos sacos de residuos. El tipo era inofensivo, entrañable y el único daño que hacía era el que se hacía a sí mismo. Cada seis o siete meses se aseaba en las duchas de la playa del Orzán o Riazor y era capaz de pasarse varias horas bajo el chorro ajeno a las protestas de los bañistas. Todo un Rey Pescador.

El caso es que aquella mañana y bajo aquella lluvia atronadora, los agentes de tres patrullas de la policía municipal trataban de reducir y detener a aquel hombretón que poseía la fuerza y el aroma de un oso grizzly. A los pitufos mi llegada les provocó la misma gracia que una patada en la entrepierna, así que uno de ellos trató de taparme el objetivo (la secuencia de fotos es digna de apreciar) y yo, azuzado por las prisas y porque nadie toca mi maldita cámara, le sacudí la mano con un exceso de temeridad e insolencia: “Ni se te ocurra. Tú a lo tuyo y yo a lo mío. Aquí comen hienas y coyotes”.

El caso es que la jueza de turno había solicitado su ingreso en el psiquiátrico para analizar su estado mental y dilucidar si estaba en sus cabales o si pitaba como una tetera al fuego. Y los agentes hacían lo que tenían que hacer, pero claro, la imagen era terrible, dramática, como la de un león malherido al que intentan someter por su propio bien para curarlo, pero que no es capaz de entender, ni de saber ni de encajar. Sus ojos estaban empañados por el miedo y por la lluvia inmisericorde que lo hacía todo aún más irreal y trágico.

Un par de años después la picó. Con los riñones reventados por beber litros y litros de agua al día presa de un trastorno obsesivo. O eso decían. El muchacho probablemente murió a la temprana edad de 31 años porque era tan listo que no soportaba a nadie.

Meses después de su muerte, en un documental que una productora realizó sobre el misterioso caso del vagabundo y a raíz de las célebres fotos de su detención, me preguntaron si yo pensaba que Julius estaba loco. Me encogí de hombros y respondí: “Sartre dijo que el infierno son los demás, y bueno, no lo tacharon de loco, le dieron el Premio Nobel. Tal vez y visto lo visto, él fue el único que entendió las cosas y los locos son lo demás”.

Dicho lo cual, me encendí otro cigarro.