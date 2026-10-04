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Link y Zelda se hacen mayores

La icónica saga The Legend of Zelda, creada por Miyamoto y Tezuka, se adentra en la crisis de los 40 en uno de sus mejores momentos y con el remake de Ocarina of time a la vuelta de la esquina

Óscar Ulla
Óscar Ulla
04/10/2026 16:23
Link, a caballo en una imagen del futuro remake de Ocarina of time que se publicará el próximo mes de noviembre
Link, a caballo en una imagen del futuro remake de Ocarina of time que se publicará el próximo mes de noviembre
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En poco más de un mes sale a la luz el remake de uno de los grandes juegos de la saga The Legend of Zelda, Ocarina of time, y lo hace como una de las patas de la celebración de los primeros 40 años de la icónica serie creada por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka. En este tiempo, la saga no solo influenció a millones de personas, sino que trascendió al plano vital de muchas otras (cómo no recordar que un tal Robin Williams llegó a llamar Zelda a una de sus hijas debido al impacto de sus juegos).

Y quizá lo más llamativo es que comparte buena parte de la mente creativa, y casi el mismo aniversario, con la otra gran saga de Nintendo, la de Super Mario. Porque el desarrollo del primer The Legend of Zelda es prácticamente paralelo al del primero título protagonizado por el fontanero. Fue su ideólogo, Shigeru Miyamoto, quien acabaría dando forma a ambas creaciones, las dos en las antípodas la una de la otra.

Mientras que la que acabaría siendo la mascota de la gran N, Mario, se desplazaba a izquierda y derecha y sus pantallas eran individuales las unas de las otras; en The Legend of Zelda veíamos a su protagonista, Link, desde arriba y nos teníamos que sumergir en una aventura hilvanada de principio a fin entre mazmorras y escenarios en superficie.

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Además de libros y películas (se llegó a plantear que Tezuka y Miyamoto habían bebido hasta de Tolkien para crear Hyrule y todo lo que lo rodea), Miyamoto contaría en varias entrevistas que buena parte de la influencia que le permitió crear The Legend of Zelda venía de sus vivencias de niño y adolescente, algo similar a lo que años más tarde le ocurriría a Satoshi Tajiri cuando creó aquellos monstruos de bolsillo que también se convertirían en otra de las grandes bazas de Nintendo desde los años 90 (para los despistados, sí, es Pokemon).

El primer Zelda planteaba algo que visto con los ojos de hoy en día no parece tan revolucionario, pero ayudó a sentar las bases de los juegos de aventura y, sobre todo, a poner el foco en la historia, aunque luego la fuesen enrevesando y complicando con el paso de los años y la publicación de nuevas entregas. Lo que sí dejó la serie de Zelda con el paso de las décadas fue un para nada desdeñable puñado de juegos que marcaron época. Desde la primera entrega, hasta las dos últimas en Switch (Breath of the wild y Tears of the kingdom), pasando por Ocarina of time, Majora’s mask, A Link to the past o los portátiles Oracle of ages y Oracle of seasons, como ejemplos.

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Aunque la saga también tuvo algún tropiezo, eso sí, alejado de la gran N. Tras el divorcio de Nintendo con Sony (ambas compañías se habían aliado para tratar de lanzar una consola de CD, proyecto al que Sony dio carpetazo para crear por su cuenta la PlayStation), los primeros buscaron una nueva alianza. La elegida era Philips, pero el hipotético software con CD se quedó en eso, en hipótesis. Lo que se llevó por el camino Philips fue un acuerdo para explotar algunos personajes de Zelda. La compañía de origen neerlandés llegó a publicar hasta tres juegos con Link y Zelda como protagonistas, pero éxito, lo que se dice éxito, no es que tuvieran. Los dos primeros que vieron la luz apostaban por un tosco desplazamiento lateral que pasaría a la historia para convertirse en un meme: las animaciones de las secuencias de vídeo se deformaban de tal manera que hacían tener pesadillas incluso al pobre Link, llegando hasta nuestros días, precisamente, como un meme. El tercero rompía con lo visto hasta el momento: apostaba por una vista desde arriba como los originales de Miyamoto y Tezuka, pero con imágenes digitalizadas (que tan de moda se pusieron a finales de los 90) que hicieron que el juego pareciese cualquier cosa menos una entrega de la saga.

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Mientras Philips se la pegaba, la gran N preparaba su nueva incursión en la saga con sus dos obras magnas: Ocarina of Time (1998) y Majora’s Mask (2000) que acumularon entre las dos más de 10 millones de copias vendidas.

La compañía nipona siguió dando vida, y enrevesando, a Link, Zelda y el mundo que los rodea acumulando decenas de millones de copias en sus diversas consolas (más de 150 millones hasta la fecha), que seguirán subiendo una vez se lance al mercado la nueva versión de Ocarina of time, reimaginándolo con un nuevo motor gráfico y estilo artístico.

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