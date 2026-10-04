La ‘Galician Connection’ de los Oscar

Fotograma de ‘Mar adentro’ en el parque de Santa Margarita de A Coruña Cedida

Fue en la pasada edición de los Oscar, con ‘Sirât’, de Oliver Laxe, cuando un gallego estuvo más cerca de ganar un premio de la Academia de Hollywood. Anteriormente, la coruñesa (nacida en Madrid) Mara Collazo estuvo nominada al mejor maquillaje y peluquería por ‘Mar adentro’. Y ahí se acaba la historia de Galicia con estos premios. La directa. Porque indirecta hay mucha.

Al hilo del estreno de ‘La bola negra’, película enviada por España a los Oscar y cuya nominación (y victoria) como mejor película extranjera se da por segura en las casas de apuestas, este periódico recordaba días atrás que el drama de Los Javis incluye una mención al dramaturgo compostelano Manuel Linares Rivas. Es la conexión gallega de un filme que aspira a lograr lo que solo otros cuatro largometrajes españoles han conseguido: el premio a la mejor cinta en habla no inglesa. Y, curiosamente, en todos y cada uno de ellos hay referencias galegas. Las repasamos.

Antes recordemos que el actor coruñés Fernando Rey protagonizaba, bajo la dirección del también español Luis Buñuel, ‘El discreto encanto de la burguesía’ (1972), que ganó la estatuilla a mejor producción extranjera en la gala de 1973, pero que lo hizo en nombre de la vecina Francia. El año anterior, la gran triunfadora había sido ‘The French Connection’, donde Rey da vida a un memorable secundario.

Anuncio de Calvo en ‘Volver a empezar’' Cedida

‘Volver a empezar’ (1982)

Con una chaqueta blanca y pajarita negra, en homenaje al Bogart de ‘Casablanca’, José Luis Garci recogió el 11 de abril de 1983 el primer Oscar a mejor película extranjera de la historia de España. Lo hizo por ‘Volver a empezar’ (1982), un drama donde Gijón es un actor más. El protagonista principal es Antonio Albajara, premio Nobel magníficamente interpretado por Antonio Ferrandis, por entonces Chanquete para todo el país.

Hay dos conexiones gallegas en la película, algunos dirán que forzadas, pero “habelas, hainas”. La primera es cuando en un partido entre el Sporting de Gijón y el Atlético de Madrid celebrado en El Molinón aparece en una valla publicitaria un anuncio del atún Calvo, carballés de toda la vida. La otra es menos rebuscada, menos ‘¿dónde está Wally?’: en el aeropuerto español al que Albajara acude al final de la película, la megafonía hace un aviso que se escucha claramente: “Llamada a los pasajeros con destino a Santiago de Compostela, por favor embarquen puerta número 3”.

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‘Belle Époque’ (1993)

De la España ochentera de la pana y Naranjito que evoca el año del triunfo de Garci a la post Juegos Olímpicos de Barcelona y Expo de Sevilla en la que se contextualiza ‘Belle Époque’. Nos referimos a su triunfo en Hollywood, no a la época en la que se sitúa la acción, que es la antesala de la II República.

El soldado Fernando (al que da vida Jorge Sanz) deserta del Ejército y acaba en la casa del excéntrico pintor Manolo (Fernando Fernán-Gómez). Decide abandonarla, pero cambia de opinión cuando aparecen en escena las cuatro hijas del anfitrión (Rocío, Violeta, Clara y Luz, interpretadas por Maribel Verdú, Ariadna Gil, Miriam Díaz-Aroca y Penélope Cruz, respectivamente). A ellas les cuenta cuáles eran sus intenciones cuando una pareja de la Guardia Civil lo detiene al inicio del filme. “¿Cuándo te cogieron los guardias a dónde ibas?”, pregunta Violeta. “A La Coruña”, responde Fernando. “¿A La Coruña?”, repregunta Rocío. “Pensaba irme a América de polizón”, precisa el desertor.

Un momento de la escena de ‘Belle Époque’ en la que el personaje interpretado por Jorge Sanz cuenta que su intención era tomar un barco a América en la ciudad coruñesa. Cedida

‘Todo sobre mi madre’ (1999)

No hacemos ningún spoiler (hablamos del siglo pasado) si decimos a estas alturas que el drama de ‘Todo sobre mi madre’ se desencadena cuando Esteban (interpretado por Eloy Azorín), hijo de Manuela (a la que da vida Cecilia Roth), muere en un accidente de tráfico el día de su cumpleaños. Ella es supervisora de trasplantes de órganos de donantes en el Ramón y Cajal de Madrid, y conoce el protocolo a seguir.

El corazón de su hijo acaba en A Coruña, donde se realiza la operación de trasplante. Vemos salir al receptor por las escaleras del “Hospital de La Coruña”. En realidad, es la fachada del Gregorio Marañón, pero Almodóvar quiso aquí hacer un tributo al hospital entonces llamado Juan Canalejo (hoy Chuac) por su excelente trabajo en el campo de los trasplantes. El director manchego era consciente de esa fama y de ahí la referencia.

Una curiosidad: para realizar la mención, la productora pidió permiso al propio centro sanitario, que por su parte envió material quirúrgico desde A Coruña al rodaje en Madrid.

La más gallega de todas es, sin duda, la historia de Ramón Sampedro dirigida por Amenábar, que rodó en varias localizaciones de la provincia coruñesa

‘Mar adentro’ (2004)

La más gallega de todas es, sin duda, ‘Mar adentro’, la historia de Ramón Sampedro (interpretado por Javier Bardem). Hay hasta conversaciones en el idioma de Pondal. Y numerosas localizaciones, las principales, en la comunidad.

Amenábar rodó principalmente entre las rías de Arousa y Muros-Noia: cascos urbanos de Boiro, Pobra do Caramiñal y Noia, Monte da Curota, Ribeira (puerto de Palmeira y dunas de Corrubedo), Porto do Son (Lagoa de San Pedro de Muro, Parroquia de Santa María de Xuño, Playa Furnas, Playa de Seiras), Portosín…

También aparece A Coruña, con protagonismo para la plaza de Galicia y el TSXG y para el monte de Santa Margarita, donde conversan Sampedro y Bardem y Rosa (a la que da vida Lola Dueñas) tras la histórica sesión judicial en la que el primero reclamó su derecho a morir.

Incluye también guiños al Deportivo, pues el sobrino del protagonista tiene en su habitación un banderín del club coruñés y una foto de Rivaldo en su etapa blanquiazul.

El “Hospital A Coruña”, en ‘Todo sobre mi madre’ Cedida

‘La bola negra’ (2026)

Siempre puede haber sorpresas, y lo sabe bien Almodóvar que en la gala de 1989 era favorito a un Oscar por ‘Mujeres al borde de un ataque de nervios’ que se acabó llevando la danesa ‘Pelle el conquistador’. Pedrooooooooo (inolvidable Pe), que lo acabó ganando después como hemos escrito antes, es ahora uno de los productores de la película de Los Javis cuya candidatura a mejor filme extranjero se da por segura. Pero no acaba ahí la cosa, pues en las predicciones también suena para mejor película (a secas) y para un montón de categorías más.

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La conexión gallega llega en este caso a través de un comentario de Lorca (interpretado por Alberto Cortés) a su amante Rodríguez Rapún (Miguel Bernardeau), en una escena que se desarrolla en 1936, justo antes de la marcha del poeta granadino de Madrid a Granada, donde fue asesinado en agosto. El poeta anuncia a su amigo que va a escribir un “drama realista” al estilo de los que escribía Manuel Linares Rivas, hoy caído en el olvido a nivel popular pero por entonces muy popular y taquillero.