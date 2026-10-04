La continua labor de coordinación de Salvamento Marítimo

Pereira, en su oficina por la mañana Javier Corominas

Vigilando las 24 horas del día, siete jornadas cada semana, los 365 días del año. Así trabaja el personal del Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo (CCS) de A Coruña, liderados por Roberto Pereira, quien explica que tienen dos principales misiones: “Las operaciones de Salvamento y Rescate (SAR) en nuestra zona y las operaciones de Control y Seguimiento del Trafico Marítimo (VTS) en los puertos de la zona”.

La zona SAR de responsabilidad del CCS Coruña se extiende desde la ría de Cedeira por el norte y hasta las cercanías de Malpica por el oeste, incluyendo la costa y playas de los ayuntamientos de Cedeira, Valdoviño, Narón, Ferrol, Fene, Mugardos, Ares, Cabanas, Pontedeume, Miño, Bergondo, Sada, Oleiros, Coruña, Arteixo, Laracha, Carballo y Malpica. En operaciones VTS, los puertos sobre los que se hace el seguimiento del tráfico son el puerto interior y el exterior de Ferrol, el puerto de San Ciprián (terminal Alcoa) en la costa de Lugo, pertenecientes a la Autoridad Portuaria de Ferrol. También el puerto interior y exterior, claro, de A Coruña.

El CCS Coruña tiene su sede en la Torre de Control Marítimo, una singular estructura de 80 metros de altura situada en el dique de abrigo Barrié de la Maza, construida entre 1994 y 1995. “Como centro de emergencia, se mantiene operativo, con dos controladores de guardia, las 24 horas, los 365 días al año. Los controladores trabajan a turnos de guardia durante tres días y descansan tres días, durante su guardia, atienden cualquier tipo de incidencia o emergencia en la zona de responsabilidad del CCS Coruña, así como el seguimiento y control del trafico de los puertos incluidos”, explica Pereira. Son, en total, 17 profesionales: 14 controladores a régimen de guardias, un jefe de mantenimiento que se ocupa de todos los equipos y sistemas (comunicaciones, radares, equipos informáticos, etc.); una administrativa y un jefe de centro.

El trabajo ha evolucionado mucho con los años. “La evolución ha sido continua, los equipos de comunicaciones han avanzado, ahora se trabaja con equipos de comunicaciones mucho más modernos, expresamente diseñados para torres de control de tráfico marítimo, los radares han evolucionado a una tecnología completamente digital, todas la entradas del diario de guardia o emergencias se hacen en un sistema informático diseñado expresamente para Salvamento Marítimo y la aparición del sistema AIS, sistema de identificación automático de los buque, proporciona una información sobre los buques navegando en la zona que aporta seguridad y rapidez a todo el sistema”, comenta.

Las mayores dificultades para la entidad tienen que ver con el medio marítimo: “La base primordial es el conocimiento del medio, para poder llegar a ser controlador es necesario pasar una oposición que tiene como primer paso el haber sido marino profesional con una titulación universitaria”. Aunque estos ‘guardianes del mar’, como otros que descubriremos en futuros reportajes, sienten valorado su trabajo: “La Torre de Salvamento Marítimo es un edificio icónico en A Coruña, es un edificio visible desde casi toda la ciudad y se ha convertido junto a la Torre de Hércules en uno de los edificios emblemáticos de la ciudad, ambas construcciones tienen tradición marinera y un mismo fin, dar seguridad a los navegantes”. Así, Pereira asegura que para los coruñeses “tener un centro que se ocupa de su seguridad día y noche durante los 365 días del año, les da tranquilidad y lo agradecen”.