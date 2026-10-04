Alertan a los servicios de urgencia por una persona a la que le cayó un tronco en Santa Comba

Varios activistas tratan de evitar la entrada de la Policía para ejecutar el desahucio de Aurelia Rey en A Coruña en 2013 Quintana

La señora vagaba entre dos mundos ya. Como los gatos. A veces atinaba con lo que decía y otras veces farfullaba. Con más años encima que un bosque. Yo la contemplaba muy serio y muy concentrado, cruzando las palabras justas para que no se sintiese incómoda, ajustando discretamente la apertura y la obturación de la cámara para tratar de conservar la joya de la corona de un fotógrafo de prensa: la luz de ambiente. La que otorga una atmósfera, la que siempre llega al lector y la única que cuenta una historia. Y por supuesto y visto lo visto, me dedicaba a coserla a fotos. ¿Qué más podría hacer?, tampoco es que supiese hacer muchas cosas más.

Aurelia Rey se llamaba y atesoraba ocho décadas entre las costillas que se apreciaban muy bien talladas en las trincheras de su rostro. El asunto de la jornada es que la echaban de su piso de alquiler por unos supuestos impagos. La desahuciaban sin alternativas, y por lo que fuese y en aquellos tiempos, a un determinado sector de la sociedad el asunto le resultaba un tanto hiriente, quizás de cuestionable moralidad y puede que ligeramente antiestético. Bucles. La vida gira y regresa para girar de nuevo otra vez.

Febrero de 2013 caía sobre la ciudad como un paño, con un frío discreto y un coqueto sol que empuñaba la farsa de un calor sin vida. Bien, vale. Asfixié sobre un desbordado cenicero mi quinto cigarro de la mañana, me excusé con la abuela y decidí bajar al portal a echar un ojo al guiso para comprobar si se cocía a fuego lento o si se pasaba de hervor.

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Decenas de activistas sellaban el portalón con una gruesa cadena de metal mostrando con convicción y a través de las lunas, unos coloridos carteles que rezaban el eslogan de “Stop desahucios”. A día de hoy tal vez eso sea algo que asombrase a Iker Jiménez, pero bueno, yo estaba dentro, en el meollo del asunto, con mi cámara, mi barba de tres días y con una truja bailando en la comisura de mis labios. Dispuesto y decidido a narrar al lector de mi periódico una historia con mis fotos, mis imágenes, mi talento, mi rigor y mi honestidad. Lo que se le exige a un periodista para que pueda recibir ese nombre. Lo demás, digan lo que digan, sólo es pirotecnia.

La comisión judicial se empleaba a fondo para acceder al portal azuzada por una muchedumbre cada vez más alterada, y la Policía, a duras penas, trataba de mantener un perímetro entre los funcionarios de justicia y los indignados. Por supuesto y al final, todo va de eso. Los acontecimientos, los sucesos y la historia siempre se escribe entre dos fuerzas opuestas que chocan, que colisionan, que impactan. Dos energías antagonistas que empujan en sentido inverso y que tratan de imponer su discurso, su postura o su razón.

Eso es la Historia. Así de simple. Y en el medio de todo eso siempre hay alguien que lo padece y otro que lo ve y lo cuenta. Aurelia Rey era una octogenaria a punto de quedarse en la puta calle y yo era un treintañero dispuesto a documentarlo. Las conclusiones, los juicios, las mezquindades y las moralinas eran negocio del receptor. Yo me limitaba a retratar: aquí una vieja, aquí un madero, aquí un funcionario acosado, aquí un porrazo, aquí una pedrada y aquí un tipo con la cabeza abierta. Mis opiniones en todas mis fotos se intuyen, pero no se plasman. Seamos sensatos, la objetividad pura, destilada, son los padres.

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Les dije a los amotinados que abriesen el portal, que quería salir, que la cosa se ponía interesante y que si había leña entonces habría fotos. Aprovecharon un descuido de los antidisturbios para dejar que me filtrase, y justo en ese instante, comenzaron las cargas, los empujones, los gritos y el hervidero. Perfecto. En mi salsa es donde mejor me cocino. La Policía se empleó a fondo, sin cortapisas, e incluso conocidos políticos, diputados y concejales acabaron por el suelo, sacudidos y retenidos. Todo un panorama.

La trifulca se intensificaba por momentos, y cuanto más follón, más caos, y más locura se adueñaba del lugar, más cómodo me sentía. De eso va el fotoperiodismo, todos huyen hacía allá y tú, sin embargo, corres hacia allí. Si quisiese ser normal hubiese opositado, pero… ¿quién demonios quiere ser normal si puedes ser fotógrafo?

Para más circo, en pleno sindiós, a una funcionaria del juzgado le dio un parraque y cayó redonda en la acera mientras la Policía, aquella mañana espléndida y vigorosa, ejercía sin demasiado cuestionamiento su legítimo derecho al monopolio de la fuerza.

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La guinda del pastel fue la llegada de los bomberos, solicitados por las autoridades para que echasen de una maldita vez la puerta abajo y acabar con el cuento. Y claro, con la mala suerte de que dieron con uno que tenía principios férreos, inamovibles y tercos. Y entonces pensó y dijo y expresó públicamente: “Yo estoy aquí para salvar vidas, no para desalojar a ancianas”. Y recogió la sierra radial, se ajustó el casco, se hizo con un cartel de “Stop desahucios” y los mandó a todos al diablo, si es que existía, y si no existía, pues a algo que se le pareciese, que de eso sí que existía. Una foto icónica, sin duda.

Y todo el mundo aplaudió la decisión. Una euforia colectiva se adueñó del lugar. La comisión judicial se quedó aturdida, la Policía desconcertada y la prensa, bueno, la prensa estaba encantada porque se paralizó el desahucio. Había una buena historia que contar. Por rara, por bonita y por inusual. Casi graciosa. Aunque la vida carezca de gracia alguna.

Y bueno, como podéis hilar tras lo narrado, todo lo que ocurre ya ha ocurrido ya antes, por supuesto. Y a algunos de nosotros nos pasa exactamente como al protagonista de aquella vieja canción de los Burning: “No me lo cuentes, nena, yo estuve allí”.