La Galería
Así trabajan los controladores de Salvamento Marítimo
1.
Los trabajadores y la sede del CCS
Pereira, en su oficina por la mañana
Javier Corominas
1.
Los trabajadores y la sede del CCS
Roberto Pereira, en su oficina de noche
Javier Corominas
1.
Los trabajadores y la sede del CCS
Operarios del CCS
Javier Corominas
1.
Los trabajadores y la sede del CCS
Operarios del CCS
Javier Corominas
1.
Los trabajadores y la sede del CCS
La Torre de Control Marítimo
Javier Corominas
1.
Los trabajadores y la sede del CCS
La Torre de Control Marítimo y el dique de abrigo
Javier Corominas
1.
Los trabajadores y la sede del CCS
La Torre de Control Marítimo
Javier Corominas
1.
Los trabajadores y la sede del CCS
La Torre de Control Marítimo
Javier Corominas
1.
Los trabajadores y la sede del CCS
La Torre de Control Marítimo
Javier Corominas
1.
Los trabajadores y la sede del CCS
La Torre de Control Marítimo
Javier Corominas