Moda y decoración unidos en la esencia del Pazo de Trasariz

El Pazo de Trasariz en Vimianzo Cedida

El Pazo de Trasariz inicia una nueva etapa como espacio para bodas, eventos y experiencias gastronómicas. Manuel Lazo, de Manitas Decoración, y el diseñador Javier Quintela asumen la gestión del histórico pazo ubicado en Vimianzo, que abre sus puertas a celebraciones de todo tipo.

Este emblemático e impresionante edificio inicia así una nueva etapa de la mano de Manuel Lazo, de Manitas Decoración, y el diseñador de moda Javier Quintela, que se han unido para asumir la gestión del histórico conjunto y convertirlo en un nuevo espacio de referencia para la celebración de bodas, eventos, encuentros privados y experiencias gastronómicas en la Costa da Morte.

La presentación de este nuevo proyecto tuvo lugar el pasado sábado 12 de septiembre, durante una cena de gala celebrada en uno de los puntos más singulares del pazo: las antiguas caballerizas, cuadras y bodegas del siglo XVII. Un espacio de piedra y gran altura que durante años permaneció prácticamente en desuso y que ahora ha sido recuperado y acondicionado para acoger pequeños eventos y celebraciones de carácter más íntimo.

La cena reunió a un reducido grupo de invitados vinculados a diferentes ámbitos de la cultura, la gastronomía, la moda, el diseño y la sociedad gallega, en una velada concebida para mostrar algunas de las posibilidades que ofrece el Pazo de Trasariz.

Un área interior del pazo Cedida

La propuesta gastronómica estuvo elaborada íntegramente en la cocina del propio pazo, con protagonismo del producto gallego y una selección de platos concebida especialmente para la ocasión. El menú incluyó, entre otras propuestas, cecina del Bierzo, sardina con tomate, gildas de atún, alga y codium, zamburiñas, pescado con puré trufado, cochinillo, tarta de pistacho y sorbete de fruta de la pasión.

La decoración y ambientación de la velada corrieron a cargo de Manitas Decoración, mientras que diferentes profesionales y firmas colaboradoras participaron en la creación de una noche planteada como una pequeña experiencia alrededor del propio pazo. Entre los momentos más especiales de la velada estuvo el trabajo de la artista Anna Haidukova, que realizó para los invitados un retrato de época como recuerdo de la noche. La cena contó también con la colaboración de profesionales y empresas vinculadas al proyecto, entre ellas Marchitaseas, Joyería Calvo, Norte22, Cabreiroá y Rivera Reposada, entre otros.

Más allá de esta cena de presentación, el proyecto nace con la intención de abrir el recinto a todo tipo de celebraciones, aprovechando la extraordinaria diversidad de espacios que ofrece el conjunto.

El pazo es uno de los grandes conjuntos señoriales de Galicia Cedida

Historia abierta al presente

El Pazo de Trasariz es uno de los grandes conjuntos señoriales de Galicia. Su antigüedad, sus dimensiones, su arquitectura y el importante grado de conservación de sus diferentes elementos hacen de él un escenario especialmente singular dentro del patrimonio civil gallego. La nueva gestión pretende poner ese patrimonio al servicio de una propuesta contemporánea, sin perder la identidad del lugar. Para ello, el pazo cuenta con espacios de diferentes dimensiones y características.

El principal es un gran cenador de nueva construcción, de estilo contemporáneo, con capacidad para unas 200 personas, concebido para grandes celebraciones, bodas, comidas y eventos. Junto a este espacio, las antiguas caballerizas del siglo XVII constituyen una alternativa completamente diferente: un lugar de piedra, cálido e íntimo, con capacidad para hasta 30 personas, pensado para cenas privadas, comidas especiales, encuentros de empresa, aniversarios y celebraciones de pequeño formato. El recinto dispone además de capilla propia, donde pueden celebrarse ceremonias, así como patios, jardines y diferentes zonas exteriores que permiten adaptar cada evento a cualquier necesidad.

Una imagen del exterior de la edificación Cedida

La intención de Manuel Lazo y Javier Quintela es que Trasariz no sea únicamente un espacio asociado a las bodas.

El lugar está preparado para acoger bodas y ceremonias, cenas y comidas de empresa, aniversarios, celebraciones familiares, encuentros privados, presentaciones, comidas temáticas y otros eventos, adaptando cada propuesta a las características del grupo y del momento.

La gastronomía ocupa también un lugar fundamental dentro del proyecto. Los menús se elaboran y cocinan en el propio pazo, trabajando con producto gallego y con propuestas gastronómicas adaptadas a cada celebración. La posibilidad de combinar diferentes espacios, desde el gran cenador para 200 personas hasta las antiguas caballerizas para encuentros de 30 invitados, permite plantear eventos de muy diferentes dimensiones dentro de un mismo conjunto histórico.

El pazo cuenta con hermosos jardines, ideales para eventos Cedida

La nueva etapa de esta casa señorial supone así el encuentro de dos trayectorias profesionales vinculadas a la creación, el diseño y los eventos. Manuel Lazo, al frente de Manitas Decoración, aporta su experiencia en la creación y ambientación de espacios para celebraciones. Javier Quintela, diseñador de moda y fundador de Javier Quintela Atelier, suma su trayectoria de más de una década al frente de su propio atelier y su vinculación con el mundo de las bodas y las celebraciones. Ambos comparten ahora el objetivo de recuperar, activar y proyectar este emblemático lugar, haciendo que un espacio con siglos de historia vuelva a ser escenario de nuevas historias.

Un lugar para celebrar, pero también para descubrir un pazo gallego que conserva su esencia y que comienza ahora una nueva vida abierta al presente.