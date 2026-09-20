Maggie May

Dos niños se reencuentran el primer día de clase en un colegio de A Coruña tras acabar las vacaciones estivales Patricia G. Fraga

Yo odiaba a Doña M. De una manera plena y despiadada. Pero no lo hacía en el sentido emocional del verbo. Mucho peor. La odiaba con un sentimiento despojado y huérfano de cualquier tipo de agitación o ira. Mi fobia contenía la crueldad infantil de simplificar a la persona hasta el punto de despreciarla del mismo modo que lo hacía con el puré de patatas de mi abuela o con la manera de sorber la sopa que acostumbraba a practicar mi hermano cuando estaba demasiado caliente en el plato.

Para mí, Doña M. era como un maldito mosquito en el dormitorio una asfixiante noche de verano. Supongo que la capacidad cosmodemoníaca que poseía aquella chalada para ridiculizarme en público empleando una condescendencia propia del negrero de Kunta Kinte, hacía que aflorasen en mi minúsculo y pueril ser deseos más próximos a Hannibal Lecter que a un mocoso de siete años.

Doña M. era mi profesora en tercero de EGB en un penoso, decadente y cochambroso colegio público de la segunda fase de Elviña. Heredera de la enseñanza de épocas pretéritas, conjugaba verbos compuestos cuando nos instruía en la novedosa asignatura de Gallego, era incapaz de atinar con las cuentas cuando el sistema métrico se adentraba en la medida de superficies y aseguraba y juraba y hacía hincapié en que, con su ostentoso vehículo diesel alemán de principios de los 80, había logrado alcanzar la cumbre del Himalaya.

Yo en aquellos tiempos era un granujilla criado en el entorno de la fuente de las Pajaritas, donde se acababa la ciudad y habitaban los dragones. Casas sociales a modo de guetos, yonkis de Monelos que dejaban las chutas clavadas en los arbolitos de Salvador de Madariaga, y muchos solares sin edificar repletos de mugre y chatarra que frecuentábamos con curiosidad y que nos llevaba a saborear habitualmente, la dolorosa antitetánica en el antiguo Canalejo.

Yo era un delincuente en potencia, sin duda, pero poseía una peculiaridad poco habitual en aquel agujero de extrarradio: era muy buen estudiante. O por lo menos era condenadamente competitivo. Y aunque me sentaba junto a los malotes de clase, y tarde o temprano terminaba castigado contemplando el vértice de la esquina de clase, o recibía el impacto de un borrador del encerado en la cabeza, no admitía una nota en cualquier examen, trabajo o control que bajase del diez.

Yo era una especie de Will Hunting de patacón, de andar por casa. Y Doña M. era una iletrada crónica, obtusa y empecinada dispuesta a negar por aire, tierra y mar que un raterillo del tres al cuarto poseía ya un bagaje cultural más vasto que una señora nostálgica de antiguos movimientos. Aún recuerdo exámenes en los que me restó puntuación porque la tipa era incapaz de asimilar que una habitación de 12 metros cuadrados no podía estar enlosada con 12 millones de baldosas de 1 decímetro cuadrado (45 años han pasado y aún me acuerdo del enunciado).

Cuando tratabas de corregir sus mastodónticos errores, a menudo soltaba una carcajada eterna y tras hallar de nuevo la respiración entre espasmos y siempre frente a todos mis compañeros, se burlaba de mí empleando la misma muletilla: “Ya está Quintana con sus teorías”.

Y claro, que nos disfrazase a todos de margaritas en la fiesta de Carnaval del colegio tampoco ayudó en demasía a suavizar nuestra ya de por sí erosionada relación. Aún a día de hoy, tras más de cuatro décadas, antiguos compañeros de clase se lamentan de aquel terrible y traumático acontecimiento. Nuestro particular Mystic River.

Por algún motivo, cuando llegan estas fechas y a los fotógrafos de prensa nos toca de nuevo cubrir por enésima vez la vuelta al cole, no puedo eludir el recuerdo de aquellos tiempos y me veo incapaz a la hora de abstraerme y no terminar transmitiendo el carácter sinuoso, retorcido y complicado que implica la educación en los primeros años de la existencia. A través de las lentes de mi cámara observo a los niños desfilar ligeros hacia el colegio de turno con coloridas mochilitas a sus espaldas, cogidos de la salvadora mano de sus padres e indudablemente, con un disimulado pánico esculpido en sus rostros, como en la procesión de críos en el célebre vídeo de Pink Floyd. Todos juntos cabalgando hacia la trituradora.

Aunque para ser sincero, creo que mi percepción es sólo fruto de mis experiencias pasadas, y la inmensa mayoría de los chavales, aburridos ya de un interminable verano, están deseando volver a ver a sus compañeros de clase para pelearse, infligir o padecer una crueldad intolerable con y junto a ellos. Todo sucede cuando eres un niño. Y todo se desvirtúa y se magnifica de igual manera. Por eso creo que probablemente ni Doña M. era tan despiadada, ni mi colegio tan cutre, ni el regreso a las clases tan espantoso como se ha instalado en mi alma. Pero un fotógrafo no puede evitar impregnar una imagen con su mirada, viciada o no.

Por eso mismo agradezco enormemente contemplar fotos del asunto de compañeras tan brillantes como Patricia Gago, fotos elegantes, amables y exentas de amargura. Mucho más fieles y más rigurosas que las mías a la hora de retratar el trámite de retornar a las aulas. Y bueno, si uno no quiere volver a la escuela al llegar septiembre, siempre puede optar por robar el taco de billar de su padre y hacerse buscavidas o echar una mano en una buena banda de rock. Pero teniendo muy presente que eso ya lo hizo Rod Stewart, no habrá más remedio que confiar ciegamente en que las camisas con estampado de leopardo no nos sienten demasiado mal.