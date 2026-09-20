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Los valientes voluntarios de Búsqueda y Salvamento de Galicia

Redacción El Ideal Gallego
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20/09/2026 04:25
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Ejercicio de recuperación de víctima en aguas abiertas
Javier Corominas
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Los ‘guardianes del mar’ también pueden ser voluntarios. Es el caso de la Asociación de Búsqueda y Salvamento de Galicia, una entidad sin ánimo de lucro “formada por personas que tenemos en común el interés y el respeto por el mar, y también las ganas de poner nuestros conocimientos y nuestro tiempo al servicio de los demás”. Así lo explica uno de sus voluntarios, David Hernáez, una de las más de 50 personas que forman la entidad. 

Nos constituimos en mayo de 2014, con el objetivo fundacional de fomentar una cultura de seguridad, prevenir accidentes y proteger a las personas, haciendo todo lo que esté en nuestra mano para evitar la pérdida evitable de vidas y aliviar el sufrimiento”, explica. “Desde entonces hemos ido creciendo de forma progresiva, dotándonos poco a poco de los medios necesarios para encarar nuevos proyectos. No hemos buscado crecer deprisa, sino hacerlo de forma sólida, sumando capacidades a medida que la asociación lo permitía”, asegura. 

Nos gusta el mar y nos gusta ayudar. Dedicamos parte de nuestro tiempo libre a un proyecto que hemos creado y construido entre todos, la Asociación de Búsqueda y Salvamento de Galicia. Para nosotros es una forma de poner en común conocimientos, experiencias y también inquietudes que tenemos respecto al mundo marítimo. Nos gusta aprender, compartir lo que sabemos y, cuando podemos, aportar algo a los demás”, valora el voluntario. “A nivel personal también es muy enriquecedor. Estás con personas que comparten una misma forma de entender el mar, se aprende mucho de los compañeros y cada actividad aporta”, sentencia.

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Así trabaja la Asociación de Búsqueda y Salvamento de Galicia

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