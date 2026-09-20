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La Galería

Feito coas mans

A Feira de Artesanía de Ferreira de Pallares pon en valor o traballo creativo

Xulio Valcárcel
20/09/2026 13:10
Ilustración de Gosia Trebacz
Ilustración de Gosia Trebacz
Cedida
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Vivimos nun mundo no que case todo se produce por milleiros. Os obxectos nacen en cadeas de montaxe, idénticos uns aos outros, destinados a un consumo rápido e, con demasiada frecuencia, a unha desaparición tamén rápida. Un proceso que resulta alienante e empobrecedor. A artesanía representa xustamente o contrario, un compendio de paciencia, oficio e orgullo polo traballo ben feito. 

A artesanía convídanos a recuperar unha relación co tempo máis pausada, a valorar o esforzo e a comprender que a beleza nace, moitas veces, da imperfección, desa pequena diferenza que converte cada peza nun exemplar único que leva impresa unha identidade. Ningunha é exactamente igual á anterior nin á seguinte. 

As mans saben cousas que descoñece a propia intelixencia. Saben medir a humidade do barro, sentir a resistencia da madeira, interpretar a veta dunha pedra, escoitar o brillo do ferro cando alcanza a temperatura axeitada. Ese coñecemento, esa aprendizaxe ardua e laboriosa, non adoita aparecer nos libros: transmítese observando, practicando, repetindo..., é unha cultura viva. Historicamente, cada territorio desenvolveu as súas propias formas artesanais en función da natureza que o rodeaba. 

Onde abundaba a arxila, xurdían os oleiros; onde medraban castiñeiros, abundaban os cesteiros; onde había ameneiros, agromaban os zoqueiros; onde predominaba a pedra, apareceron os canteiros. Onde había ferro, medraban forxas e ferreiros. A la e o liño desenvolveron o labor de fiandeiras, tecedeiras e costureiras (aquelas mulleres, coa máquina na cabeza, de casa en casa arranxando roupas). 

A paisaxe, o medio natural era parte da propia existencia, o clima marcaba os ritmos e os recursos transformábanse en utilidade práctica. 

Hoxe, como antes, a artesanía é un saber ancestral, unha maneira de dicir: aquí estamos, seguimos traballando coa mesma dignidade coa que traballaron os nosos devanceiros. Agora ben, “facer coas mans” significa tamén facer coa cabeza e co corazón. Cada obxecto encerra unha ética; a ética da paciencia fronte á présa; a ética da duración fronte ao efémero; a ética da calidade fronte á uniformidade; a ética da proximidade fronte ao anonimato. 

Metáfora tamén da sociedade que deberiamos construír: unha sociedade que respecte a diversidade e non uniforme as persoas, que valore os saberes herdados, que aposte pola sustentabilidade e que entenda que conservar unha tradición non significa gardala nun museo, senón mantela viva a través das novas xeracións, capaces de reinterpretala. 

Un grupo de persoas, encabezado por Carlos Vázquez, Benigno Lázare e Eduardo Ares promove a Feira de Artesanía, con varias edicións no seu haber, e o coñecemento e a divulgación do Mosteiro de Ferreira de Pallares, que ben merece unha visita. Preto do mosteiro gurgulla a Fonte do Santo. A auga leva milenios abrollando coa mesma paciencia coa que nacen as tradicións. Chegan e vanse homes e mulleres, cambian os gobernos, mudan as tecnoloxías, pero a fonte continúa ofrecendo o seu cantaruxar humilde, ensinándonos que permanecer non consiste en ficar inmóbil; consiste en saber renovarse sen deixar de ser un mesmo.

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