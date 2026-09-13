John Galliano y la polémica que sacude al Met: cancelada la exposición que iba a protagonizar la Met Gala 2027

El diseñador de moda, John Galliano Cedida

La moda vuelve a enfrentarse a uno de sus debates más incómodos: ¿puede separarse el talento de la persona que lo posee? La pregunta vuelve a ocupar titulares después de que el Metropolitan Museum of Art de Nueva York y John Galliano anunciaran el pasado 31 de agosto la cancelación de John Galliano: Horizons, la exposición que el Costume Institute tenía previsto dedicar en la primavera de 2027 a las cuatro décadas de trayectoria del diseñador.

La muestra estaba llamada a convertirse en uno de los grandes acontecimientos de la moda internacional. Galliano habría sido únicamente el tercer diseñador vivo en protagonizar una retrospectiva individual del Costume Institute, después de Yves Saint Laurent, en 1983, y Rei Kawakubo, de Comme des Garçons, en 2017. Pero la exposición nunca llegará a abrir sus puertas.

El anuncio de su cancelación, realizado conjuntamente por el museo y el propio diseñador, pone fin a un proyecto que había despertado una enorme expectación en el mundo de la moda y que, al mismo tiempo, había provocado fuertes críticas por el pasado de Galliano.

El Met ha comunicado que próximamente anunciará una nueva exposición para la primavera de 2027 y ofrecerá más detalles sobre la próxima Met Gala.

Una exposición destinada a hacer historia

La propuesta del Costume Institute no era una exposición menor. John Galliano: Horizons pretendía recorrer toda la trayectoria creativa del diseñador, desde su célebre colección de graduación “Les Incroyables”, presentada en Central Saint Martins en 1984, hasta sus años en Givenchy y Dior y su extraordinaria etapa al frente de Maison Margiela.

La exposición iba a reunir vestidos, accesorios, bocetos, prototipos, cuadernos de investigación y documentos de archivo que permitieran comprender la evolución de uno de los diseñadores más influyentes de las últimas décadas.

Y pocas carreras ofrecen un material tan rico. Galliano ha sido capaz de convertir la pasarela en teatro y el vestido en un relato. Su imaginación ha viajado desde la aristocracia británica hasta el París de los años veinte, desde Napoleón hasta las culturas orientales, desde la Alta Costura más sofisticada hasta la estética deconstructiva de Maison Margiela.

En Dior cambió para siempre la manera de entender el espectáculo de la alta costura. En Margiela demostró que todavía era posible reinventarse y convertir la propia construcción de una prenda en un acto artístico.

Por eso la elección del diseñador por parte del Met no resultaba sorprendente desde el punto de vista estrictamente artístico. Lo sorprendente ha sido todo lo que ha ocurrido después.

El pasado que volvió a llamar a la puerta

La polémica tiene su origen en los acontecimientos de 2011. Ese año, Galliano fue grabado en un bar de París realizando comentarios antisemitas y racistas. Las imágenes provocaron una enorme reacción internacional y tuvieron consecuencias inmediatas en su carrera.

Dior decidió despedirlo de su puesto como director creativo y, posteriormente, un tribunal francés lo declaró culpable de injurias de carácter racista y antisemita, imponiéndole una multa suspendida.

Aquel episodio marcó un antes y un después. Galliano desapareció durante un tiempo de los grandes escenarios de la moda y comenzó un proceso de recuperación personal. Años después regresó progresivamente a la industria, primero junto a Oscar de la Renta y posteriormente como director creativo de Maison Margiela.

Su trabajo en Margiela volvió a recibir el reconocimiento de crítica y profesionales. La industria parecía dispuesta a concederle una segunda oportunidad. Pero el pasado no había desaparecido.

La controversia alrededor de la exposición

Cuando el Met anunció a finales de julio de 2026 que dedicaría su gran exposición de primavera de 2027 a Galliano, la reacción del mundo de la moda fue inicialmente de entusiasmo.

La posibilidad de contemplar reunida una selección de sus grandes creaciones prometía una de las exposiciones más espectaculares de la historia reciente del Costume Institute.

Sin embargo, las críticas comenzaron rápidamente. La decisión de homenajear institucionalmente a Galliano volvió a poner sobre la mesa sus declaraciones de 2011. Líderes políticos, representantes de la comunidad judía y diferentes voces vinculadas al ámbito cultural cuestionaron que una institución como el Metropolitan Museum dedicara una exposición honorífica a un diseñador condenado por aquellos comentarios.

La situación adquirió todavía mayor complejidad por las fechas. La Met Gala estaba prevista para celebrarse alrededor del 3 de mayo de 2027, coincidiendo con Yom HaShoah, el Día del Recuerdo del Holocausto. Esa coincidencia generó un malestar especialmente significativo entre miembros de la comunidad judía y personas vinculadas al museo.

La elección de Galliano dejaba de ser exclusivamente una cuestión de moda. Se había convertido en una cuestión cultural, ética y política.

El diseñador de modas, John Galliano Cedida

Anna Wintour, en el centro de la controversia

La figura de Anna Wintour también ha quedado inevitablemente vinculada a la polémica.

La histórica directora de Vogue y una de las personas con mayor influencia dentro del universo de la moda ha apoyado durante años el regreso profesional de Galliano.

Su respaldo ha sido interpretado como una defensa de la posibilidad de redención de un creador que, después de su caída, reconoció sus errores y emprendió un proceso de recuperación.

La elección de Galliano para el Met era, en cierta manera, la culminación institucional de ese regreso. Pero la polémica demuestra que la reinserción profesional de una persona no significa necesariamente que todas las instituciones estén preparadas para convertirla en objeto de homenaje. Y ahí reside precisamente el problema.

Galliano asume la responsabilidad

En el comunicado publicado por el Met, el propio Galliano ha reconocido el dolor provocado por sus palabras. El diseñador expresó su agradecimiento al museo, a Max Hollein, Andrew Bolton y Anna Wintour por la confianza depositada en su trayectoria. Pero, después de reflexionar sobre la situación, decidió que lo mejor era que la exposición no se celebrara en este momento.

Galliano afirmó que continúa asumiendo plenamente la responsabilidad por el daño causado, especialmente a las comunidades judía y asiática, y subrayó que una exposición o un reconocimiento institucional no pueden constituir por sí solos una verdadera reparación.

Es una afirmación especialmente significativa. Porque el diseñador no ha intentado negar su pasado ni presentar la cancelación como una injusticia contra su carrera. Por el contrario, ha aceptado que su reconocimiento artístico no puede estar por encima del dolor que provocaron sus palabras.

¡Cancelación o responsabilidad?

La decisión abre ahora un debate que va mucho más allá de Galliano. En una época en la que museos, instituciones y marcas revisan cada vez más cuidadosamente a las personas a las que convierten en símbolos, surge una pregunta inevitable:

¿Debe una institución cultural separar la obra del creador? La respuesta no es sencilla. Galliano es, desde el punto de vista de la historia de la moda, una figura extraordinariamente influyente. Su aportación a la alta costura contemporánea es incuestionable. Ha influido en generaciones de diseñadores y ha transformado la manera de presentar una colección.

Pero reconocer su talento no significa necesariamente ignorar sus actos. El problema se encuentra precisamente en la palabra homenaje. No es lo mismo estudiar críticamente la obra de un creador que organizar una exposición institucional destinada a celebrar su trayectoria.

Una retrospectiva en un museo tiene una dimensión simbólica. No solamente conserva y estudia vestidos: también decide qué figuras merecen ocupar un lugar destacado en la memoria cultural.

Y el Met, probablemente más que ningún otro museo de moda del mundo, posee la capacidad de convertir a un diseñador en parte del canon histórico.

El diseñador de modas, John Galliano Cedida

El caso Galliano y la dificultad de las segundas oportunidades

La historia de Galliano también representa algo mucho más humano: la dificultad de determinar cuándo una persona ha pagado suficientemente por sus errores. Han pasado quince años desde aquel episodio.

Durante este tiempo, Galliano ha pedido disculpas, ha hablado públicamente de su recuperación de las adicciones y ha reconstruido una carrera que parecía definitivamente terminada.

Su regreso a Maison Margiela fue considerado por muchos como una de las grandes historias de redención de la moda contemporánea. Su desfile de Alta Costura de enero de 2024 para la maison fue celebrado internacionalmente como una obra maestra.

Pero la redención personal y el reconocimiento institucional son dos cosas diferentes. El primero pertenece al ámbito de la persona. El segundo implica también a la sociedad. Y eso explica por qué el debate alrededor de Galliano continúa siendo tan complejo.

El gran golpe para el Met

La cancelación supone también un revés para el propio Metropolitan Museum. John Galliano: Horizons prometía ser una exposición capaz de atraer a millones de visitantes y de situar nuevamente al Costume Institute en el centro de la conversación cultural internacional.

Ahora el museo tendrá que buscar una alternativa para la primavera de 2027. El propio Met ha confirmado que anunciará próximamente la nueva exposición y los detalles de la gala.

La institución, además, ha tenido que navegar entre dos posiciones difíciles: defender el valor histórico y artístico de la obra de Galliano y, al mismo tiempo, reconocer el dolor provocado por sus declaraciones.

Andrew Bolton, responsable del Costume Institute, ha defendido la responsabilidad de los museos de estudiar las historias difíciles con rigor y honestidad, pero también ha reconocido las preocupaciones y el dolor que había generado la exposición.

Una decisión que cambia el relato de la Met Gala

La Met Gala de 2027 será ahora una gala sin el homenaje que originalmente iba a definirla. Y eso cambia completamente el relato. La alfombra roja que debía estar marcada por el universo de Galliano tendrá que encontrar ahora otra inspiración.

Paradójicamente, el diseñador que durante décadas convirtió la moda en espectáculo ha terminado protagonizando uno de los mayores debates culturales de la historia reciente de la propia Met Gala. Su ausencia será, de alguna manera, más visible que su presencia.

Porque John Galliano: Horizons no será recordada solamente como una exposición que nunca llegó a celebrarse.Será recordada como el proyecto que obligó a una de las instituciones culturales más poderosas del mundo a preguntarse dónde termina la admiración artística y dónde comienza la responsabilidad institucional.

Galliano, entre el genio y la controversia

John Galliano continuará siendo una figura fundamental de la historia de la moda. Su talento no desaparece porque una exposición haya sido cancelada.

Sus vestidos continúan existiendo. Sus desfiles forman parte de los archivos de la moda. Su influencia sobre la creación contemporánea es indiscutible. Pero tampoco desaparece aquello que sucedió en 2011.

Quizá la verdadera lección de esta polémica sea precisamente esa: la historia de la moda no está formada únicamente por vestidos, diseñadores y tendencias, sino también por las decisiones, los errores y las responsabilidades de quienes la protagonizan.

El Met ha decidido que, en este momento, no era posible separar completamente el legado artístico de Galliano de su historia personal. Y el propio diseñador ha aceptado la decisión. La exposición que iba a convertirlo en protagonista absoluto de la Met Gala 2027 ya no existe. Pero el debate que ha provocado permanecerá durante mucho más tiempo. Porque en una industria acostumbrada a reinventarse cada temporada, hay preguntas que no desaparecen con un cambio de colección.

¿Puede un genio ser reconocido sin ser convertido en un héroe? ¿Puede estudiarse una obra sin absolver a su creador? ¿Y cuánto debe durar una segunda oportunidad?

La moda, esta vez, no tiene una respuesta sencilla.