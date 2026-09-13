Historia de un bolardo

El mar invade la avenida de Buenos Aires de A Coruña durante un temporal en marzo de 2014 Quintana

En la primaveral y desdichada mañana del 21 de octubre de 1988, la septuagenaria Marta Espina pasea como todos los días a lo largo de las aceras del barrio Bonaerense de Caballito. Relajada, con marcha lenta, muy distraída y muy ajena a la ley de la gravedad y a la teoría del caos. Exactamente 13 pisos más arriba, Cachy, el caniche de la familia Montoya, corretea por la terraza muy excitado persiguiendo en su aleteo a una llamativa mariposa que finalmente se posa de manera tramposa sobre la barandilla del balcón. El ímpetu del salto que efectúa el perrito para capturar el insecto hace que el animal se precipite al vacío sin remedio y que la trayectoria mortal de su caída cuadre con la que la anciana había adoptado en su caminata matinal. La abuela, al igual que el chucho, muere en el acto.

A escasos metros del lugar, Edith Solá, atractiva mujer de 46 años, alertada al contemplar el suceso, cruza apresurada la Avenida de Rivadavia con clara intención de echar una mano, lo que provoca una nueva y nefasta intersección de trayectorias. El autobús 55 no puede frenar a tiempo y arrolla a la mujer que, tendida sobre el asfalto, también fallece al instante. A muy poca distancia del lugar, un hombre de mediana edad contempla ambas escenas preso del horror. Su corazón no puede resistir el espanto y a los pocos segundos cae fulminado. Los rotativos argentinos resumen todo en una frase: “Cosas que pasan en Buenos Aires”

Pues exactamente ahí, en la coruñesa Avenida de Buenos Aires, es donde otro perro, esta vez de raza grande, se precipita más de una docena de pisos para morir trágicamente estampado sobre la acera de la calle, junto al bordillo donde unos años después se colocará un bolardo para impedir que los vehículos invadan la zona de tránsito peatonal.

El rey de los mundanos Más información

La fotografía, de finales de los 90, va a tres columnas y la firma Xosé Castro en la competencia. Es una imagen impactante y cruda. Imborrable, casi traumática. Fotoperiodismo de quilates. El perro tendido en el sucio cemento sobre un charco de sangre y con la lengua colgando a un lado de su hocico como si de una corbata colorada se tratase. Completan la grotesca estampa un par de agentes de la policía municipal que elevan su mirada incrédula hacia a la ventana abierta del edificio.

La casualidad se desbarata cuando los acontecimientos comienzan a enhebrarse como una aguja y van y se empeñan en edificar extrañas geometrías de sucesos insólitos, tan improbables como retorcidos, que avivan la sensación de que, sin tener control ni previsión sobre nada, uno, en determinados lugares, puede percibir en ellos las costuras del caos.

En A Coruña, la oficina oficiosa de un fotoperiodista local durante los 365 días del año, no hay demasiados tiroteos. No es un Far West donde vuelen los plomazos habitualmente. Es más bien un lugar tranquilo, con delitos de perfil bajo. Bueno, salvo en la calle Rubine de José Luis Alvite, muy noir y muy fronteriza, que en ocasiones amanecía con balazos maquillando las lunas de los tugurios. Pero bueno, para ser rigurosos, en muy contadas ocasiones las armas de fuego salen a la luz por estos parajes.

Un golpe de suerte Más información

En fin, como decía antes, hay lugares que están impregnados por el agrio aroma de la fatalidad, hay rincones perversos, hay sitios malditos. Y fue precisamente junto a la Domus, hace ya unos 15 años, donde un joven extranjero, de origen árabe, empuñando una pistola un día soleado y junto a la playa, tiroteó a otra persona. El asunto no tendría demasiada relevancia si no fuese porque la calle en la que acaeció el crimen, fue bautizada años antes con el nombre de un novelista francés muy celebre por escribir un libro cuyo argumento gira de manera casi literal sobre un hecho similar: Albert Camus.

En marzo de 2014 estoy junto a un bolardo de la Avenida de Buenos Aires. Yo no me acuerdo, pero hace más de una década, el cadáver de un perro yacía justo ahí, donde yo estoy. Mi misión informativa es un tanto extraña y descabellada. Estoy esperando a que uno de esos temporales de invierno haga que las olas superen la duna que todos los años las máquinas excavadoras cincelan sobre la arena de Riazor y el mar alcance el Paseo Marítimo. La Policía Local ya lo ha cortado al tráfico en la avenida, y yo, junto al cámara de Tele 5, fumo muy aburrido y aún más congelado, esperando lo imposible. Es decir, que surja un tsunami en un tren de olas que apenas supera con dificultad el talud del arenal.

Carreteras secundarias Más información

Cierto es que, en 2008, Rogelio Prieto, el que fuera mi entrenador de fútbol de chaval, había salvado de ahogarse a un niño justo ahí, en esas coordenadas, cuando una ola invadió la carretera y arrastró al chiquillo hacia sus entrañas. El precio de aquel rescate fue dejarse todos los dientes al golpearse el rostro con un banco. La inmortal fotografía, por cierto, fue de José Pérez “Cabalar”. Aquel asunto había ocurrido allí, pero claro, yo no lo recordaba en ese momento. El que debió de acordarse fue el mar, porque de pronto y sin prolegómenos se abalanzó sobre nosotros y casi nos arrastra con él. Tuve el tiempo justo de clavar en el suelo los pies con fuerza, elevar la mochila con una mano para que no se empapase y disparar la cámara con la otra mano libre. Regla número uno del fotoperiodista ante la posibilidad de morir: si ya no puedes huir, al menos dispara.

Y disparé. Eso es lo que hice aquel fatídico día, que fue aviso. Al igual que lo hice allí seis años después, en plena pandemia, cuando sonó mi móvil y me dijeron que habían matado de madrugada a un pobre chaval en la avenida de Buenos Aires. Sus amigos habían depositado flores, cartas y dedicatorias en el lugar donde lo habían asesinado. “¿Quieres que te dé la dirección?”, me preguntó la redactora. Chasqueé la lengua y respondí:

“No. No hace falta. Creo que sé dónde pudo haber sido”.