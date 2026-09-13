¿Un futuro sin formato físico?

Algunas de las carátulas recuperadas en el proyecto Big Box Collection Big Box Colection

El pasado julio, Sony provocó un terremoto en la industria del videojuego con un simple anuncio: a partir de 2028, sus nuevos lanzamientos solo serán digitales. Es decir, los nuevos títulos de PlayStation a partir de ese año no tendrán disco.

Fue un anuncio que constata lo que se viene viendo desde hace años, que el futuro del sector (y de buena parte de los diversos sectores culturales) pasan por la nube antes que por los formatos físicos.

Aunque como todo en esta vida, todo tiene un pero. Sony ha tomado una decisión que a muchos parece lógica (Xbox, sin ir más lejos, lanzó su última generación de consolas con dos versiones: una con dispositivos lectores de discos y otra completamente digital), pero que deja de lado muchos aspectos como el mero coleccionismo o la preservación de los juegos.

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El coleccionismo, precisamente, es un aspecto bastante en boga. No solo en el mundo del videojuego, sino en otros ámbitos como la lectura. Por mucho que las tendencias siempre apunten al aumento del consumo digital, hay un nicho que no hay que perder de vista que anhela versiones especiales o, simplemente, una versión física para en el futuro seguir teniendo el título en propiedad pese a las decisiones que la empresa pueda tomar, como apagar servidores o dejar de venderlo en tiendas digitales. Porque uno de los aspectos negativos de la propiedad digital es que no está garantizado al 100% que el juego sea de tu propiedad para siempre, sino que siempre se va a depender de que la empresa en cuestión mantenga abierta su tienda digital para seguir descargando el título a placer.

Sí que es cierto que las tendencias apuntan a que el consumo en formatos físicos, en general, tiende a la caída. Aunque en la última década la tendencia adquiere un pequeño matiz. Mientras las ventas de discos (CD, DVD o Blu-Ray) han caído en picado en España desde 2015 hasta 2025 (los españoles con reproductores en casa para este formato han caído en 28 puntos porcentuales en esa década y en Galicia, en 15 puntos porcentuales, según un estudio del Consello da Cultura Galega), otros formatos como el vinilo en lugar de hundirse como se preveía hace años, ha sufrido un pequeño, muy pequeño, repunte (en Galicia, hace 10 años solo el 25% de las personas tenían reproductores para vinilio y, diez años después, el porcentaje se encamina al 28%). Lejos de ser algo que indique un cambio de tendencia, sí que deja entrever que quizá hay un cierto, llámesele interés, llámesele cariño, por algunos formatos físicos, en la mayor parte de casos por el mentado coleccionismo, en otros, muchos menos, por un amor verdadero por tener en sus manos un disco, un juego o una película.

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Pero es quizá en el aspecto de la preservación en el que más habría que tener en cuenta el formato físico. Si echamos la vista atrás, aunque la nostalgia nos haya hecho revivir títulos o incluso consolas de múltiples maneras (meros ports a dispositivos actuales o reediciones, en el caso de las segundas, con una selección de juegos limitada), lo cierto es que muchos juegos se han ido perdiendo con el tiempo. Es algo que una parte de la industria ha señalado en las últimas décadas, dejando ver que muchos de los juegos que sentaron las bases de lo que hoy es una de las mayores industrias culturales, ha desaparecido, en parte, quedando solo recuerdos en algunas estanterías perdidas del mundo.

Son muchos los repositorios web que han creado fans a lo largo de los años para mantener viva aunque sea una parte de la industria pasada. Pero hay también gente dentro del sector que parece tener claro que la preservación y el formato físico es algo a tener en cuenta todavía. Es el caso de Good Old Games (GOG), la plataforma de los polacos CD Projekt (sí, los de The Witcher y Cyberpunk), que llevan años apostando por una propiedad digital de los juegos que sea enteramente del usuario, y no dependiente de una plataforma, y que recientemente se han aliado con Big Box Collection para un programa de preservación en el que no solo ofrecen las carátulas originales en un modelo virtual 3D, sino que también ofrecen la posibilidad al usuario de poder descargar estos modelos para tener sus propias cajas, similares a las originales, y mantener, aunque sea solo un poco, el formato físico.