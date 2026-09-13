Emilio Santiago, científico y coautor de ‘España contra el desierto’ |“En España, el negacionismo, es residual, pero sí se da cierto ‘retardismo’”

Santiago es también autor de ‘Vida de ricos. Poscrecimiento y lujo comunal’, publicado el año pasado Cedida

Emilio Santiago –Ferrol, 1984– es el coautor, con Héctor Tejero, de ‘España contra el desierto’ (Arpa Editores), un ensayo que explica su tesis en el subtítulo, “cómo convertir la emergencia climática en un gran proyecto de prosperidad para nuestro país”. El planteamiento llama la atención en un ámbito en el que el derrotismo es la norma.

Cuando se habla de emergencia climática y de sus consecuencias se suele abordar desde el pesimismo, pero ‘España contra el desierto’ va contracorriente.

La clave es llamar la atención sobre el hecho de que nuestro país se encuentra en una encrucijada, porque es al mismo tiempo el país más afectado por la crisis climática en Europa y el que más puede ganar si damos una respuesta ambiciosa ante ella. Y esa tesitura se podría resumir en dos símbolos. Uno, la prosperidad ecológica, que es la posibilidad de construir un nuevo modelo económico y de bienestar social alrededor de la descarbonización. La otra es la imagen del desierto que resume algunos de los peligros que enfrenta un país como España, en el que tres cuartas partes de su territorio están en riesgo de desertificación, que se está calentando por encima de la media mundial y, como estamos comprobando año tras año, está sufriendo una sucesión muy dura de eventos climáticos extremos cada vez más traumáticos en forma de incendios, sequías, danas, olas de calor...

En el libro hacemos un diagnóstico duro del riesgo de empobrecimiento y de sufrimiento social que entraña la crisis climática para un país como el nuestro, muy aterrizado en los datos concretos que nos sugiere la ciencia sobre la evolución del clima. Pero no nos quedamos en eso y exploramos también las enormes posibilidades de prosperidad, bienestar, cohesión social, seguridad y democracia que implicaría dar una respuesta ambiciosa ante este reto. Y, sobre todo, ponemos el acento en que una cosa u otra no pasará automáticamente, no está asegurada ni la catástrofe ni la prosperidad, sino que dependerá de las decisiones políticas que tomemos como sociedad.

¿Qué papel ha de jugar la política en este cambio? ¿No se ha caído en la idea de que la tecnología basta para frenar el calentamiento global?

La tecnología por sí sola nunca transforma, la tecnología transforma inserta en políticas públicas que favorecen ciertos desarrollos y no otros. En Estados Unidos lo estamos viendo de manera muy clara. El gobierno de Trump está paralizando el desarrollo de la energía eólica. ¿Por qué? Porque está defendiendo los intereses de una parte de su bloque histórico que tiene que ver con la extracción de combustibles fósiles, con el gas y con el petróleo, y no es casualidad que se haya convertido en el primer productor de combustibles fósiles del mundo, por encima de Rusia y de Arabia Saudí, y que esté haciendo una política internacional orientada a frenar o a hacer descarrilar la transición energética. Esto es un ejemplo que sirve para ilustrar que una tecnología por sí sola, aunque hace un aporte imprescindible y seguramente muchas de las esperanzas de que podamos salir más o menos bien serían más difíciles sin la revolución tecnológica de las renovables, no es suficiente. Tú necesitas un apoyo político sostenido para que esas tecnologías puedan sustituir a otras que concentran alrededor de sí enormes intereses. La rentabilidad que hoy ofrecen las renovables, que son enormemente competitivas, no hubiera sido posible si hace décadas en Alemania no se hubiese apostado por ellas más allá de la rentabilidad económica inmediata. Hubo una apuesta política del gobierno ‘rojiverde’ que permitió que las renovables tuviesen esa economía de escala que hoy las hace tan competitivas y tan útiles para facilitar la transición.

Del mismo modo que el gran salto en esta línea lo estamos conociendo gracias a las políticas industriales chinas, que han hecho que apuntar con un panel solar al sol sea la forma más barata de conseguir energía de la historia de la humanidad. Al final descubres que, por distintas razones, la política es esencial para tomar decisiones colectivas.

“Una cosa u otra no pasará automáticamente. No está asegurada ni la catástrofe ni la prosperidad, sino que dependerá de las decisiones políticas que tomemos” Emilio Santiago

La certeza del calentamiento es asumida por la inmensa mayoría de la sociedad. ¿Si no se reconoce en todos los programas políticos –sean del signo que sean– es por convicción o por interés?

En el caso de Estados Unidos es muy evidente que hay un negacionismo políticamente muy fuerte. En el caso de España, lo que nos muestran los estudios es que el negacionismo es residual, incluso entre los votantes de los partidos de extrema derecha. Aquí, el consenso científico que nos dice que el cambio climático es real, que es peligroso y que tiene un origen humano, es muy sólido. Lo que sí reflejan los estudios es cierto retardismo, es decir, se asume que el problema es real, pero lo que no se quiere es aceptar las implicaciones que eso tiene en diferentes ámbitos, desde la implantación de energías renovables a gran escala a la transformación del modelo de movilidad. Es decir, lo que tenemos en España es un “sé que esto es real, pero no termino de asumir la gravedad como para modificar mis conductas, mis hábitos o mis costumbres”. La pelea que tenemos que dar en nuestro país no es tanto contra el negacionismo, sino contra aquellos que todavía conservan la ilusión de que seguimos viviendo en el mismo mundo que vivíamos hace 30 años. Y eso no es cierto, pero no hay que pensarlo como una condena, sino ver las enormes posibilidades de riqueza y de desarrollo que implica la descarbonización de nuestra economía.

¿Qué parte de ese cambio le corresponde a la política institucional y qué parte al ciudadano de a pie?

Hay tareas para todos los gustos y para todas las escalas. Necesitamos hacer de todo y en todas partes y a la vez. Por supuesto que hay que romper con la idea de que las personas estamos separadas de la política. Al final, en un sistema democrático, la política, con todas sus imperfecciones, refleja las grandes corrientes de opinión pública. Y esto, más allá de votar cada cuatro años, tiene que ver con las conversaciones que tenemos con nuestra familia, con nuestros amigos, en el grupo de WhatsApp, y cómo se van consolidando ciertas ideas de lo que es bueno para todos y de lo que es malo. Evidentemente, cada administración tiene sus competencias y sus posibilidades de actuar, pero nosotros en nuestra vida personal tenemos un amplio margen de maniobra en un montón de decisiones que tienen que ver, por supuesto, con quién votamos, pero también con cómo consumimos, cómo nos organizamos y cuáles son las preferencias que mostramos en diversos ámbitos de nuestra vida.

“Si tú tardas dos horas en transporte público en ir de tu casa al trabajo y media hora si viajas en coche, hace falta ser un superhéroe moral para no utilizar el coche” Emilio Santiago

Luego hay otra parte que tiene que ver con cambios en los hábitos, con transformaciones cotidianas, que son muy importantes porque el ejemplo contagia, pero tampoco hay que tomárselas como una especie de olimpiada de coherencia moral, porque se trata de problemas estructurales que se mueven a otras escalas. Siempre pongo el mismo ejemplo: si tardas dos horas en transporte público en ir de tu casa al trabajo y media hora en coche, hace falta ser un superhéroe moral para no usar el coche. No se trata de culpabilizarnos, ni de generar una especie de olimpiadas de coherencia, sino de ir transformando nuestra vida cotidiana, sobre todo con la idea de que la vida que viene puede ser mejor.

Un planteamiento contrario a la tesis del decrecentismo...

Es algo que al ecologismo a veces se le ha escapado, en la medida en que ha puesto el acento en la gravedad de la situación y en una idea de sacrificio, como si hacer las paces con el planeta implicase empobrecernos, y eso no es necesariamente así. Quizás podía ser así hace treinta o cuarenta años, pero lo que estamos conociendo, no solo con las renovables, que es lo más espectacular, sino también con la agricultura regenerativa y con las posibilidades de la economía circular es que hay muchísimas posibilidades de que la vida que venga sea mejor, más teniendo en cuenta que España es un país que no posee combustibles fósiles y, sin embargo, somos la superpotencia de Europa. El sol no se bloquea en el estrecho de Ormuz. Si nos electrificamos, cuestiones básicas como la subida de precios que deriva de nuestra fragilidad geopolítica se pueden corregir. La cantidad de empleo industrial verde de buena calidad que podemos generar, si aprovechamos nuestra ventaja renovable para atraer la industria aquí, nos puede convertir en la locomotora de Europa en el siglo XXI. Algo que, por cierto, ya se está viendo. No es casualidad que esté pasando esta especie de situación medio milagrosa en la que España presenta las tasas de crecimiento económico más altas de la OCDE. Esto no había pasado nunca.

Por supuesto, hay cosas que se están haciendo mal, pero la disputa hay que darla teniendo en cuenta que con el sol y el viento a un país como España le ha tocado la lotería. La ventaja que tiene España para convertirse en una superpotencia renovable, si no hacemos las cosas bien, en dos décadas la puede tener Marruecos y convertirse en la superpotencia eléctrica energética del occidente del Mediterráneo.

¿De qué manera va a afectar la crisis climática a los movimientos migratorios?

Todos los estudios de proyección demográfica apuntan a que el clima va a ser una causa fundamental de movimientos poblacionales en el siglo XXI. Ya lo está siendo. Lo que pasa es que el grueso de esos movimientos se producen dentro de los propios países. Es decir, lo que hace la gente es huir de lugares en los que la climatología se ha vuelto tan hostil que las formas de vida tradicionales ya no se pueden ejercer. Cuanto más profundicemos en la crisis climática, cuanto más nos alejemos de esos 1,5 grados que hemos perdido, más gente se va a ver expuesta a vivir en zonas que son casi incompatibles con la civilización. Y eso es uno de los grandes fenómenos del siglo XXI para el que, por un lado, tenemos que prepararnos sabiendo que los procesos de migración son un compromiso moral y humanitario que hay que acoger y una fuente indudable de riqueza económica y cultural, pero también son desestabilizadores y hay que saber gestionarlos. Y si no queremos tener que gestionarlos con situaciones que pueden ser realmente dramáticas, debemos procurar que las temperaturas suban lo menos posible.