El escudo de Salvamento Marítimo ante la contaminación en A Coruña

Visión desde el casco de un buzo profesionaI Javier Corominas

Entre los ‘guardianes del mar’ de Salvamento Marítimo cumplen una función esencial los empleados de la Base Estratégica contra la Contaminación (BEC). Marcos Riestra, técnico de Operaciones Especiales de la base en A Coruña, explica que “desde las Bases Estratégicas damos apoyo a operaciones complejas de salvamento y de lucha contra la contaminación, manteniendo preparados los equipos y recursos necesarios para responder cuando una emergencia lo requiere”.

“Nuestra labor incluye coordinar en zona operaciones especialmente complejas, proporcionar apoyo técnico a los Centros de Coordinación de Salvamento, ampliar las capacidades de los buques de Salvamento con equipos y personal específico según la emergencia, y mantener los equipos en condiciones óptimas para responder con rapidez y eficacia ante una emergencia”, resume. ”Una labor a la que se dedican, en A Coruña, 16 trabajadores: 3 de Salvamento Marítimo (dos técnicos de operaciones y un inspector de buques) y 13 de empresas especializadas de lucha contra la contaminación, buceo y operación de ROV (Remote Operated Vehicle).

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Su día a día es “muy variado”. “Cuando surge una operación, la actividad cambia completamente. No hay rutina, no hay horario, hay que organizar recursos humanos y técnicos y desplazarse al lugar donde se requiere apoyo, y tratar de buscar una solución a la emergencia y a cada imprevisto que surge”. Por tanto, la “preparación técnica es fundamental”: “Los perfiles vinculados a estas funciones cuentan con formación superior y conocimientos especializados sobre normativa marítima, operaciones y equipos de lucha contra la contaminación. Y como en cualquier profesión hoy en día, también es necesaria una formación y actualización continua”.

Están orgullosos de su trabajo. “Hacemos un trabajo que forma parte de la misión de Salvamento Marítimo: estar preparados para ayudar cuando una emergencia lo requiere. La mayor satisfacción no viene del reconocimiento, sino de saber que el esfuerzo de muchas personas contribuye a proteger vidas y la mar. No somos personas especiales ni héroes; somos profesionales que tenemos la responsabilidad de estar preparados para ayudar cuando alguien nos necesita”, sentencia.