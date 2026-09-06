Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
La Galería

Libando aquí e acolá

Xulio Valcárcel
06/09/2026 11:59
Ilustración de Gosia Trebacz
Ilustración de Gosia Trebacz
Cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50
beowner620

Hai escritos que nacen coa vocación, humilde, de ocupar un espazo efémero nas páxinas dun xornal ou dunha revista. Responden a un momento concreto, a unha noticia, a unha inquedanza ou a un suceso que reclama unha reflexión inmediata. Mais, co paso do tempo, moitos deses textos acaban revelando unha condición inesperada: deixan de pertencer exclusivamente ao instante para erixirse en testemuño dunha época e dunha maneira de entender a realidade

Daquela, xorde a conveniencia de ordenalos e recollelos. Non se trata, simplemente, de reunir artigos dispersos, senón de construír un diálogo. Algo semellante ao que fixera Castelao nos seus “Retrincos”: pequenas pezas, aparentemente autónomas, que, consideradas en conxunto, conforman unha visión completa, unha concepción e unha maneira de ver. 

Cada artigo convértese nunha proposta que acaba por enlearse coas outras, formando un tecido vario, complexo, incluso contraditorio sobre a situación do País. O resultado foi “Pasado, presente e porvir da Galiza. Libando aquí e acolá”. (Manuel Cabada Castro Medulia Editorial. A Coruña, 2026. 250 páx.). 

O fío condutor destas reflexións é Galiza. Un país non é só unha sucesión de datas nin un espazo xeográfico. É unha memoria compartida, unha lingua, unha paisaxe, unha cultura e unha esperanza que cada xeración está chamada a renovar. 

As cuestións que aborda Cabada Castro, sendo varias, conflúen nunha mesma intencionalidade: a ecoloxía non aparece unicamente como unha defensa da natureza, senón como unha forma de respecto pola casa común, polo acervo herdado e polo que haberemos de legar. A política deixa de ser o ruído cotián das confrontacións para converterse nun exercicio de responsabilidade cívica e de compromiso co ben común. 

A relixión, evocada neste caso a través da tradición dos xesuítas e da figura do papa Francisco, preséntase como un convite permanente á fraternidade, á xustiza e ao diálogo. Tamén a lingua galega ocupa un lugar central. Porque nela repousa unha parte esencial da nosa identidade. Mesmo ao criticar a frase de Camilo José Cela “Cuando desaparece una lengua no pasa absolutamente nada,” emerxen as complexas relacións entre lingua e pertenza, significando que o rigor científico non admite simplificacións nin xuízos precipitados. 

E, entre outros temas, xorden tamén as aves, as estacións, os camiños, a filosofía ou o fútbol… Realidades que nos devolven ao ritmo sereno da vida e que nos ensinan que a beleza adoita habitar nos detalles máis sinxelos. Son esas observacións cotiás as que lle confiren humanidade ao pensamento e permiten que as reflexións se centren no verdadeiramente importante. Cabada Castro concibe esta obra como “Conversas sen présas, sen cesuras nin censuras”; sen dogmatismos nin verdades definitivas. Un espazo onde a palabra poida respirar libremente e onde cada lector/a atope ocasión para discrepar, completar ou continuar o diálogo. Quizais esa sexa a razón última destes textos: a vontade de fixar ou conservar a memoria do pasado e a de abrir “horizontes libres para aprendermos a ser e a vivir”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

Bad Bunny, en un mometo de su actuación

Bad Bunny gana su primer Emmy gracias a su espectáculo de medio tiempo del Super Bowl vestido de Zara
EFE
Sede central de Inditex en Arteixo

Inditex vuelve este miércoles a máximos en su primer semestre fiscal, según los analistas
EFE
Begoña Gómez, en un acto con Pedro Sánchez

El juez Peinado prevé abrir juicio a la mujer de Pedro Sánchez antes de jubilarse a finales de mes
EFE
Una mujer saca una foto a una de las pocas viviendas que resistió la riada de Nepal

Nepal y China sitúan en 1.372 los muertos doce días después de las devastadoras riadas
EFE