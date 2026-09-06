El viejo arte de faenar en A Coruña: “Para trabajar en el mar hay que estar capacitado”

Javi Mariñas, Patrón mayor de la Confraría de Pescadores de A Coruña Javier Corominas

Proteger el mar también puede tener que ver con salvaguardar la salud de quienes faenan en él. Esa es la misión de ‘guardianes del mar’ como la Confraría de Pescadores de A Coruña, según explica Javier Mariñas, su Patrón mayor, que apunta que sus objetivos son “el desarrollo de la actividad y bienestar de los trabajadores del mar”.

Con alrededor de 140 miembros y unas 80 embarcaciones, sus competencias incluyen la gestión de los planes de explotación de los recursos pesqueros en cada ámbito territorial. Si bien cada pescador tiene una experiencia diferente, al depender del tipo de arte al que se dedique, hay ciertos nexos de unión entre todos ellos. Por ejemplo, que “tienen que tener las titulaciones técnicas que son requeridas para poder ser titular de un permiso de explotación”, explica. Por ejemplo, para los recursos que impliquen buceo se requiere la titulación de buzo profesional o el título de percebeiro o mariscador para poder acceder a un permiso, ejemplifica.

Galería Así faenan los pescadores en las inmediaciones de A Coruña Ver más imágenes

El arte de faenar, casi tan antiguo como el ser humano, ha evolucionado con los años: “Las tecnologías han mejorado nuestro trabajo: desde la evolución de la ropa de trabajo hasta los partes meteorológicos o los instrumentos para poder extraer los recursos o desplazarnos a los lugares de trabajo”. Con todo, sin duda su mayor obstáculo es la burocracia. “La sentimos como un freno más que una ayuda a la hora de poder realizar nuestro trabajo”, lamenta Mariñas.

Dificultades que hacen temer el futuro: “El futuro lo vemos de manera incierta porque tenemos, por un lado, un problema de relevo generacional debido a las condiciones de trabajo y la burocracia y, por otro lado, el furtivismo es una vía de agua en la línea de flotación de este trabajo”. “Nosotros extraemos profesionalmente los recursos cuidando del ecosistema, respetando las tallas y la normativa de sanidad; sin embargo, el furtivismo supone una forma de intrusismo y de devaluar nuestro oficio y los productos. La forma de combatirlo por parte de la Administración con sanciones administrativas que nunca se llegan a cumplir por la insolvencia de los infractores hace que este problema sea una pescadilla que se muerde la cola, y eso es muy poco esperanzador”, denuncia el patrón.

Por ello, insiste en la pedagogía. “No hay mucha conciencia de que para trabajar en el mar hay que tener unos cursos de capacitación y profesionalización ni de que somos trabajadores autónomos como las placeras, las peluqueras, los hosteleros o los mecánicos, que vivimos de nuestro esfuerzo”, explica. Asimismo, cree que “falta concienciación en la sociedad de la importancia de consumir los productos del mar por vías oficiales y rechazar el producto que viene del furtivismo”. Ellos solo quieren “vivir nuestro trabajo con tranquilidad y disfrutarlo”.