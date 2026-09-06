El rey de los mundanos

La luz del crepúsculo reflejada en la Torre de Control de A Coruña Quintana

El tiempo es como el caracol que se contrae, que se agazapa y se oculta en su coraza cuando tratas de alcanzarlo. Extiendes generoso los brazos hacia él dispuesto a todo y él sólo te dará la espalda, se alejará, se apartará de ti como si tu abrazo fuese el de un leproso.

El tiempo es un animal lento, un caracol, un perezoso, una babosa o una tortuga obcecada que persigue a la liebre hasta que le da alcance. Cruel en su carácter, airado, poco piadoso, que desconcha en su curso la fachada de la belleza con imperceptibles golpes de cincel. Y lo hace con tanta sutileza que la víctima no se percata, nadie es consciente de su trabajo hasta que es tarde ya, y así, finalmente, uno observa con desesperación que lo ha atrapado en la telaraña de los inviernos.

La luz del crepúsculo reflejada en la Torre de Control de A Coruña Quintana

Es miserable, poco generoso, versátil. Se acorta siempre en los momentos en los que el sol aparece entre las nubes, y en cambio, muy dadivoso, se dilata como un desierto implacable en su avance cuando las cosas no marchan, cuando todo se vuelve feo y destartalado.

El traqueteo de los días hurga en tus tripas como un cirujano dispuesto a arrancarte cosas, y lo va haciendo con precisión y pulso firme, y así vas perdiendo todo, mientras bobo e ingenuo, crees que estás ganando algo.

El tiempo es el enemigo y el aliado, es un mal amigo, pero un amigo que no te deja nunca solo, que te acompaña en tu quietud, que te persigue en tu avance, el tiempo delimita lo que fuiste, eres y podrías llegar a ser.

El tiempo es la verdadera frontera de ti mismo, la línea que encierra tus límites y que no percibes jamás. Y no la ves, ni la detectas porque se oculta siempre tras la capa de polvo que recubre poco a poco tus años, como si de una repisa al que no alcanza jamás el paño se tratase. Metódico y perfeccionista, calculador y confuso, nunca sabes si está limando tu carne con cariño y paciencia o está colocando una bomba bajo tu línea de flotación.

Pero su trabajo es destruir, erosionar, convertirte en la roca que se redondea en lecho del arroyo al suave tacto de la corriente. Ha venido para arrastraste hacia la desembocadura, para llevarte al final hasta que tan sólo seas un recuerdo que se va diluyendo.

Y, sin embargo, a pesar de su brutalidad, de su violencia, es precisamente el tiempo la moneda de cambio, la divisa sobre la que se construye la economía de la vida y la que otorga valor a todo.

Nada pesaría, todo sería nada en el sentido más colosal del significado de la nada, sin su presencia plena. Calcular la estructura de los acontecimientos con la vara de medir del tiempo, es lo que permite saber que es un instante y no otro el que será irrepetible y memorable.

El tiempo es el látigo que sacude tu alma y deja su marca y su cicatriz para que algo no se olvide nunca, para que permanezca ahí para siempre hasta que dejes de ser, hasta que el rodillo de lo efímero acabe con todo y con todos los que abarcaron ese instante. Y sin embargo el tiempo posee también rostro amable. Porque será él el que no se le olvidará jamás nada. Porque es eterno. Gira y cae para volver a girar. Y entonces morirán los hombres en sus manos, ahogará los continentes bajo las aguas, pero él siempre sabrá que esa tarde de verano fuiste grande, feliz o miserable, tendrá presente siempre tu pasado y te conducirá hacia el futuro hasta al punto final que te aguarda paciente, tan risueño y trágico a la vez.

Es el reloj que late en tu muñeca el que le da sentido al pulso de tu corazón, el que desentraña las certezas que siempre sospechaste y el que te enseña que eres un todo en un momento y que no eres nada en la inmensidad de todos ellos.

Por eso hacer una foto es burlarse del minutero. Consiste en situar las agujas del reloj a la hora que quieres, colocar un palo en los engranajes de la maquinaria. Le robas un instante al tiempo como él te roba todos siempre. Y tú te quedas con ese y él se queda con el resto.

Por eso es tan importante que cuando decidas hurtarlo, el instante sea lo suficientemente locuaz, decisivo y armonioso para que no desentone demasiado con la pericia del más grande de los carteristas que existen. Inmerso en esa línea del tiempo, hoy me tocó fotografiar a los artistas oficiales de esta ciudad.

La mayoría de ellos buena gente, sin duda. Alguno, incluso, atesora talento. Músicos, pintores, actores, escultores, fotógrafos, poetas, empresarios, políticos. Un pandemónium de géneros. Ningún fotoperiodista. Se ve que ninguno de nosotros merece esa etiqueta. Así que les hicimos la foto a todos y nos fuimos. Y nos despedimos de casi todos ellos porque casi todo el mundo nos conoce. Se ve que la fama no cuesta tanto.

Me senté para enviar las fotos de la jornada y no pude evitar disparar una foto del atardecer mientras internet enviaba las imágenes por el éter digital. Me adueñé del instante como un Robin Hood de pacotilla y ahora decido repartirlo entre vosotros. Y es que le robé, con un disparo de cámara, un buen botín a ese pirata que navega a través de los mares del calendario con un curso inmutable ¡Que se joda el tiempo, por tacaño y desconsiderado! Por recaudar codicioso, cicatero y desalmado, tantos impuestos a los que tienen tan poco. No hay demasiada inmortalidad. Aunque tantos lo ignoren.