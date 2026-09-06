Cuatro décadas para cimentar leyendas

La remasterización de Oblivion es, hasta la fecha, la última entrega de la saga The Elder Scrolls, a la espera de la ansiada y desconocida sexta parte EC

Para que hoy en día exista The Elder Scrolls o Fallout, en su día tuvieron que existir multitud de simuladores deportivos en los que la imaginación era más que necesaria para ver verdaderos atletas donde en realidad solo había una mancha de píxeles de colores.

Hace 40 años, en el verano de 1986, nacía, de la mano de Christopher Weaver, Bethesda Sowtworks, hoy parte de un conglomerado milmimillonario llamado ZeniMax (en concreto 8,1 mil millones fue el precio que pagó hace seis años Microsoft para adquirir la empresa).

El nombre de Bethesda rápidamente nos devuelve un feedback claro: Fallout, The Elder Scrolls o el más reciente Starfield. Pero lo cierto también es que para que Bethesda sea lo que es hoy en día, hay que tener en cuenta unos orígenes y desarrollo basados en juegos deportivos, títulos de carreras y alguna que otra licencia cinematográfica de renombre.

Y fue justo el ámbito deportivo en el que incursionó en aquel año 86 la empresa de Maryland para estrenarse en el mundillo. Gridiron! fue el juego de simulación de fútbol americano con el que debutaron y que les valió incluso un conflicto legal con Electronic Arts por una serie de acuerdos que no funcionaron como preveían cuando se aliaron para empezar a esbozar la histórica saga de juegos de fútbol americano de EA bajo el nombre de John Madden.

Ese primer paso llevó a Bethesda a dar el salto a otro deporte muy vinculado al sueño americano como el hockey sobre hielo, comenzando una saga a la que dio nombre el legendario Wayne Gretzky.

Y con esto en el bolsillo, llegaron los años 90 y con ellos las licencias cinematográficas. Aunque todavía quedaba en el recuerdo el fiasco de Atari con la desastrosa adaptación de E.T., las franquicias audiovisuales seguían siendo un filón y en manos de Bethesda cayeron dos que leídas juntas provocarían sorpresa hasta en el mayor de los crédulos: Terminator, para PC, y Solo en Casa, para la NES.

Precisamente, la de Terminator sería una IP bastante explotada durante los años 90, intercalada con algún que otro título como Delta V y con el inicio de la saga a la que Bethesda quedará ligada para siempre: The Elder Scrolls.

En el 94 se puso la primera piedra, Arena, a la que siguió Daggerfall en el 97. Antes de Morrowind (2002) y de las que se pueden considerar sus obras magnas, Oblivion (2006 y recién remasterizado) y el multiadaptado Skyrim (2011), la compañía creada por Reaves y con un tal Todd Howard por el medio publicó varios spinoffs como Battlespire o Redguard.

Mientras seguían aflorando juegos deportivos (PBA Tour Bowling) o de carreras (XCar, IHRA Motorsports), ya en el siglo XXI la empresa se hizo con los derechos de la saga Fallout en 2007 y afloraron algunos de los grandes títulos de la saga como Fallout 3, 4 o New Vegas.

Con el tiempo, alrededor de Bethesda se generó el milmillonario conglomerado ZeniMax, hoy propiedad de Microsoft, que hizo que Fallout o The Elder Scrolls ganaran hermanos como Doom o Wolfenstein, ambas creaciones de iD Software, empresa que, como Arkane (Deathloop, Dishonored, Prey o Redfall) también forma parte de la multinacional.

Cuatro décadas después del nacimiento de Bethesda, la empresa mira al futuro con el ojo puesto en su próxima gran creación, que no es otra que la sexta entrega de The Elder Scrolls. Hace ya ocho años que un vídeo de apenas unos segundos con el logo The Elder Scrolls VI sobreimpresionado volvió loco al E3 y, por ende, a la industria del videojuego. Pero, por ahora, todo se quedó en ese anuncio de menos de un minuto. Aunque ocho años después seguimos sabiendo básicamente lo mismo del juego, el título, lo cierto es que en la empresa nadie ha salido a decir que va a acabar en el mismo pozo que mitos como Half-Life 3, sino todo lo contrario, asegurando que saldrá, aunque nadie sabe ni cómo, ni cuándo ni, tal y como avanza el sector, dónde.