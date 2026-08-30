Una verdadera “femme de mode”

Mathilde Favier fue una de las grandes arquitectas de la imagen internacional de Dior cedida

Hay nombres que aparecen constantemente en las fotografías de los grandes desfiles, en las alfombras rojas y en las fiestas más exclusivas de la moda, y otros que, sin estar necesariamente delante de los focos, son fundamentales para que todo aquello suceda. Mathilde Favier pertenecía a esta segunda categoría. Durante catorce años fue una de las grandes arquitectas de la imagen internacional de Dior y una de las mujeres más influyentes de la moda francesa.

Su inesperado fallecimiento, el pasado 17 de agosto, a los 57 años, en un accidente de tráfico ocurrido en el oeste de Francia, ha conmocionado profundamente al universo de la moda. Favier viajaba junto al productor cinematográfico Nicolas Altmayer, su pareja, que también perdió la vida.

Pero hablar de Mathilde Favier únicamente como la directora de relaciones públicas de Dior sería quedarse en la superficie. Su verdadera dimensión profesional y personal resulta mucho más interesante. Fue una mujer que entendió como pocas que el lujo no se construye solamente con vestidos extraordinarios, sino también con personas, relaciones, cultura, sensibilidad y capacidad para crear vínculos.

Durante años fue considerada una de las mujeres mejor conectadas de París. Conocía a diseñadores, fotógrafos, artistas, actrices, modelos, escritores, coleccionistas, empresarios y miembros de las grandes familias del lujo. Pero su poder no procedía únicamente de una agenda excepcional. Procedía de algo mucho más difícil de conseguir: la confianza.

La esencia de una Parisienne

Mathilde Favier representaba una determinada manera de entender París y la moda francesa. Una elegancia natural, aparentemente espontánea, que no necesitaba ser exhibida.

Su personalidad reunía varias características que parecen inseparables de la tradición francesa del lujo: cultura, curiosidad, sentido del humor, pasión por el arte de vivir y una extraordinaria capacidad para observar.

En 2024, cuando publicó 'Mathilde à Paris', escrito junto a Frédérique Dedet y editado por Flammarion, abrió las puertas de ese universo personal. El libro era una declaración de amor a París, pero también una radiografía de su propia forma de mirar la ciudad.

Mathilde Favier representaba una determinada manera de entender París y la moda francesa Cedida

No era una guía convencional. Era el París de sus amigos, de sus restaurantes favoritos, de sus tiendas, de los objetos que admiraba, de los lugares donde encontraba inspiración y de los pequeños detalles que consideraba esenciales para disfrutar de la vida.

Favier defendía una idea de la elegancia alejada de la ostentación. Para ella, ser parisina era una actitud. Una forma de vivir y de mirar. Una mezcla de tradición y rebeldía, de conocimiento y espontaneidad.

“Parisienne” era, en su universo, casi una nacionalidad.

Infancia dentro de la moda

Su relación con la moda no fue casual. Mathilde Favier creció en un ambiente profundamente relacionado con la creación y con algunas de las figuras más importantes de la moda francesa.

Su hermana es Victoire de Castellane, la célebre diseñadora de joyas que se convirtió en la directora artística de Dior Joaillerie. Su tío, Gilles Dufour, fue una de las personas más próximas a Karl Lagerfeld y trabajó durante años a su lado en Chanel.

Así, desde muy joven, Favier estuvo rodeada de diseñadores, artistas y personalidades que formaban parte de la historia de la moda. No necesitó descubrir la industria desde fuera. Creció conociendo sus códigos. Su relación con Karl Lagerfeld fue especialmente significativa. También tuvo contacto desde muy joven con grandes nombres de la creación francesa. Aquella generación de diseñadores y artistas contribuyó a formar su gusto y, sobre todo, su capacidad para reconocer el talento.

La moda para ella nunca fue solamente ropa. Era una conversación. Era cultura. Era una forma de relacionarse con el mundo.

Primeros pasos profesionales

Favier comenzó a trabajar en moda siendo todavía muy joven. Llegó a realizar prácticas en Chanel cuando apenas tenía 14 años, una experiencia que le permitió conocer de cerca una de las grandes instituciones de la moda francesa.

Posteriormente estudió Historia del Arte y lenguas extranjeras y comenzó su carrera en el mundo editorial. Pasó por revistas como Glamour y Femina, trabajando como redactora de moda.

Aquella etapa fue fundamental porque le proporcionó una mirada diferente sobre la industria.

Conoció la moda desde la perspectiva de quien observa, analiza y escribe sobre ella. Aprendió a reconocer tendencias, pero también a distinguir entre aquello que simplemente está de moda y aquello que tiene verdadero valor.

Más tarde trabajaría junto a su hermana Victoire de Castellane en el desarrollo de Dior Joaillerie. Y después llegaría Prada.

Once años en Prada

Antes de convertirse en una de las grandes figuras de Dior, Mathilde Favier pasó once años en Prada. Allí fue responsable de desarrollar y consolidar las relaciones públicas de la firma italiana y de Miu Miu en Francia.

Aquellos años fueron decisivos para su carrera. Prada era entonces una de las marcas que mejor representaban la nueva inteligencia de la moda: una firma capaz de combinar creatividad, arte, arquitectura, cultura contemporánea y sofisticación.

Favier aprendió allí una lección que después llevaría a Dior: la comunicación del lujo no consiste únicamente en hablar de una colección, sino en construir un universo alrededor de ella.

Una maison necesita crear deseo, pero también pertenencia. Necesita que una actriz quiera vestirla, que un fotógrafo quiera retratarla, que un artista quiera colaborar con ella y que el público quiera formar parte de esa historia.

La llegada a Dior

En 2011 comenzó su etapa en Dior, una relación profesional que se prolongaría durante catorce años y que acabaría convirtiéndola en una figura imprescindible de la maison.

Como directora de relaciones públicas de Dior Couture, Favier tenía una responsabilidad que en la actualidad resulta extraordinariamente poderosa: gestionar las relaciones de la casa con las grandes celebridades internacionales.

Y lo hizo desde una perspectiva muy personal. Su trabajo consistía en recibir, acompañar y vestir a algunas de las mujeres más famosas del mundo, pero también en comprender qué personalidad podía representar mejor el espíritu de Dior en cada momento.

Porque no todas las celebridades son iguales. Y no todos los vestidos funcionan igual en todas las mujeres.

Favier sabía que la elección de una embajadora podía ser tan importante como una campaña publicitaria.

Alesandra de Osma, conocida como Sassa de Osma, junto a Mathilde Favierl Cedida

El poder de las alfombras rojas

En las últimas décadas, las alfombras rojas se han convertido en uno de los grandes escaparates de las maisons.

Un vestido de alta costura puede ser visto por millones de personas en cuestión de minutos. Una actriz entrando en una ceremonia internacional puede transformar una creación de pasarela en una imagen histórica.

Favier comprendió perfectamente ese fenómeno. Su trabajo estaba detrás de numerosas apariciones de personalidades internacionales vestidas de Dior. Pero había algo más importante: entendía que una relación entre una maison y una celebridad debía ser auténtica. No bastaba con prestar un vestido.Había que crear una relación. Acompañar. Escuchar. Conocer los gustos de la persona. Entender su personalidad. Y encontrar el punto exacto en el que la identidad de la mujer y la identidad de Dior se encontraban. Ese era uno de sus grandes talentos.

Una agenda que era una institución

En París se hablaba de la extraordinaria agenda de Mathilde Favier. Pero reducirla a una mujer que “conocía a todo el mundo” sería injusto. Lo verdaderamente extraordinario era cómo utilizaba esas relaciones.

Favier era una gran anfitriona. Sabía organizar encuentros y reunir a personas que podían tener intereses comunes. Sabía quién debía sentarse junto a quién, quién necesitaba conocer a determinado diseñador, qué artista podía conectar con una determinada casa o qué personalidad podía convertirse en una futura embajadora.

En el mundo del lujo, esa capacidad tiene un valor incalculable. Y ella la convirtió en una profesión. Su trabajo era, en muchos sentidos, invisible. Cuando una actriz aparecía espectacularmente vestida en una alfombra roja, el público veía el vestido. Cuando una celebrity asistía a un desfile, las fotografías mostraban a la estrella. Cuando una maison organizaba una cena perfecta, los invitados disfrutaban de la velada. Pero detrás de todo ello existía una compleja red de personas, decisiones y relaciones. Mathilde Favier era una de las mujeres que sabía mover esos hilos.

De Maria Grazia Chiuri a Dior

Favier atravesó diferentes etapas creativas de Dior. Durante los años de Maria Grazia Chiuri, acompañó la transformación de la maison hacia una conversación cada vez más amplia sobre la feminidad, la identidad y la cultura contemporánea.

La llegada de Chiuri a Dior supuso además un fuerte protagonismo de las mujeres y de creadoras de diferentes disciplinas. La maison comenzó a establecer nuevas relaciones con artistas, escritoras, fotógrafas y creadoras.

Favier fue una pieza importante en ese proceso de internacionalización.

Su capacidad para moverse entre París, Hollywood, Nueva York, Londres o Los Ángeles le permitía conectar universos muy diferentes.

Y cuando la maison entró en una nueva etapa creativa con Jonathan Anderson, Favier continuó siendo una figura esencial.

La primera colección de alta costura de Anderson para Dior, presentada en enero de 2026, representó precisamente el inicio de una nueva etapa para la casa.

Favier formaba parte de ese universo de transición, de esa capacidad de Dior para mantener su legado mientras se proyectaba hacia el futuro.

La mujer detrás de la ejecutiva

Quizá uno de los aspectos más fascinantes de Mathilde Favier era la distancia entre su enorme poder profesional y su forma aparentemente desenfadada de vivir. No parecía una ejecutiva tradicional. Era cercana, divertida, espontánea y extraordinariamente sociable.

Su cuenta de Instagram se convirtió además en una ventana a su particular universo. La prensa internacional llegó a describirla como una especie de “influencer accidental”: alguien que nunca había buscado convertirse en una celebridad, pero cuya vida y cuyo entorno despertaban enorme curiosidad.

En sus imágenes aparecían desfiles, viajes, amigos, restaurantes, arte, moda y momentos cotidianos. No era únicamente el universo Dior. Era el universo Mathilde. Y ese universo tenía una característica fundamental: parecía divertido.

En un evento de Galerie Pron cedida

Una declaración de amor

En 'Mathilde à Paris', Favier dejó una especie de testamento estético y cultural. El libro, realizado con Frédérique Dedet, reúne direcciones, personajes y lugares que formaban parte de su París personal. Vogue France lo presentó como una auténtica biblia para los amantes de la ciudad.

Favier hablaba de la importancia de comer bien, de encontrar una buena baguette, de descubrir restaurantes y de conservar determinados rituales. También reivindicaba una cierta resistencia frente a la uniformidad. Le molestaban los restaurantes demasiado ruidosos, la mala gastronomía o la pérdida de determinados códigos de la cultura francesa.

En definitiva, defendía el placer. Y esa filosofía conectaba perfectamente con la manera en la que había construido su carrera. Para ella, el lujo no significaba únicamente comprar algo caro. El lujo podía ser encontrar un restaurante maravilloso. Una conversación. Un objeto antiguo. Un vestido perfectamente elegido. Una amistad. Una mesa bien puesta. Una ciudad que todavía conserva secretos.

La moda como cultura

Esta es probablemente una de las grandes enseñanzas de Mathilde Favier. En un momento en el que la moda se ha convertido en un fenómeno dominado por las redes sociales y la velocidad, ella pertenecía a una generación que entendía que el verdadero estilo necesita contexto.

Su cultura procedía del arte, de la historia, de la arquitectura, del cine y de la literatura. No se limitaba a saber quién llevaba qué vestido. Sabía quién era el diseñador. De dónde venía. Qué referencias había detrás de una colección. Qué fotógrafo había creado determinada imagen. Qué artista podía dialogar con una maison. Esa cultura es la que diferencia a una verdadera personalidad de la moda de una simple celebridad.

Conectada también con el cine

Su vida personal estuvo igualmente vinculada al mundo cinematográfico. Su pareja, Nicolas Altmayer, fue uno de los productores más conocidos del cine francés y, junto a su hermano Éric, estuvo detrás de películas como 'OSS 117', 'Brice de Nice' o 'Jet Set'.

La relación entre ambos unía dos mundos que en París están mucho más próximos de lo que parece: el cine y la moda. Ambos compartían una red cultural en la que las fronteras entre diseñadores, actores, directores, artistas y productores prácticamente desaparecen. Y Favier sabía moverse en ese territorio con una naturalidad extraordinaria.

La verdadera elegancia no está necesariamente en el vestido más caro, sino en la forma de llevarlo, en la manera de hablar, de recibir a alguien, de sentarse en una mesa, de escuchar y de hacer sentir importante a la persona que tenemos delante

Su relación con la adversidad

Detrás de aquella imagen de mujer privilegiada, rodeada de lujo y belleza, existía también una historia de superación. Favier había sufrido cáncer y había convertido posteriormente esa experiencia en una fuente de compromiso con iniciativas relacionadas con el acompañamiento y el bienestar de los pacientes. También vivió desde su nacimiento con una sordera que nunca le impidió desarrollar una extraordinaria capacidad de comunicación.

Quizá por eso quienes la conocieron hablan repetidamente de su energía, de su optimismo y de su capacidad para disfrutar de la vida. No parecía una mujer interesada en contemplarla desde lejos. Quería vivirla intensamente.

Pérdida irreparable para Dior

La noticia de su fallecimiento provocó una oleada inmediata de homenajes. Delphine Arnault, consejera delegada de Christian Dior Couture, destacó su profesionalidad, su pasión y su carácter. Bernard Arnault también expresó su pesar, mientras Jonathan Anderson recordó públicamente la personalidad y el espíritu de quien había sido una figura fundamental dentro de Dior.

Las palabras utilizadas en estos homenajes tienen especial significado porque Favier había conseguido algo poco frecuente en el mundo de las grandes empresas de lujo: ser respetada no solo por su eficacia profesional, sino también querida personalmente.

Y esa diferencia es enorme. Se puede ser indispensable. Pero ser indispensable y querida al mismo tiempo es mucho más difícil.

Le legado de Mathilde

¿Qué queda después de una mujer como Mathilde Favier? Queda, en primer lugar, una manera de entender las relaciones públicas. Una profesión que durante demasiado tiempo se ha considerado secundaria frente al diseño, pero que en realidad es fundamental para construir una maison contemporánea. Queda también una lección sobre la elegancia.

La verdadera elegancia no está necesariamente en el vestido más caro, sino en la forma de llevarlo, en la manera de hablar, de recibir a alguien, de sentarse en una mesa, de escuchar y de hacer sentir importante a la persona que tenemos delante.

Y queda París. El París que Favier quiso retratar en su libro. El París de las conversaciones, de la gastronomía, del arte, de los objetos, de los diseñadores, de las pequeñas tiendas y de las grandes maisons. El París que no necesita filtros para resultar extraordinario.

Una forma de arte

En la moda existen diseñadores que dejan vestidos. Fotógrafos que dejan imágenes. Modelos que dejan iconos. Y mujeres como Mathilde Favier que dejan algo menos tangible, pero quizá igual de importante: una red de relaciones y una manera de entender el mundo.

Ella supo convertir su agenda en una herramienta de creación. Conectar personas era su especialidad. Crear encuentros, su talento. Y conseguir que Dior estuviera presente en los lugares donde se estaba escribiendo la cultura contemporánea fue una de sus grandes aportaciones.

Por eso su nombre ocupa ya un lugar especial en la historia reciente de la maison.

Mathilde Favier no diseñaba los vestidos que desfilaban por los salones de Avenue Montaigne. Pero sabía quién debía llevarlos, dónde debía aparecer con ellos y cómo convertir aquel instante en una imagen capaz de viajar por todo el mundo. Eso también es crear moda. Y quizá esa sea la mejor manera de entender su legado.

Mathilde Favier no diseñaba los vestidos que desfilaban por los salones de Avenue Montaigne. Pero sabía quién debía llevarlos, dónde debía aparecer con ellos y cómo convertir aquel instante en una imagen capaz de viajar por todo el mundo. Eso también es crear moda. Y quizá esa sea la mejor manera de entender su legado.

Mathilde Favier fue una mujer que convirtió la elegancia en una forma de relacionarse, las relaciones en una herramienta de poder y la moda en una expresión de cultura y de vida.

Su ausencia deja un vacío enorme en Dior y en la moda francesa. Pero también deja una historia que merece ser contada: la de una mujer que, desde un lugar aparentemente invisible, ayudó durante años a construir algunas de las imágenes más reconocibles del lujo contemporáneo.

Una verdadera femme de mode. Una auténtica Parisienne. Y, sobre todo, una mujer que entendió que el lujo más difícil de conseguir no es un vestido de alta costura, sino tener una vida llena de personas, belleza, cultura y recuerdos que merezcan ser contados.