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El Servicio Aéreo de la Guardia Civil (SAER) de Galicia, siempre con el ojo avizor: “Nos gratifica estar siempre listos”

Jorge Riveiro
Jorge Riveiro
30/08/2026 04:30
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Escudo del Servicio Aéreo en el lateral de un helicóptero
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Los océanos también se protegen desde las alturas. Esa es la labor de ‘Guardianes del mar’ como los agentes del Servicio Aéreo de la Guardia Civil (SAER), liderados en Galicia por el capitán Ángel Gómez. Para quien su trabajo es cuestión de estar siempre ojo avizor: “Lo que más nos motiva es el afán por hacer las cosas bien cada día, que el helicóptero pueda estar todos los días en el aire de Galicia, vigilando sus montes, sus playas y su mar. Requiere todo nuestro esfuerzo, pero nos gratifica pensar que siempre estamos listos para lo que nos necesiten”.

El SAER, explica, tiene como misión específica la organización, coordinación y explotación de los medios aéreos con que cuenta la Guardia Civil. Lo que se traduce en prestar el apoyo aéreo requerido por el resto de unidades del Cuerpo. “En relación al mar prestamos servicios de apoyo a las patrullas de costa, servicio marítimo y GEAS; realizamos servicios de inspección pesquera, vigilancia del litoral; colaboramos en búsqueda de desaparecidos tanto en la costa como en mar abierto y cualquier requerimiento que se nos haga e implique el desplazamiento aéreo de personal del Cuerpo o toma de imágenes aéreas para unidades de vigilancia e investigación”, cuenta.

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“Tenemos normalmente un helicóptero por unidad, y la capacidad humana para poder operarlo con todas las garantías de seguridad”, asegura. Así, actualmente tienen cinco pilotos y cuatro mecánicos además de un componente en la oficina. “En caso de que hicieran falta más medios contamos con el apoyo del Sector Aéreo, que dispone de helicóptero, aviones o incluso drones de gran capacidad”, dice.

El personal de vuelo “tiene que tener la cualificación necesaria para cada tipo de misión a realizar, así como tener al día todos los cursos de reciclaje y realizar los planes de instrucción requeridos”. Todos los años tienen que pasar un reconocimiento médico periódico y resultar aptos. “Actualmente se cuenta con pilotos y mecánicos con muy dilatada experiencia que ayudan a los que van viniendo nuevos a ir cogiendo la experiencia necesaria para cada tipo de misión”, asegura Gómez.

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El servicio ha evolucionado mucho con los años. “Desde los inicios allá por el año 1998, cuando se creó la Unidad, se ha ido evolucionando mucho. Se empezó con un ‘BO105’, sin nada, poco a poco se le fue dotando de cámara de vigilancia y foco de búsqueda y se empezaron a realizar vuelos nocturnos. En el 2008 se cambió de modelo y se empezó a operar con el ‘BK117’, un helicóptero más potente y con más prestaciones. Actualmente se opera con el ‘EC-135’ configurado para vigilancia, con cámara térmica 360”, explica. “Hoy en día llevamos en el Ipad lo que antes nos ocupaba varias carpetas, actualizado en tiempo real al momento. Tenemos en las pantallas toda la información que necesitamos para volar, haciendo mucho más seguro el vuelo”, manifiesta.

La gran dificultad es “la meteorología tan cambiante a la que nos enfrentamos diariamente”: “Muchas nieblas, nubosidad y viento, así como cambios de temperatura... Ahora en verano podemos pasar de despegar con 20 grados en Alvedro y media hora más tarde aterrizar en Orense con 40”, expresa. No obstante, nada que estos ‘guardianes del mar’, así como otros que entrevistará este diario, no puedan solucionar.

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Así doma el aire el helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil

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