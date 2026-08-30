Consumir con moderación

Fields of Mistria EC

Hace unas semanas introducíamos la primera versión completa de Fields of Mistria, un simulador de granja con una curiosa historia vinculada a la magia de un lugar ancestral que ha vivido tiempos mejores, una suerte de mezcla de títulos como Stardew Valley, la saga Harvest Moon o el más reciente Farlands.

Asegurábamos en un primer momento que el título promete decenas de horas de entretenimiento. Y no es un decir. Fields of Mistria podría entrar en ese club de juegos que podemos dar en llamar ‘pozos de horas’, o lo que es lo mismo, juegos en los que sabes cuando entras, pero tienes complicado saber cuando serás capaz de cerrarlos y no volver a entrar a ellos.

El simulador de granjas de NPC Studio tiene su curiosa manera de ir introduciendo pequeños nuevos detalles que van haciendo que pasar un día más cuidando de tu granja, recolectando recursos o acudiendo a las minas sea una decisión tomada de manera inconsciente.

Aumentar el nivel de la aldea, bajar un par de plantas más en las minas, conseguir todos los objetos para donar al museo, cumplir una nueva misión para caerle mejor a los vecinos entregándoles sus más extrañas peticiones, mejorar las condiciones de tus animales, mejorar tu casa, mejorar las relaciones con los diferentes habitantes de Mistria... a cada paso que damos se nos abren más posibilidades para seguir enganchados a un título que, a simple vista, parece más simple, en lo que a contenido se refiere, de lo que parece.

Y es que este tipo de juegos, por si mismos, ya ofrecen suficiente contenido solo con el mero hecho de seguir la trama que se ofrece. Pero, todo lo que acompaña a la misma hace que cada jugador afronte su incursión de maneras completamente diferentes y, además, de un modo en el que poder seguir jugando pese a completar los cometidos principales.

Que si ‘decorar’ tu granja o tu propio hogar, que si convertirte en el mayor exportador de frutas y verduras de Mistria, que si dedicarte al comercio al por mayor de quesos y mayonesas, que si dedicarte al dominio de la carpintería o la herrería, que si apostarlo todo por ser el mejor chef del imperio, que si lo tuyo es la pesca... Otra cosa no, pero aspectos en los que especializarte y echar horas hay para aburrir. Y, lo mejor de todo, es que puedes diversificar e intentar dominar todos y cada uno de ellos.

Por todo esto, Fields of Mistria puede entrar, por derecho propio, en ese saco de juegos que son los pozos de horas. Y eso que la categoría está abierta a multitud de títulos completamente diferentes, con propuestas que nada tienen que ver con el simulador de NPC Studio que, por otro lado, ya cuenta las copias vendidas por varios cientos de miles, y eso que solo ha salido para PC y no en otras plataformas como Switch, PlayStation o Xbox, por ejemplo.

Una lista interminable

Cada uno puede tener su propio ‘pozo de horas’, esos juegos que, aunque en muchos casos no lo parezcan, nos van a dar innumerables horas de entretenimiento (aunque las plataformas se empeñen en querer contar las horas que dedicamos a cada juego), bien por contenido, bien por bucles jugables sin fin, bien por tramas que permiten rejugar el título una y otra vez.

Juegos que ya han pasado por estas páginas como el mentado Stardew Valley, el recomendadísimo Balatro, la apuesta por el ajedrez del roguelite Gambonanza o su mezcla con escopetas Shotgun King, los simuladores deportivos (introduzca aquí su Fifa, NBA 2K, Football Manager, F1, Moto GP o franquicia de su gusto), Enter the Gungeon, The Binding of Isaac y, en realidad, prácticamente cualquier roguelike bien armado... Cualquiera de ellos entra de facto en esta categoría que bien se podría añadir a las descripciones de los juegos en Steam o en cualquier tienda del ramo, acompañada siempre de un mensaje como el de las bebidas alcohólicas: Consumir con moderación.