Brigadas forestales extinguiendo un incendio en el poblado de As Rañas Quintana

Costaba respirar con aquel humo que dejaba un regusto a plástico en la garganta y un olor madera seca en la pituitaria. “Sin duda algún pretencioso chef tratará de reproducir “la experiencia” en algún restaurante de diseño”, pensé por pensar en algo mientras, con los ojos llorosos y enrojecidos, luchaba inútilmente para no adentrarme en una orgía de tos seca.

Los agentes forestales y los de la policía llevaban mascarillas, gafas y toda la parafernalia adecuada e idónea para a estos asuntos de fuegos y llamas que tantos premios y reconocimientos han otorgado a los fotoperiodistas. En cambio, yo parecía un panoli vestido de negro con pantalón y camiseta breve calzando unas deportivas de marca germana que llevaba más pinta de ir a hacer un picnic a la playa con la Familia Adams, que de ir a realizar una cobertura informativa decente de un incendio a las faldas de un poblado chabolista.

Debo reconocer que la culpa la tuve yo, claro, que me pasé por la redacción a revisar unas fotos en archivo y me agarraron por banda una vez más, como cada vez que pongo los pies en aquel pandemónium de chalados deprimidos, divorciados y dipsómanos que diría Leguineche, el cual, por supuesto, era el peor de todos.

“Hay un incendio en la zona del Pocomaco”, me había comentado el redactor de sucesos con impostada tranquilidad y tratando de contener el entusiasmo y el jolgorio que se desata en su corazón ante cualquier cataclismo humano, material o espiritual que padezca la ciudad y sus alrededores.

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“¿De verdad voy a tener que ir a un puto incendio de cuatro matorrales con esta pinta?”, interrogué mientras mostraba mi aspecto diseñado con eficacia exclusiva para hacer coberturas de conciertos multitudinarios y festivales de cómics atestados de onanistas con rostro granujiento. “Es que el fuego es al lado de las infraviviendas”, respondió acentuando la premura.

No sé muy bien la causa, pero le encantaba la palabra “infravivienda”. La saborea como un melocotón cada vez que la pronunciaba. Así que le devolví una mirada a medio camino entre la que muestra un verdugo en un patíbulo y la señora aquella que salía en la célebre foto de la proclamación de la República Catalana tras haber transcurrido los 8 segundos de rigor.

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Y allí estaba yo, mis queridos amiguitos, como un arenque ahumado rodeado de policía, de bomberos y de unos vecinos que en su mayoría se mostraban un tanto hostiles a mi fundamentada, glamurosa e imprescindible presencia informativa.

Uno de ellos, de hecho, ante mi comparecencia, se alteró tanto que me sugirió la disyuntiva entre largarme de allí o fallecer. Irme resultaba que no era una opción laboral y lo de fallecer era a todas luces inevitable, aunque a día de hoy, yo aún no he desistido en mis aspiraciones a mi más que merecida inmortalidad.

El tipo, de manera redundante, fumaba un cigarro con cara de pocos amigos. Parecía ser que aquella humareda irrespirable sólo era un aperitivo para sus pulmones superdotados. “¡Fumas Lucky Strike!”, exclamé mientras buscaba con la vista a algún miembro de la policía en disposición de proteger a un indefenso fotoperiodista de baja jaez.

Negativo. Así que opté por el Plan B del espacio exterior. Señalé la cajetilla que había en el bolsillo de la camisa del hospitalario vecino y le expliqué que el logotipo de Lucky Strike representa un cigarro encendido visto de frente. “Fíjate, el círculo rojo es la punta ardiente del tabaco, y alrededor de él se despliegan otros dos aros, uno blanco que emula el papel y otro amarronado que simboliza el filtro, ¿no te parece que es un flipe?”, le pregunté y antes de que me arrancase la cabeza de un mordisco continué mi perorata, “y Lucky Strike significa “golpe de suerte”, y esto es lo más, en serio, vas a quedarte patidifuso, ¿por qué ‘golpe de suerte’?, pues porque un día ardieron los almacenes de la compañía tabaquera y se perdieron toneladas de existencias, ¿te imaginas?, toneladas de planta de tabaco seco ardiendo como una pira de libros prohibidos en el Berlín de entreguerras, ¿a que resulta entre trágico y gracioso?. No, no, no digas nada, porque ahora viene lo mejor. La hoja de tabaco que no se quemó por completo quedó ligeramente chamuscada, es decir, tostada. Y descubrieron que ese tabaco ligeramente achicharrado sabía mejor que el tabaco seco. Eso fue todo un golpe de suerte, ¿entiendes? ¡Un puto golpe de suerte! ¡Lucky Strike!, ¿lo pillas? Ya, sé que quieres decir algo, pero queda lo mejor de la historia. Si abres la cajetilla, si te fijas en la parte superior de la tapa verás una inscripción que reza con fervor: “It´s toasted!”.

Hice una pausa enfática y rematé: “Ese es el maldito golpe de suerte… ¡está tostado!”.

El tipo echó mano a la cajetilla un tanto aturdido y preso de la curiosidad y mientras la abría y rebuscaba el eslogan de algún Donald Draper de pacotilla, puse pies en polvorosa y me aproximé a un par de policías nacionales que observaban con cierto aburrimiento las acrobáticas pasadas de un helicóptero de extinción lanzando chaparrones de agua desde un cielo azul ennegrecido.

Y claro, entre tanto llegó Marcos Míguez, el fotógrafo de la competencia, perfectamente equipado. Con ropa ceñida y gruesa, botas de montaña, y pantalones técnicos. Me saludó apresurado y con una sonrisa encantadora y se adentró sin pensarlo a través de un suelo ardiente hacia las brigadas de bomberos que peleaban entre eucaliptos contra las llamas obstinadas. Un bombero me miró divertido y me dijo: “Pues vas a tener que meterte o va a tener mejores fotos”. Chasqueé la lengua, resoplé, blasfemé para, final y definitivamente, hacer mío el eslogan de aquel condenado tabaco.