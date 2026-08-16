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Los paladines contra el narcotráfico de Aduanas

Redacción El Ideal Gallego
Redacción El Ideal Gallego
16/08/2026 04:23
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Una embarcación auxiliar de interceptación 
Javier Corominas
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Proteger y salvaguardar las costas gallegas también implica, para ‘guardianes del mar’ como los agentes del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA), luchar contra el narcotráfico. “Galicia siempre ha estado vinculada al narcotráfico y no es difícil tener algún conocido que haya caído en el consumo de drogas por diversos motivos y ver cómo va deteriorándose hasta su perdida”, justifican fuentes de la Agencia Estatal de Administración Tributaria. 

Para tal noble misión, el organismo dispone en Galicia de “más o menos 400 funcionarios por tierra, mar y aire”, así como 7 u 8 embarcaciones, dependiendo del momento, “tres de altura y las demás interceptadoras”. El mayor obstáculo al que se enfrentan es el creciente poder del crimen organizado, con mayores recursos económicos y tecnológicos que antaño. “Tenemos conciencia de que esto hay que pararlo, que no se desboque. Intentamos poner todas las trabas que se puedan por nuestra parte para que las organizaciones no logren ejecutar sus objetivos”, prometen.

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Así es la labor del Servicio de Vigilancia Aduanera en A Coruña

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