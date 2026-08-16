Hipervitaminando una granja

Fields of Mistria Archivo El Ideal Gallego

Diez años después, la sombra de lo que Eric Barone generó con Stardew Valley sigue siendo alargada. Muy alargada. Pero siempre hay quien consigue meter la pata en un género y logra un resultado que está más que a la altura. Es lo que ha hecho el estudio americano NPC Studio nacido en 2019 y que, al igual que Barone, se declara fan de los simuladores de granjas y, por ende, de la saga Harvest Moon. Así que han dado en crear una versión hipervitaminada de un simulador de granja.

Sin necesidad de grandes florituras ni grandes inventos, han dado en mezclar aspectos que nos recuerdan a múltiples títulos en Fields of Mistria, que tras una larga temporada en fases previas, acaba de ver la luz de manera definitiva.

Igual que en otros juegos del ramo, en la propuesta de NPC Studio nos vemos creando a un personaje que, fruto del destino, del azar o de la mera casualidad, se ve en un lugar nuevo, Mistria, tratando de echar un cable en el auge de un pueblo venido a menos a causa de un desastre natural. Y, ¿cómo echaremos un cable? Pues igual que en otras alternativas similares: generando cultivos y criando animales en nuestra nueva granja, bien para vender, bien para regalar al resto de ciudadanos y mejorar nuestras relaciones sociales, bien para elaborar platos; buscando recursos naturales; pescando; yendo a la mina a por otra clase de recursos minerales; o haciendo encargos para los habitantes de la región.

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Con esta base, llega la parte donde entran en juego las vitaminas para hacer más grande esta propuesta de la desarrolladora americana. Y es que a las partes más similares a propuestas como Stardew Valley o el también reciente y español Farlands, Fields of Mistria añade un elemento de historia más enigmático que deriva en aspectos como la utilización de magia. Sí, magia.

Curarse o hacer crecer nuestros cultivos de manera instantánea son algunas de las cosas que podremos aprender y utilizar durante nuestra, previsiblemente, larga partida. Eso sí, serán usos ocasionales, ya que necesitaremos restaurar el maná para poder utilizar estas habilidades.

Sobre el papel, el ciclo que plantea Fields of Mistria parece un poco lo mismo que otras propuestas. Pero. Siempre el pero, aunque en este caso es positivo, ya que pese a jugar con reglas que prácticamente ya conocemos en su totalidad, lo hace de una manera tan buena que nos regala decenas de horas de juego. El interés que rodea a la historia es la de devolver a Mistria su categoría como uno de los enclaves importantes de su región. Para ello, todas nuestras acciones: las misiones principales, los encargos de los habitantes que cumplamos o cualquiera de nuestras acciones (cuidar de nuestra granja, pescar, ir a la mina, criar animales...) generarán una mejora de reputación del enclave.

Fields of Mistria se presenta con un aire visual que recuerda a los juegos de épocas como la de SNES, algo hecho a propósito para homenajear a su principal fuente de inspiración: la saga Harvest Moon. A raíz de ese apartado visual, el juego de NPC apuesta por dar infinidad de opciones de caracterizar a nuestro personaje, decenas de habitantes con los que entablar relaciones e incluso llevarlas más allá con algunos de ellos. Y como es habitual, plantea un sistema de estaciones que afectarán, no solo a nuestra granja y cultivos, sino también a los vecinos, al entorno y a nuestros propios animales.