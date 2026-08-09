Los prácticos de Coruña Pilots, primera línea defensiva del Puerto

El práctico mayor Walter del Río, accediendo a la cubierta de un petrolero de gran eslora Javier Corominas

A Coruña puede haber perdido su muralla, pero no todas sus defensas han caído. Sus aguas son custodiadas por ‘guardianes del mar’ como los operarios de Coruña Pilots, la empresa que presta el servicio técnico náutico de practicaje en el puerto herculino. El práctico mayor Walter del Río define a la empresa como un escudo para las embarcaciones: “Nos dedicamos a ayudar a los capitanes de los buques a entrar y salir de puerto con seguridad”.

El alcance del servicio incluye todos los buques que entran y salen del puerto: “Nosotros somos los primeros que subimos a los buques, por lo que somos los primeros inspectores de seguridad. Si vemos algo que no cumple con la normativa y que puede ser peligroso, reportamos a Capitanía Marítima para que inspeccionen al detalle o en casos extremos paramos el barco para que no entre en aguas portuarias”, resume.

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Con prácticos en diversos buques de toda Galicia, la empresa cuenta con cinco embarcaciones en A Coruña. El servicio se distribuye “en turnos en los cuales los de guardia prestan ayuda a todos los buques que quieran entrar y salir del puerto”. Durante el tiempo de espera entre buques, los trabajadores permanecen de guardia dentro del edificio que tienen como base a la espera de llamadas de los buques.

Los trabajadores de los prácticos, explica Del Río, se dividen en dos grandes bloques: marinería y practico. Los marineros incluyen al marinero que ayuda al práctico a embarcar y desembarcar y al patrón, que es el que dirige la embarcación. “Este grupo tiene que tener un titulo profesional con el que puedan despachar la embarcación, en nuestro caso de patrón portuario, pero en otros casos se puede pedir más titulación”, comenta.

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En el caso de los prácticos, tiene que ser un capitán de la marina mercante (de titulo), “con todo lo que ello implica”. “Tiene que haber ejercido como capitán al mando de un buque mayor de 1.000 toneladas como mínimo dos años. Después tiene que hacer una oposición que consta de dos exámenes teórico-prácticos. Uno en Madrid y otro en el puerto donde quiera desempeñar su trabajo”, cuenta.

Para ambos casos, marineros y prácticos, “es uno de los mejores trabajos que se puede desempeñar relacionado con el mar”. “Lo prestas casi en casa, no pasas tiempo embarcado fuera como hacen otros marinos. Solo estás fuera de casa los días que tienes turno y el resto lo puedes pasar con tu familia, cosa que es muy importante a la hora de enrolarte en este trabajo”, asegura el práctico mayor.

Como para otros ‘guardianes del mar’, las mayores dificultades para Coruña Pilots vienen dadas por las inclemencias climáticas. “En invierno los desplazamientos, embarques y desembarques hacen que sea muy complicado nuestro trabajo. La experiencia que atesora nuestra gente es muy alta, con una media de más de 15 años con nosotros, todos nuestros trabajadores están muy familiarizados con el trabajo en condiciones adversas, pero aún así cada turno de guardia es un nuevo reto”, expone. Les motiva saber que su trabajo es “útil para la sociedad”, aunque sea “un gran desconocido, ya que la gente no se da cuenta de que el 85% de la mercancía se mueve por mar”. Esta serie de reportajes seguirá poniendo en valor estas labores en futuras ediciones.