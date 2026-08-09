Galicia, región exportadora de aluminio y acero

2Fachada exterior del estadio Santiago Bernabéu, en Madrid Europa Press

La remodelación del estadio Santiago Bernabéu es una de las obras más importantes realizadas en Madrid durante los últimos años. Destaca por disponer de una cubierta retráctil y una llamativa fachada envolvente compuesta por lamas de acero orientables con iluminación LED capaces de proyectar imágenes y vídeos.

En este proyecto participaron empresas tan relevantes como Horta Coslada, Aluman, Extrugasa e Inasus. Todas ellas comenzaron su actividad en Galicia, se expandieron enormemente y son referentes en el sector del metal, con especialización en trabajos con aluminio y acero. A estas hay que sumar también a otras como Cortizo y Exlabesa. Su impronta se puede encontrar en múltiples actuaciones realizadas en todo el mundo.

Estadios de fútbol

Horta Coslada se dedica al diseño, fabricación, ingeniería y montaje de todo tipo de estructuras metálicas de acero. Fue fundada en España en el año 1963. Desde entonces ha participado en numerosos y complejos proyectos de acero estructural de alta calidad en todo el mundo. Su actual denominación se debe a la fusión de las compañías Horta, Talleres Coslada y Aceros de Sabón. Sus oficinas centrales están en Madrid y su principal fábrica está en Sabón (Arteixo).

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Dispone de cuatro factorías en España para abastecer al mercado nacional e internacional, tanto por vía terrestre como marítima. Puede producir 60.000 toneladas al año. Ha participado en las reformas de diversos estadios de fútbol, como el Santiago Bernabéu, Camp Nou, Nou Mestalla, Metropolitano y San Mamés. Además, también intervino en la construcción de la actual sede de la OTAN en Bruselas y en la ejecución de la cubierta del World Trade Center Station de Nueva York.

Crecer con Zara

Aluman es uno de los proyectos empresariales que creció de la mano del gigante de la moda Inditex. De hecho, se da la circunstancia de que su sede central está a poca distancia en Sabón (Arteixo). Asume grandes proyectos de envolventes singulares, fachadas sostenibles que mejoran la confortabilidad y realiza envolventes y soluciones para firmas comerciales, además de fabricar mobiliario a medida. Trabaja principalmente con el aluminio.

En 2025 asumió dos grandes proyectos. Uno fue la construcción de la fachada de una de las nuevas tiendas de Inditex en Estados Unidos, Zara The Grove. El otro fue la transformación de la cúpula del monte de San Pedro, en A Coruña, para celebrar el 50 aniversario de Zara. Fabricó estructuras metálicas que soportan pantallas LED, además del cierre de ventanales para una nueva cafetería.

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Su presidente, Manuel Ángel Pose, asegura, en la memoria anual de 2025, que Aluman ha seguido avanzando “con una visión clara”. “Consolidar un modelo de compañía capaz de integrar ingeniería, industrialización, diseño y ejecución con los más altos estándares de calidad y servicio”. Además, señala que “cada proyecto” que asume la compañía representa “un reto diferente” a superar.

Epicentro del aluminio

Los municipios de Padrón y Valga, ubicados alrededor de la frontera de las provincias de A Coruña y Pontevedra, albergan tres destacadas empresas que trabajan con el aluminio: Cortizo, Exlabesa y Extrugasa. La revista ‘Eco Revista do Eixo Atlántico’ indica que nacieron “en un radio de menos de tres kilómetros” y que manipulan y facturan “más de la mitad del aluminio español”.

“El éxito no es fruto de la casualidad ni de subvenciones milagrosas, sino de décadas de reinversiones de beneficios, apuesta por la internacionalización, una obsesión compartida por la innovación tecnológica y un factor diferencial”, afirma esta publicación.

Cortizo, con oficinas centrales en Padrón, es una empresa multinacional presente en los cinco continentes. Cuenta con nueve fábricas en España, Francia, Polonia y Eslovaquia con una capacidad productiva anual de 150.000 toneladas de perfilería de aluminio y 50.000 toneladas de PVC.

Cidade da Xustiza de Vigo Cedida

“Nos mantenemos fieles a nuestros orígenes: los de una compañía de carácter familiar que ha evolucionado sobre bases sólidas, reinvirtiendo sus beneficios para seguir creciendo”, destaca la compañía. En su medio siglo de vida, se ha consolidado como un referente en el diseño y la fabricación de soluciones de aluminio y PVC para los sectores industrial y arquitectónico. El Palacio de Justicia de Zagrev (Croacia), la Cidade da Xustiza de Vigo o las Tours Duo (dos rascacielos situados en París) son algunos ejemplos de obras con el sello de Cortizo.

Integración vertical

Exlabesa es otra de las empresas que forma parte de este epicentro del aluminio gallego. Tiene capacidad para producir hasta 300.000 toneladas al año y cuenta con once centros productivos en Galicia. Es una multinacional dedicada a la extrusión de perfiles de aluminio para la arquitectura y la industria en general. Es decir, acomete el proceso industrial para moldear metal, usando calor y presión a través de un molde. Puede producir 220.000 toneladas anuales.

Su modelo de negocio está basado en la integración vertical de todo el proceso productivo del aluminio, lo que le permite completar el ciclo completo del aluminio para alcanzar estos objetivos. “En Exlabesa queremos hacer del aluminio una solución que permita al mundo darle la forma que necesita, descubriendo nuevos caminos para la industria y la arquitectura, haciendo que lo imposible sea más posible”, señala. Dispone de once plantas de producción. La sede de Cecotec, en Valencia, o el edificio Ageas Tejo, en Lisboa (Portugal), son dos muestras de edificios de negocios con la impronta de Exlabesa.

Nuevo edificio que alberga las oficinas de Zara en el polígono de Sabón (Arteixo), cuya fachada fue fabricada por Aluman Alborés

Extrugasa, con cuartel general en Valga, es una compañía que se dedica a la extrusión de perfil de aluminio y en el desarrollo de soluciones para sectores de la edificación y la industria. “Apostamos por el trabajo en equipo ayudándoles en cada fase de su proyecto con soporte técnico y un ciclo productivo completo adaptado. Somos más que un proveedor, somos aluminio en equipo”, destaca. Puede producir 40.000 toneladas de aluminio extruido al año en sus seis fábricas. En este caso, ha participado en destacados proyectos como la remodelación del estadio Santiago Bernabéu o ha fabricado envolventes para la sede de Inditex.

Inasus, con oficinas en Lalín, empezó como una pequeña empresa dedicada a la carpintería de aluminio para la construcción. Con el paso de los años, apostó por el diseño, la fabricación y la ejecución en obra de fachadas especiales, alcanzando una importante cuota en el mercado nacional. En Lalín dispone de una nave de 2.000 metros cuadrados diseñada especialmente para el desarrollo y fabricación de todo tipo de sistemas de fachadas. Como proyectos reseñables, participó en la obra de la Torre de Control Marítimo de A Coruña y en la fachada del aeropuerto Charles de Gaulle de París, en Francia.