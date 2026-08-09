Carreteras secundarias

Agentes de la Guardia Civil en formación Quintana

Aquel tipo o carecía de un hervor o estaba aturdido como una abuela que se confunde la medicación a la hora de la manzanilla.

“Escuche, le repito, me han dicho que ha habido un accidente mortal hace unos minutos en esta recta y yo no veo absolutamente nada, ¿usted sabe algo?”.

Con mirada de boxeador sonado y vestido como una bombona de butano, el encargado de la gasolinera sólo alcanzaba a asentir con la cabeza como un perrito de peluche de esos que se ponen en el salpicadero del coche y que al compás de la marcha, te dan la razón en todo. Finalmente extendió la mano y señaló un vehículo aparcado tras un camión.

“¿Aquello de allí es el accidente?”, interrogué escéptico contemplando lo que parecía de todo menos un catastrófico percance de tráfico. Tras balbucear un frase inconexa finalmente halló lo que buscaba en su garganta: “¿Eres policía?”, alcanzó a decir de manera muy boba y con un evidente nerviosismo colgando en su voz.

“Peor, soy de prensa”, respondí apresurado y dándole ya la espalda. Crucé a paso ligero la calzada en la soledad de la noche sin haber entendido nada hasta el momento. Me habían dicho desde la redacción del periódico que aquello era un accidente mortal, y yo lo único que alcanzaba a ver era un coche aparcado sin más. Sin un rasguño, sin ningún impacto. Intacto. Con un par de cagadas de gaviota adornando su chapa.

Así que al aproximarme y a medida que iba acortando distancias comencé a captar algo anómalo en la escena. El coche estaba detenido sin más pero algo no encajaba. Demasiado cerca, muy pegado a la parte trasera del camión.

“¡Hostias!”, exclamé con tono de sorpresa y el vaho escapó de mis labios al frío de la noche. Ahora lo entendía. El morro del vehículo estaba literalmente debajo del tráiler, sin que la chapa del capó llegase a impactar con nada, pero la afilada esquina del remolque atravesaba delicadamente el parabrisas del utilitario, justo a la altura del asiento del piloto del mismo modo que lo haría un cuchillo con la mantequilla una mañana de agosto.

Lo malo es que allí había un tipo. Bueno, lo que había sido un tipo. Con un camión clavado en su cabeza y los ojos muy abiertos y muy muertos.

Maldije sin más y no pude evitar retroceder un par de pasos. Un escalofrío entre el asco y el horror recorrió mi pescuezo.

Regresé hacia la estación de servicio y contemplé el rostro blanquecino del encargado de la gasolinera y estuve a punto de decir algo pero ni tan siquiera sabía qué demonios decir, así que traté de recomponerme atando el cordón de mi zapatilla y tomándome unos segundos. Un truco muy bueno para ganar tiempo en la vida y no sólo válido para el césped de un campo de fútbol. Tal estupidez, por supuesto, no sirvió de mucho. Así que recurrí a lo obvio: “¿Has llamado ya a la ambulancia?”

“Hace diez minutos por lo menos, ¿por qué no vienen?”, respondió mientras saltándose las normas de seguridad, tal y como la situación exigía, le sacudía nerviosas caladas al tabaco bajo el cartel luminoso del lugar y recobraba por momentos el color de su rostro.

“¿Vas a hacerle fotos?”, preguntó con el tono de un niño apaleado.

Negué con la cabeza y le aclaré el asunto: “Aún no. Hasta que lo tapen no puedo hacer ninguna foto. No estaría bien, ¿entiendes?, así que a esperar toca. ¿Quieres un café?, te invito, chaval. Tienes mala cara”.

Entonces pasó un coche a toda velocidad por la intransitada carretera, totalmente ajeno a la tragedia, justo en el instante que el fulano respondía a mi invitación. Con el ruido del motor no pude discernir la respuesta, así que me acerqué a la máquina y ante la duda opté por encargar dos cafés. Antes de que la dispensadora terminase de servir la segunda de las infusiones, las luces de una ambulancia y de una patrulla de la Guardia Civil se reflejaron en los cristales de la tienda.

Me aproximé al encargado y le extendí el vaso de plástico. “Gracias”, dijo y yo arqueé las cejas sin más. Un agente se aproximó a nosotros y nos preguntó por lo sucedido. El chaval le explicó que el coche iba muy lento, por el arcén, como buscando aparcamiento y de pronto sonó un impacto, se escuchó el crujido de un cristal y todo acabó en un instante.

La muerte es así de cutre. Como casi todo.

“¿Y tú?”, me interrogó.

“Yo soy de prensa. Fotógrafo”, respondí haciendo el gesto de apretar un botón de la cámara con el índice mientras evidenciaba, sacando pecho, una cámara colgando de mi cuello.

“¿No habrás sacado fotos, verdad?”, preguntó muy seco.

Y claro, me ofendió, y por lo tanto no halló ninguna contestación de mi boca.

“Te digo si has sacado fotos”, reiteró.

Entonces el dependiente de la estación de servicio respondió por mí:

“No, no ha hecho nada. Llegó, miró dentro del coche, regresó aquí de nuevo y me invitó a un café. Va a esperar a que lo tapen porque hacer fotos así de un hombre que ha muerto no está bien”.

El agente entonces se giró hacia mí y yo desvié la mirada, como si en todo momento sólo estuviese observando el incidente, ausente, y no hubiese prestado ni la más mínima atención a la conversación.

“Lo siento de veras, caballero”, zanjó ahora esta vez sin tutearme.

Y yo agradecí el gesto con un movimiento de cabeza.

La que en todos los sentidos aún conservaba sobre mis hombros.