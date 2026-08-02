Moda, artesanía y automoción: cuando la moda viste al automóvil

Philippa 1970 transforma el Toyota C-HR en una obra de artesanía contemporánea Cedida

Antes de que la moda se encontrara con la automoción en las pasarelas del diseño contemporáneo, ambas disciplinas ya compartían un mismo principio: la obsesión por el detalle. Esa idea es precisamente la que da vida a la colaboración entre Philippa 1970 y Toyota España, un proyecto que convierte al Toyota C-HR en mucho más que un SUV de diseño; lo transforma en un manifiesto donde la artesanía, la creatividad y la innovación conviven sobre cuatro ruedas.

La frontera entre moda y automoción es cada vez más difusa. En un momento en el que las grandes firmas buscan nuevas formas de expresión y las marcas de automóviles exploran el territorio del diseño emocional, Toyota España y Philippa 1970 presentan una colaboración que demuestra que un vehículo también puede convertirse en un objeto de deseo estético.

Artesanía como punto de encuentro

La firma española, fundada por Sassa de Osma, Pablo Galán y el diseñador Jorge Vázquez, ha reinterpretado el Toyota C-HR utilizando el lenguaje visual de su colección Primavera-Verano 2026. El resultado es una edición artística donde la carrocería deja de ser simplemente un soporte para convertirse en un auténtico lienzo creativo. Aunque a primera vista moda y automoción parecen universos opuestos, ambos comparten un elemento esencial: la artesanía.

Philippa 1970 transforma el Toyota C-HR en una obra de artesanía contemporánea Cedida

En Philippa 1970 cada colección nace de un profundo respeto por los procesos tradicionales. Bordados realizados a mano, flores en relieve, aplicaciones textiles y estampados desarrollados como si fueran pinturas convierten cada prenda en una pieza con identidad propia.

Ese mismo cuidado por el detalle encuentra un inesperado paralelismo en Toyota. Cada componente del Toyota C-HR responde a una filosofía donde precisión, calidad y perfeccionamiento continuo forman parte del ADN de la marca.

La colaboración no consiste únicamente en decorar un automóvil; plantea una reflexión sobre el valor del trabajo artesanal en una época dominada por la producción industrial. Tanto un vestido como un vehículo requieren cientos de decisiones invisibles que determinan el resultado final.

Marta Hazas, en el evento Cedida

El Toyota C-HR como un lienzo de alta costura

Para esta edición especial, Philippa 1970 traslada los códigos de su colección Primavera-Verano al lenguaje del automóvil.

Las tradicionales rayas de la firma evolucionan hacia estampados con efecto acuarela donde predominan los tonos rojos, verdes, lilas y burdeos. Las composiciones florales recorren la carrocería respetando las líneas escultóricas del Toyota C-HR, potenciando su carácter futurista sin ocultar su personalidad.

El resultado recuerda más a una instalación artística que a un vehículo convencional.

Cada curva del SUV sirve como soporte para una narrativa visual inspirada en los jardines, la naturaleza y el glamour relajado que caracteriza a Philippa 1970.

Carmen Lomana, en el evento

No se trata de aplicar un simple vinilo decorativo, sino de integrar el universo estético de la firma en un objeto cotidiano que pasa a convertirse en una pieza de colección.

Moda y automoción hablan el mismo lenguaje

Durante décadas, los automóviles fueron diseñados principalmente desde la ingeniería. Hoy, el diseño emocional se ha convertido en uno de los principales factores de compra.

El Toyota C-HR representa precisamente esa evolución. Su silueta tipo coupé, sus superficies angulosas y su lenguaje futurista lo han convertido en uno de los modelos con mayor personalidad del segmento SUV.

Philippa 1970 aprovecha esa arquitectura para reforzar el carácter escultórico del vehículo, demostrando que el diseño automovilístico puede dialogar perfectamente con el universo de la moda.

La colaboración refleja cómo las nuevas generaciones ya no entienden el automóvil únicamente como un medio de transporte, sino también como una extensión del estilo personal.

Una historia unida por el textil

Existe además un vínculo histórico especialmente simbólico entre ambas marcas. Antes de fabricar automóviles, Toyota nació en la industria textil. Su fundador, Sakichi Toyoda, revolucionó la fabricación de telares automáticos a comienzos del siglo XX, desarrollando innovaciones que transformaron por completo la producción de tejidos. Aquella búsqueda de precisión acabaría dando origen décadas después al gigante de la automoción que conocemos hoy.

Philippa team Cedida

Por eso esta colaboración adquiere un significado mucho más profundo. No es simplemente una unión entre una firma de moda y un fabricante de coches. Es, en cierto modo, un regreso a los orígenes textiles de Toyota.

El lujo del proceso

En un mercado dominado por la inmediatez, Philippa 1970 y Toyota reivindican algo cada vez más exclusivo: el tiempo.

Tiempo para diseñar.

Tiempo para perfeccionar.

Tiempo para fabricar con excelencia.

La artesanía deja de entenderse únicamente como una técnica manual para convertirse en una filosofía de trabajo donde cada detalle importa.

Ese enfoque conecta especialmente con una nueva generación de consumidores que valora la autenticidad, la sostenibilidad y los objetos capaces de contar una historia.

Una presentación rodeada de elegancia

La colaboración fue presentada en el histórico Hotel Santo Mauro de Madrid, un escenario que reforzaba la estética sofisticada del proyecto.

Al evento asistieron numerosas personalidades del mundo de la moda, la cultura y la comunicación como Marta Hazas, Carmen Lomana, Mar Saura, Jaydy Michel, Ana Antic o Marta Robles, confirmando el interés que despierta la convergencia entre diseño, lujo y movilidad.

Un momento musical en el evento Cedida

Mucho más que una colaboración

Las colaboraciones entre firmas de moda y fabricantes de automóviles no son nuevas, pero pocas consiguen construir un discurso tan coherente como el de Philippa 1970 y Toyota.

No se trata únicamente de personalizar un vehículo con estampados exclusivos. Philippa 1970 traslada el imaginario floral de su colección Primavera-Verano al Toyota C-HR.

La propuesta pone de manifiesto que la creatividad puede eliminar las barreras entre disciplinas aparentemente distantes.

El Toyota C-HR deja de ser únicamente un automóvil para convertirse en una pieza de diseño donde ingeniería, artesanía, arte y moda dialogan con absoluta naturalidad.

En un momento en el que la personalización se ha convertido en el nuevo lujo, esta edición demuestra que el futuro del automóvil también pasa por emocionar, inspirar y expresar identidad. Porque cuando la precisión de la ingeniería se encuentra con la sensibilidad de la alta artesanía, el resultado no es simplemente un coche diferente: es una nueva forma de entender el diseño contemporáneo.