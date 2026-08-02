El brujo sabe envejecer

Imagen de The Witcher 3 Cedida

Once años han pasado desde que CD Projekt publicase su obra magna (aunque intentase después desbancarla con otra de sus creaciones), The Witcher 3, el culmen de las aventuras del personaje de Geralt de Rivia, el brujo creado por Andrzej Sapkowski en la década de los 90.

Si en 2015 lo que parecía un cierre para la saga del legendario brujo se llegó a catalogar como uno de los mejores juegos creados hasta la fecha, en pleno 2026 se puede decir que el título de CD Projekt sigue funcionando igual de bien que el primer día. Y así lo deben considerar hasta los propios desarrolladores, ya que recientemente anunciaron una nueva expansión para el juego, que completará las ya existentes Hearts of Stone y Blood & Wine.

Y es que mientras todo el mundo espera ansioso la anunciada cuarta entrega de la saga, que se presupone tendrá un mayor protagonismo de Ciri en lugar de Geralt de Rivia, la empresa polaca sorprendió anunciando más contenido para su gran creación once años después de su lanzamiento original. Y se trata de añadir más contenido a un título que tanto de base, como con sus dos primeras expansiones, tenía horas y horas de misiones, contratos y búsquedas del tesoro que hacen todavía palidecer a más de un competidor.

Decenas de horas

Y es que otra cosa no, pero de contenido The Witcher 3 iba sobrado. No es solo que tuviera una historia principal que ya daba para un puñado de decenas de horas, sino que, sumidos en la piel de Geralt nos podíamos sumergir, a veces literalmente, en historias secundarias casi tan buenas, y en algún caso incluso mejor, como las principales.

Y todavía se podían sumar la innumerable cifra de contratos para dar caza a bestias de todo tipo que asolaban a los vecinos de Velen, Novigrado, Oxenfurt o Skellige. Y, si alguno necesitaba aún más que hacer, tenía las búsquedas de equipamiento a través de cartas y escritos que Geralt se iba encontrando durante sus aventuras, así como todos los puntos ‘sorpresa’ que nos podíamos encontrar por el vasto mapa de juego: campamentos de bandidos, nidos de monstruos o poblados a liberar de piratas o desertores, entre otros muchos quehaceres.

La obra de CD Projekt no fue solo una evolución considerable a lo que había presentado en la primera entrega y Assassins of Kings, sino que parecía poner todo el mismo posible en el universo creado originalmente por Sapkowski, entremezclando muchas de sus historias originales y dándole protagonismo incluso a las más pequeñas. Aunque el autor polaco no terminase de estar del todo contento con el precio de sus derechos una vez vio el enorme éxito que estaba alcanzando CD Projekt y su tercera entrega de la saga.

The Witcher no era solo una trama principal de aventuras, era una intrincada red de cuestiones políticas y personales que a veces daba dolor de cabeza hasta al más aguerrido jugador, poniendo en jaque en multitud de ocasiones nuestros propios sistemas de valores. Porque aunque el brujo al que controlábamos no podía albergar sentimientos, en teoría, quien tenía el mando en sus manos sí, por lo que en alguna ocasión las decisiones a tomar no eran del todo fáciles, aunque entendiéramos hasta la más dolorosa de ellas.

La propuesta de CD Projekt, además de la mera acción y los diálogos, nos plantaba en la frente cientos de libros y documentos, muchos de ellos extraídos de los libros originales de Sapkowski, para dar todavía más contexto a una historia que ya de por sí nos regaló tramas icónicas como la del Barón Sanguinario o expansiones que nos devolvieron la fe en la industria, como la mentada Blood & Wine.