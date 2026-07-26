Serea e Ulises
Hai libros que non pretenden desmontar os mitos, senón volver a miralos desde unha óptica distinta. Iso é o que consegue Diana Varela Puñal ao revisitar as figuras da Serea e Ulises, afastándose da interpretación tradicional, para ofrecernos unha lectura contemporánea, profundamente feminina e decididamente libre. O mito deixa de ser unha peza inmóbil da tradición para erixirse nun espello onde dialogan o amor, o desexo e a identidade.
Serea (a carencia de artigo individualiza e personaliza o personaxe) agarda descalza na orela, sabendo que o amor é tamén unha forma de espera, que non implica submisión nin renuncia. O encontro con Ulises conduce á plenitude dos namorados: á intensidade da entrega, á celebración gozosa dos corpos e á certeza de que existen instantes que permanecen definitivamente no recordo e nos que o amor, compartido, transcende a fascinación efémera.
Porén, sobre Ulises paira a sombra de Penélope, tecendo e destecendo os seus días en Ítaca. Toda elección obriga a optar e ningún amor, por intenso que sexa, elimina por completo o pasado. Diana Varela aborda a complexidade moral dunha figura co corazón dividido, sen condenas nin absolucións. Ao cabo, Serea despídeo e Ulises regresa, disposto a aproveitar con ben o tempo que lle reste; e agradecido pola axuda, as atencións e o amor dado e recibido: “Eu, que non creo en máis/deus que o sagrado corazón/ da ternura, pecho os ollos /e segues aquí, paixón química,/ contaxio febril, así é o meu amor por ti”.
O centro da obra ocúpao Serea. Lonxe de aceptar un destino subordinado, establece as súas propias pautas e delimita, con firmeza, o seu territorio. Ama sen ceder á dependencia e valora a relación, pero advirte que nunca irá a Ítaca.
A súa liberdade non nace, por tanto, da negación do amor, senón do convencemento de que amar non significa deixar de ser ela mesma. A independencia constitúe a condición indispensable para que a unión conserve toda a súa autenticidade.
Reinterpretación, pois, do mito desde unha perspectiva orixinal que cuestiona, con habelencia, modelos herdados, sen necesidade de proclamas estridentes. Diana Varela Puñal escribe desde unha concepción e unha sensibilidade definidas, á marxe de urxencias e de modas. ‘Serea e Ulises’ confirma un talento que medra desde a confianza na palabra como espazo de reflexión e de beleza.
Caligrafía
Os poemas aparecen caligrafados, modelados polo movemento irrepetible da propia man. Cada trazo leva consigo unha cadencia íntima que ningunha tipografía pode reproducir. A caligrafía convértese nunha prolongación da voz e do carácter, da personalidade, no rastro físico da emoción. A man escribe o que o corazón lle dicta. Nese diálogo entre tinta, papel e pensamento, cada liña adquire o valor dunha confidencia na que idea e forma se complementan. A escritura deixa de ser vehículo de mensaxe e convértese, ela mesma, en mensaxe. “Estou aquí, agardándote/ descalza na orela; insomne/ como unha pescatina de Corme”.