Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
El Ideal Gallego Fundado en 1917

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
La Galería

Serea e Ulises

Xulio Valcárcel
26/07/2026 13:00
Ilustración de Gosia Trebacz
Ilustración de Gosia Trebacz
cedida
banner-620x50
0620_bonilla_redideal_251121_veronica.gif
0620_wayalia_redideal_251121_carlos.gif
liceo620
MCDONALDS 620X50

Hai libros que non pretenden desmontar os mitos, senón volver a miralos desde unha óptica distinta. Iso é o que consegue Diana Varela Puñal ao revisitar as figuras da Serea e Ulises, afastándose da interpretación tradicional, para ofrecernos unha lectura contemporánea, profundamente feminina e decididamente libre. O mito deixa de ser unha peza inmóbil da tradición para erixirse nun espello onde dialogan o amor, o desexo e a identidade. 

Serea (a carencia de artigo individualiza e personaliza o personaxe) agarda descalza na orela, sabendo que o amor é tamén unha forma de espera, que non implica submisión nin renuncia. O encontro con Ulises conduce á plenitude dos namorados: á intensidade da entrega, á celebración gozosa dos corpos e á certeza de que existen instantes que permanecen definitivamente no recordo e nos que o amor, compartido, transcende a fascinación efémera.

Porén, sobre Ulises paira a sombra de Penélope, tecendo e destecendo os seus días en Ítaca. Toda elección obriga a optar e ningún amor, por intenso que sexa, elimina por completo o pasado. Diana Varela aborda a complexidade moral dunha figura co corazón dividido, sen condenas nin absolucións. Ao cabo, Serea despídeo e Ulises regresa, disposto a aproveitar con ben o tempo que lle reste; e agradecido pola axuda, as atencións e o amor dado e recibido: “Eu, que non creo en máis/deus que o sagrado corazón/ da ternura, pecho os ollos /e segues aquí, paixón química,/ contaxio febril, así é o meu amor por ti”.

O centro da obra ocúpao Serea. Lonxe de aceptar un destino subordinado, establece as súas propias pautas e delimita, con firmeza, o seu territorio. Ama sen ceder á dependencia e valora a relación, pero advirte que nunca irá a Ítaca. 

A súa liberdade non nace, por tanto, da negación do amor, senón do convencemento de que amar non significa deixar de ser ela mesma. A independencia constitúe a condición indispensable para que a unión conserve toda a súa autenticidade.

Reinterpretación, pois, do mito desde unha perspectiva orixinal que cuestiona, con habelencia, modelos herdados, sen necesidade de proclamas estridentes. Diana Varela Puñal escribe desde unha concepción e unha sensibilidade definidas, á marxe de urxencias e de modas. ‘Serea e Ulises’ confirma un talento que medra desde a confianza na palabra como espazo de reflexión e de beleza.

Caligrafía

Os poemas aparecen caligrafados, modelados polo movemento irrepetible da propia man. Cada trazo leva consigo unha cadencia íntima que ningunha tipografía pode reproducir. A caligrafía convértese nunha prolongación da voz e do carácter, da personalidade, no rastro físico da emoción. A man escribe o que o corazón lle dicta. Nese diálogo entre tinta, papel e pensamento, cada liña adquire o valor dunha confidencia na que idea e forma se complementan. A escritura deixa de ser vehículo de mensaxe e convértese, ela mesma, en mensaxe. “Estou aquí, agardándote/ descalza na orela; insomne/ como unha pescatina de Corme”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina.gif
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina
PRIMERA-LINEA-620
lacabaña620

Te puede interesar

El crucero 'Disney Dream', atracado en el puerto de A Coruña

Investigan el posible envenenamiento de una empleada del crucero 'Disney Dream' antes de atracar en A Coruña
EP
Ilustración de Gosia Trebacz

Serea e Ulises
Xulio Valcárcel
Artefactos pirotécnicos intervenidos durante las fiestas de Arteixo y Culleredo

La Guardia Civil requisa 20.000 artefactos pirotécnicos en las fiestas de Arteixo y Culleredo
Redacción
IDE2106P35_c

Rabanne abre un nuevo capítulo: Puig confía en Olivier Rousteing para liderar la dirección creativa
Natalia Alcayde