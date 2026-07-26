Segundo premio

Ferrán Torres celebra un gol con la selección española en Riazor Quintana

Me gustaría pensar que el comienzo de una buena historia sucedió a escasos metros de mi cámara, en los albores de un mes de junio impostado en los calores de agosto. Justo en el instante exacto en el que Dani Olmo filtró un pase entre líneas a un Ferrán Torres discutido hasta lo patológico, que controló el balón y tras una veloz carrera y escasamente achuchado por la tierna defensa de la selección iraquí de fútbol, con un delicado zapatazo colocó el balón allí, donde pastan las vacas y entre los tres palos.

Corrió hacia córner y tras pegar un decidido brinco optó por no patear el banderín que ondeaba en la esquina azuzado por una extraña brisa del sur, así que, tras girarse, esbozó una sonrisa y señaló con el índice a sus compañeros que ya se dirigían hacia él, como virutas al imán, con la intención de felicitarlo. Capté aquellas imágenes suponiendo que estaba retratando a uno de los delanteros más discutidos de la historia de la selección rojilla, claro está que, con el consentimiento y permiso del inigualable, anómalo y estrambótico Julio Salinas. En resumen, que yo daba por sentado que tenía más posibilidades de jugar, tener protagonismo y resultar determinante en el Mundial de fútbol el cojo mantecas que él.

Al día siguiente, todos estos jugadores y como antes hicieron miles de compatriotas, partieron desde tierras gallegas hacia las américas, eso sí, en este caso y afortunadamente, con la única y frívola incertidumbre de cumplir o no con su condición de ser una de las selecciones favoritas para coserse una estrella de cinco puntas sobre una tela rojo sangre, que dadas las connotaciones que existen con eso, tiene bastante guasa el asunto.

Tras una larga serie de catastróficas desdichas, inesperados giros en los acontecimientos, riñas políticas, controles de frontera surrealistas y cruces de acusaciones en las más altas instancias de los despachos y de los rincones más sombríos, los afluentes de la competición desembocaron en una antagónica final entre España y Argentina.

La realidad resultaba turbadora. Una albiceleste que ya había sido bastante discutida por sus dudosos merecimientos en el Mundial de Qatar, llegaba al último partido del campeonato con las sospechas de haber recibido para ello una buena dosis de nandrolona arbitral en vena, y además supuestamente suministrada por intereses que trascendían más allá de la actividad balompédica. Por otro lado, estaba la Selección española, que tras un vacilante comienzo que coqueteó con el ridículo pero que hizo profundamente feliz a toda Burela, empezó a demostrar una superioridad sobre el resto de los equipos que rayaba lo insultante. Por algún motivo que nadie logrará explicar jamás, Brasil había perdido toda su magia, su “ginca” y su encanto, que había decidido mudarse al suroeste europeo, donde se está practicando el mejor fútbol del planeta y algunas otras cosas más de incierta utilidad.

En realidad, y como casi siempre, un partido de fútbol en una Copa del Mundo es una oportunidad para avivar viejas rencillas y ajustar cuentas. Es el único momento del año en el que el ciudadano de a pie se digna a indagar en la historia, a rebuscar en las fechas y en las batallas para poder hacer sangre. Que si uno era colonia del otro, que si el protectorado y el gobierno de Vichy, que si los territorios de ultramar, que si la batalla de Bailén o que si la puta Guerra de las Galaxias. Para fortuna de la roja, el rencor territorial del país sudamericano se fija y se detiene en 1982, porque si se retrotrajesen un poquito más para atrás, también podrían tomárselo bastante a pecho con españoles y franchutes. Y visto lo visto, menos mal, porque sólo les faltó sacar la motosierra.

De las escasas cosas buenas que tiene el fotoperiodismo es que, gracias a las innumerables vivencias que te regala, te imputa y te obliga a sufrir, con el tiempo uno se vuelve a la fuerza y de manera involuntaria un poco Dostoyevski. Básicamente aprende a encajar las miserias humanas sin la necesidad forzosa de juzgarlas con ligereza, aceptando que los pilares básicos sobre los que se cimienta la búsqueda de la felicidad son la negación, la contradicción, la irresponsabilidad y la total ausencia de introspección. Exactamente las mismas patas que sustentan la estupidez. Por eso resulta muy difícil emitir un veredicto.

A día de hoy, en un país con incluso bastantes más problemas que los que rondan por tierras ibéricas (y ya es difícil), se están recopilando y con notable éxito, firmas para que la FIFA repita la final del campeonato. Por alguna razón ajena a mi conocimiento, los miles de firmantes de la solicitud no consideran que el partido que disputaron contra Egipto sea merecedor de esa misma atención.

El caso es que la historia de la cenicienta se cerró con un Ferrán perforando de nuevo la red, como hizo en Riazor unas semanas antes, y esta vez sí, pateando el banderín de córner con tanta saña que casi se carga a un fotógrafo. Primera y última página del cuento en imágenes y un mismo protagonista. Aprovecho la coyuntura para recalcar que, si la representación futbolística gallega fue Borja Iglesias, la fotoperiodística recayó en Lavandeira Jr, que cubrió la final para la agencia EFE.

El personaje de la bruja mala de la narración recayó en un mito. De ahí que la crítica no merezca crueldad. Fue un Messi tumbado, muy solo, muy quieto y muy abatido sobre un césped en peores condiciones que el de Riazor tras haber sido pisoteado por la euforia de otro inolvidable triunfo. Noqueado y con la tristeza asomándose en la cornisa de su mirada mientras saboreaba el gusto acre y amargo del segundo premio entre sus labios. Ese segundo premio tan poco divino, pero tan humano y a la vez mezquino, que consiste en causar daño y hacer sufrir cuando ya no puedes tener lo que tanto has deseado.

Espero sinceramente que al menos le haya servido para algo.