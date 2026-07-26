José Mouta: “Temos que evitar que as nosas rías se convirtan nun novo Benidorm, onde nin algas hai no mar”

José Mouta Mónica Ferreirós

El sector del mejillón es estratégico en Galicia y vital en Arousa. Más de diez mil personas viven directa o indirectamente de la producción bateeira, que comercializa una media de doscientas mil toneladas de este bivalvo cada año y que genera una facturación que ronda los ciento cincuenta millones de euros anuales, si bien estas cifras tienden a la baja en los últimos tiempos.

Las rías más productivas de Galicia ya no se conciben sin estas plataformas flotantes. Hubo un tiempo en el que Valle-Inclán, en obras como ‘Águila de blasón’ o ‘Romance de lobos’, describía una Ría de Arousa sin más obstáculos que los propios accidentes geográficos, y fue a partir de mediados de la década de los cincuenta del siglo pasado cuando estas plataformas flotantes comenzaron a colonizar los mares, desde Vilaxoán a O Grove o de A Coruña a Vigo, hasta conformar un nuevo paisaje marítimo salpicado con unas dos mil mejilloneras. La misma estampa se repetiría después en todas las rías de Galicia, hasta superar con creces los tres millares.

José Fernández Piñeiro, que sería una persona anónima si no le menta con su alter ego, ha sido testigo directo de la evolución del sector mitícola desde sus inicios. Vio cómo se instalaban las primeras bateas en Vilagarcía y, a partir de ahí, como la producción no era la requerida por los emprendedores, se extendió hacia As Sinas (Vilanova de Arousa), de donde es natural y, poco a poco, a todos los rincones de nuestras rías. Cada uno colocaba la batea donde pensaba que podía ser más productiva y durante bastantes años no eran extraños los casos en los que se movían por las noches en busca de un lugar más adecuado. Este desorden no podía continuar por más tiempo, de modo que se regularizó la producción, se establecieron polígonos fijos y se concedieron autorizaciones limitadas y sujetas a condiciones de obligado cumplimiento de las que tienen que dar cuenta a la Consellería do Mar.

José Mouta, ahora ya sí identificado para todas aquellas personas que tienen que ver con la industria del mejillón, comenzó a trabajar en las bateas con doce años, ahora tiene 76. Su padre poseía un velero y fue de los primeros en tener una de estas plataformas flotantes con cuerdas en las que se sembraba mejillón. “Era un traballo moi escravo”, recuerda.

Comenzó a trabajar cuando tan solo era un niño imberbe. “Ía ao xornal”, de modo que ganaba “vinte pesos por día” (60 céntimos de euro) al tiempo que iba aprendiendo un oficio “moi duro” porque por aquel entonces la maquinaria brillaba por su ausencia y “había que subir as cordas á man”, lo que motivaba arrastres y la caída de mucho mejillón al mar”.

Todo ello haciendo equilibrios sobre unas tablas con el ancho de medio pie y a la intemperie, porque las mejilloneras que tenían una caseta “eran un luxo” que la mayoría no se podía permitir. “Temos pasado moito frío porque todo o traballo era manual e levaba moito tempo”.

Su periodo de aprendiz duró lo que tardó en convertirse en un hombre. Mouta, que no conocía otro oficio que el de ir al mar, siempre tuvo inquietudes y cuando tuvo posibilidades invirtió en la compra de una batea. “Costou 200.000 pesetas (1.200 euros) e ao cabo duns anos vendina e pagaron por ela 75 millóns (450.000 euros). Para que mires como se revalorizou o sector desde que empezou”. Actualmente, el precio de una batea en la Ría de Arousa oscila entre los 350.000 y los 600.000 euros, en función de la zona en la que se encuentre.

Bateeiros en chalana

Este bateeiro de Vilanova, uno de los municipios punteros en la producción mejillonera en Galicia, siempre tuvo barco, por lo que ayudaba al resto de sus compañeros a trasladar el mitilo a las depuradoras. “Daquela había moitas familias que ían á batea en chalana porque non todo o mundo podía ter un barco, de tal xeito que leváballes eu o mexillón á depuradora e non cobraba nada”.

José Mouta habla de familias porque el trabajo no solo recaía en el hombre, la persona que iba al mar, ya que la colaboración de las mujeres y de los hijos era fundamental para sacar la producción adelante. “As mulleres encordaban a man coma se fora un fío de calceta e cobraban 150 pesetas” (0,90 céntimos de euro).

Actualmente, las bateas mantienen la estructura de madera, principalmente de eucalipto, ya que es más flexible y resistente a la salitre, que se apoya en flotadores de fibra de vidrio o de poliéster para sostener las cuerdas de cultivo donde se crían los moluscos.

Pero en la época en la que comenzó Mouta no eran así ni mucho menos. El único parecido era el entramado de madera donde se amarran las cuerdas. Los flotadores, por ejemplo, estaban compuestos “por barriles de viño” e incluso por “troncos de madeira”, por lo que era habitual que cada vez que el mar se embravecía un poco se desprendiesen para navegar a la deriva hasta una playa.

Para la producción mejillonera es precisa la cría, un problema latente en el sector y que en los últimos tiempos incluso ha sido fuente de conflictos por su escasez. Pero no siempre fue así. “Antes –rememora el veterano bateeiro– atopabas a semente en calqueira rocha. Ata había no muelle do Ramal, en Vilagarcía, e agora temos que ir buscala a casa de Dios”.La recogida de semilla, como todo, también se regularizó, por lo que ya comenzaron a desplazarse a otros lugares como la isla de Sálvora o punta Canido, donde Mouta vivió uno de los episodios más dramáticos y traumáticos de su vida.

Su vida en peligro

“Estaba alí nas pedras collendo o mexillón cando un golpe de mar tiroume debaixo dunha rocha e no tempo que estiven alí sen respirar, ata recei”. Se le pasaron mil cosas por la cabeza en el minuto que estuvo sumergido. “Pensei na familia, nos compañeiros que me ían a atopar afogado… foi unha angustia moi grande”. Finalmente, gracias a otro golpe de mar pudo salir a flote y respirar. “Dinlle moitas voltas ao que pasou e creo que sobrevivín porque tiven a boca pechada e non traguei a auga do mar”. Desde que le ocurrió este incidente “xa non volvín a ir á semilla”, aunque sí se desplazaba con el barco a los lugares donde se recogía. Allí tuvo, como casi todos los bateeiros, algún encontronazo con los percebeiros. “Pero sempre de palabra, nunca chegamos ás mans porque ao final entendiamos que todos temos que comer”.

La producción mejillonera está tendiendo a la baja y esto es motivo de preocupación para el sector. Mouta, que ha visto la evolución de la explotación pesquera, marisquera y acuícola de la Ría de Arousa, tira de lógica pura y dura. “Está contaminada. Falta plancton”, y lo ejemplifica. “Antes había camaróns dos bos e nécoras nas bateas e agora desapareceu todo iso”.

A todo ello agrega otro de los problemas que los bateeiros tienen que afrontar. “A xente quéixase (por los bateeiros) de que o mexillón non agarra, que está frouxo, cando nos meus tempos ata costaba traballo quitalos das cordas”.

Este mejillonero jubilado se erige en portavoz de sus compañeros para demandar un saneamiento integral de la Ría, aunque es consciente de que las administraciones “xa fixeron algo”, aunque insuficiente a tenor de la situación. “Por non haber nin hai algas no mar, ni mexillóns nas rochas e tampouco caramuxos, quen non colleu unha caldeirada de caramuxos na praia?, pois agora non os hai”.

Preocupación por la Ría

La situación es preocupante y pide que se actúe con celeridad para evitar que “a nosa costa se convirta como a de Benidorm, onde non hai nada de nada e antes era como a nosa ría”, porque “se falta o mexillón, para a economía”.

Mouta, al que siempre le gustó “ir co mundo para adiante”, incide en una cuestión que para él es de vital importancia en lo que a la salud del sector se refiere. “Antes, cando eu traballaba, había unha veda de marzo a xullo, que é o periodo de engorde, pero agora xa non se respecta nada diso. Sírvese en función da demanda”.