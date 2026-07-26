El esfuerzo de Gardacostas para salvar vidas desde el aire: “Aí veñen os nosos!”

Vista del interior del ‘Pesca 2’ en una práctica de rescate Javier Corominas

Existe una frase que el sector marinero de Galicia ha acuñado, cuando surgen dificultades en las aguas, para referirse a los valientes trabajadores de Gardacostas que acuden a los salvamentos: “Aí veñen os nosos!”. Muestra, para Amador Castro, jefe del Servicio de Búsqueda, Salvamento Marítimo y Lucha contra la Contaminación Marina de Gardacostas de Galicia, de lo que estos ‘guardianes del mar’, surcando los cielos en helicópteros como el ‘Pesca 2’, significan para su tierra.

Dos helicópteros de Gardacostas (‘Pesca 1’ y ‘Pesca 2’) ofrecen así un servicio activo los 365 días del año que, describe Amador, “tiene como objetivo principal la búsqueda y salvamento de vidas humanas en la mar”. El ‘Pesca 2’ opera en la zona marítima del litoral de Lugo, A Coruña y parte de la costa asturiana “cuando es requerido para algún tipo de colaboración”. Sus misiones abarcan desde la búsqueda y el rescate en el mar a las evacuaciones médicas, los rescates en acantilados costeros y zonas de tierra escarpadas o de difícil acceso e incluso las misiones de vigilancia costera, lucha contra la contaminación marina e inspección y control pesquero.

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Para ello, un vehículo como el ‘Pesca 2’ se organiza en turnos de 24 horas en que lo tripulan habitualmente cuatro personas: dos pilotos, un operador de grúa y un rescatador. El día a día sobrevolando los cielos “combina la disciplina estricta de los procedimientos estandarizados con la inmediatez de cada misión o adiestramiento”. “Si no hay emergencias en curso, el turno se dedica a la planificación de rutas, briefings de seguridad, entrenamiento físico en el gimnasio de la base y el estudio de los procedimientos propios de este servicio”, explica Castro.

Las prácticas cuando no hay emergencias, de hecho, son “constantes y necesarias para estar preparados en todo momento y ante cualquier situación”. Es un trabajo que requiere una preparación muy especializada, al ser necesaria la formación aeronáutica. pero como muchos tripulantes proceden de las Fuerzas Armadas también cuentan con formación militar o en salvamento marítimo.

El servicio ha avanzado mucho con los años: “La flota ha experimentado una evolución radical en materia de seguridad, alcance y tecnología”. Todo para enfrentarse a las tres grandes dificultades que Castro cita como principales obstáculos: la meteorología atlántica (con vientos duros y baja visibilidad especialmente en invierno), la presión temporal (en salvamento marítimo cada minuto que pasa una persona en aguas frías reduce sus posibilidades de supervivencia) y la carga psicológica (al tener que gestionar el estrés operativo cuando se dan condiciones tan extremas).

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Pero para este experto el esfuerzo merece la pena: “Los profesionales de Gardacostas sienten el cariño y el respeto profundo de la sociedad gallega, de forma muy especial por parte de la gente del mar”. “En Galicia, el respeto por la mar y la solidaridad con quienes la sufren forman parte de la identidad cultural”, comenta. Así que “saberse parte de esa tradición de auxilio y recibir el abrazo de un náufrago rescatado o de su familia” es la mayor motivación para Gardacostas, un servicio lleno de ‘guardianes del mar’ como los que este diario seguirá explorando en próximos reportajes.