Teresa Valcarce: “Los hispanos en EEUU no somos forasteros; somos fundadores”

Teresa Valcarce Emilio Cortizas

Un recorte del Diario Sur de Málaga que le envió su madre sobre una promesa incumplida desde hacía más de dos siglos es el origen de una iniciativa por la que la ferrolana Teresa Valcarce fue condecorada con la Encomienda de la Orden del Mérito Civil por el rey Felipe VI. Valcarce logró, tras un proceso duro y plagado de dificultades, que un retrato del militar español Bernardo de Gálvez, figura clave en la independencia estadounidense, esté expuesto en la Cámara de aquel país. Antes de ese revelador correo electrónico, reconoce Valcarce, “yo no tenía ni idea de quién era Bernardo de Gálvez, ni siquiera de que España tuviese alguna relación con la independencia de los Estados Unidos”. Lo más extraordinario es que esta aventura de final feliz fue el inicio de un movimiento que reclama reconocimiento y dignidad para la comunidad hispana.

¿Qué le llamó la atención de aquel artículo?

Hablaba de una promesa pendiente que tenía Estados Unidos con España en relación a la figura de Bernardo de Gálvez, clave para la independencia de los Estados Unidos, por la que se comprometía a colgar un cuadro suyo en el Senado. Yo trabajo en Washington en un sindicato de profesores y en 2007 me hice ciudadana norteamericana. Cuando me enteré de esto, me dije: ‘a ver, trabajo al lado del Capitolio, así que, si hay algo pendiente, no hay problema ninguno, voy allí y arreglo lo que haya que arreglar’. Total, que escribí al periódico y les dije que estaba dispuesta a solucionar el tema. Me pusieron en contacto con Manuel Olmedo, el vicepresidente de la asociación Bernardo de Gálvez de Málaga, que me mandó la carta que el presidente del Congreso le remitía al patriota Oliver Pollock. Pollock había luchado bajo las órdenes de De Gálvez. Le estaba tan agradecido que encargó un retrato suyo, lo llevó a Filadelfia y pidió al Congreso que reconociera el trabajo que había hecho por la revolución y por EEUU colgando su cuadro. El presidente del Congreso aceptó. Con eso decidí plantarme allí, pensando que iba a ser muy fácil cumplir aquella promesa, pero en el Congreso de EEUU no hay nada fácil. Ahí empezó toda mi aventura.

¿Fue un camino de muchas dificultades?

“Colgar el retrato de De Gálvez fue muy complicado. Pensé que iba a ser muy fácil cumplir la promesa, pero en el Congreso de EEUU no hay nada fácil”

Sí. Es verdad que, a través del programa ‘Españoles en el mundo’, tuve la oportunidad de conocer a mi congresista y pedirle ayuda. El tema le interesó y estuve ocho meses trabajando con su oficina en la Cámara de Representantes. Después me dieron la mala noticia de que no me aceptaban el cuadro en una exposición permanente, pero sí en una temporal. Hay que decir que el original está perdido y que la asociación Bernardo de Gálvez hizo una copia del retrato que el rey Carlos III le regaló por todas sus victorias. La obra estaba en Málaga en una colección privada y hoy en el Museo del Ejército de Toledo para que todo el mundo pueda verlo. Le hicimos una copia, pero el Congreso no aceptó. Yo les dije que las promesas no son temporales, que son para siempre, así que me lié la manta a la cabeza y empecé desde cero en el Senado, de nuevo llamando a todas las puertas, una y otra vez, pidiendo apoyos a todos los congresistas que pillaba allá donde iba. En el Senado me apoyó un representante por New Jersey y fue él quien lo consiguió. Hoy, el retrato está colgado en la Sala del Comité de Relaciones Internacionales del Senado.

Tendrá anécdotas para escribir un libro con todo lo que vivió en ese proceso...

Cuando estuve dos años ‘liándola’, la gente hablaba de mí como ‘The Lady of the Portrait’ por todos los pasillos. ¿Quién era esta mujer que iba con la carpetita? Allí en el Congreso todos son lobistas, como te puedes imaginar por las pelis. Yo era la única que no pedía más que reconocimiento para mi comunidad hispana. Este senador había reintroducido en 2007 la resolución para que se le concediese a De Gálvez la ciudadanía honoraria. Fue el presidente Obama quien la firmó, algo que solamente se ha dado en la historia de EEUU a ocho personas. Así fue como pasó. No lo busqué ni nada, me cayó en las manos y yo, inocentemente, empecé pensando que iba a ser simplemente ir con el martillo y la alcayata a colocarlo. Pero todo es más complicado. Uno de los primeros chascos fue que esa resolución original se pasó bajo el Congreso continental –antes de la independencia– y que, por lo tanto, no tenía poder legal sobre el nuevo Congreso. También me dijeron que no había ningún precedente en la historia. O sea, todo eran problemas. Y sí, hay muchísimas anécdotas porque aquello es un mundo, es pura supervivencia: de repente ves que no eres nadie, que no tienes poder, que no tienes dinero... Te sientes absolutamente abrumada, pero no tiré la toalla en ningún momento. La realidad es que cuando colgué el cuadro me di cuenta de que aquello no era el final, sino el principio de algo grandísimo, de algo que ha sido imparable. El día de la ceremonia varias personas se me acercaron a decirme “disfruta este momento porque mañana nadie va a saber quién es Bernardo de Gálvez, ni quién eres tú”. Pero no fue así. Fue el comienzo de un movimiento que llevó a mucha gente a querer saber, a publicarse libros, a darse conferencias, películas, documentales...

¿Por qué cree que esa promesa estuvo tanto tiempo en el olvido? ¿Desconocimiento o intención política?

Los factores son múltiples. Hay uno histórico y político del momento, pues, obviamente, a España tampoco le interesaba decir a bombo y platillo que estaba ayudando a colonias a independizarse cuando era la dueña de más de medio mundo. Y después pasó lo que todavía pasa hoy, que es que los anglosajones son fantásticos a la hora de venderse y destruir la reputación de los demás. Y los españoles no nos queremos mucho. Si quieres hablar mal de España, lo único que tienes que hacer es dejar a un español hablar de su país. Somos los únicos en el planeta que nos echamos pestes en lugar de amarnos, cuando somos la leche. ¡Somos la leche! A Estados Unidos los anglosajones trajeron la esclavitud y la tuvieron hasta hace tres días, como quien dice... Pero ¿quiénes son los malos de la película? Los españoles. Cuando la Luisiana era española, los esclavos tenían derecho a comprar su libertad; tenían días libres y, en ellos, también el derecho a poder tener sus negocios y ganar dinero, y ahorrar y ser dueños de él. Las mujeres, si se quedaban viudas, podían acceder a su dinero. No se lo quedaba ni su tío, ni su hijo, ni su pariente, como pasaba con los anglos. Y todo eso no solamente no lo sabemos, sino que no lo vendemos. Mi pregunta es por qué no hemos hablado de esto durante 230 años y por qué estamos hablando ahora de ello. ¿Por qué? Solo y exclusivamente porque una mujer gallega utilizó dos años de su vida, de su tiempo, de su dinero, de su esfuerzo, y de su amor por su pueblo y por su comunidad por intentarlo y todavía seguimos hablando de eso doce años después. Para mí eso es lo importante porque lo que hago es hablar del presente y, sobre todo, del futuro: esto es lo que nos corresponde y lo que se merecen nuestros hijos. Ese es el orgullo: Estados Unidos nos tiene que mirar a los ojos y darnos las gracias.

“Seguimos hablando de esto doce años después y eso es lo importante porque se trata del presente y del futuro, y lo que se merecen nuestros hijos”

Es que estamos hablando de un movimiento muy potente...

Esa es mi bandera y mi orgullo, pero después de 12 años me doy cuenta de que repetimos la historia: ‘se’ colgó un cuadro, ‘se’ puso un cuadro, ‘hay’ un cuadro... No, fue Teresa Valcarce, esta mujer, la que puso el cuadro. Tiene nombre, como Lafayette, que lo primero que hizo fue un tour turístico para decir que fue él el que ayudó a Estados Unidos. Y Estados Unidos se lo agradece y hay en todas partes un colegio, una estatua, una fuente, un algo con el nombre de Lafayette. De la misma manera que eduqué a los legisladores a entender la importancia de esta parte olvidada de la historia americana, tengo que hacer el mismo trabajo con nuestra sociedad española para decir que el cuadro no ‘se’ colgó, que quien lo colgó fue una mujer española, una gallega, que tiene nombre. Fue una administrativa, una secretaria la que lo colgó y quien estuvo cagada de miedo durante dos años, recibiendo palos por todos los lados...

¿Qué siente al ser una inspiración para tantas mujeres e hispanos que reclaman su lugar?

En ese momento fui la voz de 68 millones de hispanos, 68 millones de personas que no llegamos ayer detrás de un camión. Que hemos estado aquí antes, durante y después de la creación de este país. Y somos parte activa, no somos forasteros; somos fundadores. El mensaje es extremadamente poderoso. Y, por otro lado, me di cuenta de que los españoles, cuando salimos de nuestras fronteras, dejamos nuestra huella, pero no nuestra huella de mierda. Cuando voy a otros países donde los anglosajones estuvieron no hay una puñetera iglesia, un puñetero hospital o una puñetera universidad. Y donde los españoles hemos estado nos hemos preocupado de escribir las lenguas autóctonas de los nativos. Y ese orgullo nos tiene que salir por los cuatro costados. El máximo honor que España me ha concedido es Su Majestad el Rey con la Encomienda al Mérito Civil, por supuesto, pero la insignia de oro de Ferrol me demuestra que mi ciudad no se ha olvidado de mí. ¿Sabes lo que me ha pasado? Que quien siempre ha estado detrás de mí ha sido la gente de a pie, la que siempre me ha mantenido a flote, sin permitirme rendirme, la que me escribía y me contactaba por Facebook para darme las gracias y ánimos. Cuando todo el mundo te pregunta ‘¿cuál es tu razón de ser en la vida? ¿La has encontrado?’, yo creo que sí, la he encontrado: la vida, sin pedirlo, me ha dado poder pintar Estados Unidos en rojo y amarillo.

Hablaba al principio de que el cuadro original está perdido. ¿Es un hecho definitivo o existe la posibilidad de que se recupere?

El cuadro está perdido, no se conoce su paradero, pero lo más importante de todo esto, y es importantísimo hablar de ello porque es la clave de que esto continúe, es que en 2018 Iberdrola empezó a poner recursos para que esta narrativa se diera a conocer en Estados Unidos. Hemos hecho más de 50 iniciativas, sobre todo enfocadas en lo que eran las trece colonias, que es la parte más anglo del país y donde cuesta que se nos reconozca nuestra valía. No obstante, no han tirado la toalla y han estado desde entonces trabajando en un proyecto precioso que se llama ‘Desvelando memorias’. Además, hemos podido comprar uno de los poquísimos cuadros originales que hay de Bernardo de Gálvez, uno que le pintaron cuando estaba en La Habana, se lo cedimos al museo Smithsonian de Washington, en el que solo están –deben ser obras originales– americanos que hayan contribuido de forma muy especial a la Historia de los EEUU. Y ahí está nuestro Bernardo de Gálvez.